MotoGP FT1 Misano 2: Marc Marquez führt Ducati-Quartett an

Marc Marquez hat das zweite Rennwochenende auf dem Misano-World-Circuit Marco Simoncelli so begonnen, wie er an gleicher Stelle vor zwei Wochen aufgehört hat. Mit seiner Gresini-Ducati war der Spanier knapp schneller als die beiden Pramac-Fahrer Jorge Martin und Franco Morbidelli sowie als Weltmeister Francesco Bagnaia.

In den vergangenen Tagen ist die Emilia-Romagna in Italien von schweren Regenfällen getroffen worden. Freitagmorgen hatten die Niederschlage gestoppt und die Sonne zeigte sich erstmals in dieser Woche am Himmel.

Die Strecke war am Vormittag allerdings noch nass und sie trocknete langsam. Das Beginn des MotoGP-Trainings war deshalb verhalten. Nur wenige Fahrer rückten in den ersten Minuten aus. Vor allem Brad Binder (KTM) drehte mit Slicks einige Runden.

Bei Halbzeit der 45 Minuten verließen dann immer mehr Fahrer mit den profillosen Reifen die Box und nahmen die Arbeit auf. Da es das zweite Wochenende in Misano ist, haben alle Teams eine optimale Abstimmung.

Zwischenfälle gab es in diesem Training keine. Die Rundenzeiten waren weit von den Werten von vor zwei Wochen entfernt. Die Poleposition-Zeit betrug 1:30,3 Minuten. Nun markierte Marc Marquez mit 1:31.082 Minuten Bestzeit.

Einmal mehr bestimmte Ducati das Geschehen, denn Marquez, Martin, Morbidelli und Bagnaia befanden sich innerhalb von drei Zehntelsekunden. Erster Verfolger war Maverick Vinales mit seiner Aprilia als Fünfter.

Alex Marquez klassierte sich mit der zweiten Gresini-Ducati als Sechster. Auf den Plätzen sieben und acht war das KTM-Duo Pedro Acosta (Tech3) und Binder zu finden. Das gute Ergebnis der Österreicher bestätigte Jack Miller als Zehnter.

Ein Lebenszeichen zeigte Fabio Quartararo mit der neuntschnellsten Zeit. Sein Yamaha-Teamkollege Alex Rins fuhr dagegen nur wenige Runden und landete mit einer nicht repräsentativen Zeit auf dem letzten Platz.

Honda plant an diesem Wochenende Vergleichstests mit der neuen Verkleidung vom Misano-Test. Allerdings sind noch nicht genug Teile produziert, weshalb jeder der vier Fahrer nur eine neue Verkleidung hat. Mehr Ersatzteile sollen in Indonesien zur Verfügung stehen.

Deswegen ist vorgesehen, dass die neue Verkleidung erst ab dem Samstag gefahren wird, denn das restliche Wochenende soll trocken bleiben. Mit 1,3 Sekunden Rückstand folgten die die vier Honda-Fahrer auf den Plätzen 17 bis 20, angeführt von Luca Marini.

Im Anschluss an das Training war es wie immer den Fahrern erlaubt, zweimal in der Startaufstellung einen Probestart zu absolvieren.

Das Nachmittagstraining beginnt um 15:00 Uhr. Dann geht es um die wichtigen Q2-Plätze.