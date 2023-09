MotoGP FT1 Motegi: Jorge Martin trotz Sturz Schnellster

Bei optimalen Bedingungen fand das erste MotoGP-Training für den Grand Prix von Japan in Motegi statt. In der ersten Session, die keinerlei Bedeutung für das Qualifying hat, markierte Jorge Martin (Pramac-Ducati) mit 1:45.192 Minuten Bestzeit. Bei einigen Teams standen in den 45 Minuten neue Entwicklungen im Fokus.

KTM hat nach Japan das neue Carbon-Chassis mitgebracht, mit dem Dani Pedrosa in Misano gefahren ist. Brad Binder und Jack Miller hatten je ein Motorrad mit dieser neuen Entwicklung aufgebaut. Im Tech3-Team gab es das noch nicht.

In der Honda-Box hatte Joan Mir zwei unterschiedliche Motorräder. Neben seinem Standardpaket hatte er eine Honda mit dem neuen Chassis vom Misano-Test. Marc Marquez blieb bei seinem Standardpaket mit zwei HRC-Chassis.

Marquez experimentierte mit der Abstimmung. Bei einem Motorrad war die Gabelbrücke etwas anders. Takaaki Nakagami hatte ein HRC-Chassis und eines von Kalex. Die beiden Motorräder von Alex Rins waren mit zwei älteren Chassis aufgebaut sowie mit der alten Aerodynamik.

Der Austin-Sieger war erstmals seit seinem Beinbruch in Mugello vor knapp vier Monaten im Einsatz. Am Freitag wollte Rins checken, wie er sich auf dem Motorrad fühlt und ob er Schmerzen hat. Stefan Bradl steht als Standby bereit, um einspringen zu können.

Yamaha-Testfahrer Cal Crutchlow war mit seiner ersten Wildcard in diesem Jahr dabei. An seiner M1 war wieder der längere Auspuff zu sehen und eine etwas andere Verkleidung. Er testet Entwicklungen für das kommende Jahr.

Kurz nach Halbzeit des Trainings gab es den ersten Zwischenfall. Mir stürzte vor Kurve 5. Der Ex-Weltmeister ist zu diesem Zeitpunkt mit dem neuen Chassis unterwegs gewesen. Passiert war ihm nichts. Johann Zarco (Pramac-Ducati) und Nakagami hatten Ausritte ins Kiesbett.

Als die letzten zehn Minuten begannen, stürzte Martin in Kurve 3. Er war mit dem harten Vorderreifen unterwegs. Ein Roller brachte Martin rasch zurück an die Box und er konnte mit seinem zweiten Bike noch einmal auf die Strecke fahren.

In der Schlussphase wählte nur ein Fahrer einen weichen Hinterreifen. Das war Augusto Fernandez (Tech3-GasGas). Der Rookie fuhr die zweitschnellste Zeit. Er kam bis auf 0,138 Sekunden an die Bestzeit von Martin heran, die der Pramac-Fahrer vor seinem Sturz aufgestellt hat.

Platz drei ging an Indien-Sieger Marco Bezzecchi (VR46-Ducati), gefolgt von Weltmeister Francesco Bagnaia (Ducati). Mir beendete die Session mit einer knappen halben Sekunde Rückstand an der fünften Stelle.

Binder war als Sechster der beste KTM-Fahrer. Sein Teamkollege Miller klassierte sich als Achter. Mit Platz sieben war Maverick Vinales der beste Aprilia-Fahrer. Fabio Quartararo fuhr mit seiner Yamaha die neuntschnellste Runde. Raul Fernandez (RNF-Aprilia) komplettierte die Top 10.

Generell waren die Zeitabstände im Feld wieder eng beisammen. 15 Fahrer befanden sich in einer Sekunde. Schlusslicht war Rins, dem 2,3 Sekunden auf die Spitze fehlten.

Das zweite Freitagstraining beginnt um 08:00 Uhr MESZ. Dann geht es um die Q2-Plätze.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.