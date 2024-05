MotoGP FT1 Mugello: Vinales vor Quartararo Schnellster, Acosta stürzt

Aprilia-Fahrer Maverick Vinales begann das erste Training für den Grand Prix von Italien an der Spitze. Der Spanier umrundete den schnellen Mugello-Kurs mit 1:46.140 Minuten und war einen Tick schneller als Fabio Quartarao (Yamaha). Rookie Pedro Acosta (Tech3-GasGas) zeigte ebenfalls starke Zeiten, hatte aber kurz vor Trainingsende einen Sturz. Marc Marquez (Gresini-Ducati) wechselte zum Schluss nicht auf neue Reifen.

Nach nächtlichem Regen war es am späten Vormittag weiterhin bewölkt und mit 19 Grad Celsius relativ kühl. Aber die Strecke war trocken, es gab nur noch wenige feuchte Flecken. Es wurde mit Slicks gefahren.

Große neue Entwicklungen gab es nicht. Nachdem Johann Zarco schon in Barcelona auf das neue Honda-Aerodynamikpaket gewechselt ist, zog nun sein LCR-Teamkollege Takaaki Nakagami nach. Auch das Repsol-Duo hatte die neue Aerodynamik zur Verfügung.

Das neue Paket war bei Luca Marini und Joan Mir bei je einem Motorrad montiert. Allerdings verwendeten sie nicht den neuen Heckflügel wie das LCR-Team. Bei Mir soll es auch eine neue Motorspezifikation geben. Allerdings war unklar, ob es der Barcelona-Motor war.

An diesem Wochenende sind auch zwei Wildcards dabei. Das ist Lorenzo Savadori für Aprilia und Pol Espargaro für KTM. Bei Espargaros Motorrad war wieder der kleine Frontflügel beim vorderen Kotflügel zu sehen, genau wie bei Dani Pedrosa in Jerez.

Bei den vier Stammfahrern war dieser Flügel bisher nicht zu sehen. Aufgrund der neuen Concession-Gruppen sind für Ducati derzeit keine Wildcards erlaubt. Michele Pirro testete gestern in Misano. Cal Crutchlow (Yamaha) musste wegen einer Handoperation seine Wildcard absagen.

Nicht gut begann das Training für Alex Rins, der in seinem ersten Run in San Donato (Kurve 1) von seiner Yamaha stürzte. Im Vorjahr hat sich der Spanier in Mugello seinen schweren Beinbruch zugezogen. Nach den ersten Minuten hatte Rins die Bestzeit gehalten.

Wie immer arbeiteten die Fahrer im ersten Training am Set-up. Gefahren wurde mit dem weichen Vorder- und dem mittleren Hinterreifen. In der Schlussphase rückte aus dem Spitzenfeld zunächst Acosta mit neuen Reifen aus, aber auch sein Teamkollege Augusto Fernandez.

Acosta markierte auch sofort neue Bestzeit. Weitere Fahrer wechselten für die finalen Minuten auf neue Reifen. Vinales unterbot die Acosta-Zeit, aber der Rookie steigerte sich und fuhr erneut neue Bestzeit. Aber dann ging Acosta in Scarperia (Kurve 10) zu Boden.

Er stand sofort wieder, aber sein Training war vorzeitig zu Ende. Schließlich setzte sich Vinales mit 1:46.140 Minuten an die Spitze. Damit fehlten allerdings 1,8 Sekunden auf den bestehenden Rundenrekord.

Ein Ausrufezeichen setzte Quartararo mit der zweitbesten Zeit. Franco Morbidelli (Pramac-Ducati), dessen Zukunft komplett offen ist, setzte sich mit Platz drei in Szene. Acosta fiel in den finalen Minuten auf Platz vier zurück.

Obwohl auch Martin zum Schluss neue Reifen nahm, wurde es beim WM-Leader nur der fünfte Platz. Marc Marquez (Gresini-Ducati) blieb wie so oft beim gleichen Reifensatz und spulte damit 18 Runden ab. Er klassierte sich als Sechster.

Die Top 10 komplettierten Aleix Espargaro (Aprilia), Francesco Bagnaia (Ducati), Rins und Alex Marquez (Gresini-Ducati). Abgesehen von Acosta waren die weiteren KTM-Fahrer weiter hinten zu finden.

Jack Miller klassierte sich trotz neuer Reifen am Ende als Zwölfter. Brad Binder blieb bei einem Reifensatz und war auf Position 14 zu finden. Pol Espargaro meldete sich nach etwas mehr als einem halben Jahr Rennpause als 15. zurück.

MotoGP Ergebnis Mugello: 1. Freies Training

Bester Honda-Fahrer war Marini mit knappen eineinhalb Sekunden Rückstand als 19. Nach dem Training wurden wie immer Übungsstarts geprobt. Auch Acosta war nach seinem späten Sturz bei den Startübungen dabei.

Das Nachmittagstraining beginnt um 15:00 Uhr. Dann geht es um die wichtigen Q2-Plätze. Regen ist nicht komplett ausgeschlossen.

