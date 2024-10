MotoGP FT1 Motegi: Bagnaia mit Bestzeit, Regen beeinträchtigt Training

Francesco Bagnaia ist mit einer Bestzeit in den MotoGP-Trainingsfreitag von Motegi gestartet. Der Ducati-Pilot toppte das erste Freie Training mit einer Zeit 1:45.209 Minuten und verwies Jorge Martin (Pramac-Ducati) auf Platz zwei. Fabio Di Giannantonio (VR46-Ducati) komplettierte die Top 3.

Nachdem die Strecke zu Beginn des Tages noch feucht gewesen war, konnte das MotoGP-Feld zunächst auf Slicks ausrücken. Allerdings wurden kurz nach dem Start der Session Regenflaggen geschwenkt, was den Fahrbetrieb einschränkte.

Nach dem ersten Run dauerte es lange, bis wieder jemand auf die Strecke ging. Bei nur leichtem Regen war es zu gefährlich für Slicks und noch nicht feucht genug für Regenreifen.

Kurz vor Anbruch der letzten zehn Minuten wagten sich dann doch die ersten Fahrer aus der Box. Alle waren mit den gebrauchten Reifen aus dem ersten Run unterwegs. Lange dauerte die Ausfahrt jedoch nicht, da sich der Regen wieder intensivierte.

Anschließend rückte außer für eine Installationsrunde und Übungsstarts niemand mehr aus. Im Klassement gab es keine Änderungen mehr. Die Zeiten aus Run 1 blieben stehen.

Hinter den Top 3 reihten sich Marc Marquez (Gresini-Ducati) und Jack Miller (KTM) ein, die allerdings schon mehr als eine halbe Sekunde Rückstand hatten. Marco Bezzecchi (VR46-Ducati) wurde Sechster, gefolgt von den beiden Honda-Piloten Joan Mir und Johann Zarco auf den Plätzen sieben und acht.

Maverick Vinales (Aprilia) und Enea Bastianini (Ducati) komplettierten die Top 10. Der erste Yamaha-Pilot klassierte sich mit Alex Rins auf Rang 14. Fabio Quartararo folgte drei Positionen dahinter. Ihm fehlte gut eine Sekunde auf die Spitze.

Neben dem Yamaha-Werksduo hat der japanische Hersteller in Japan einen dritten Fahrer am Start: Remy Gardner tritt zum dritten Mal in dieser Saison mit einer Wildcard an.

Er beendete das Training auf dem letzten Platz. Lorenzo Savadori, der an diesem Wochenende den verletzten Miguel Oliveira bei Trackhouse-Aprilia ersetzt, wurde Vorletzter.