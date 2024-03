MotoGP FT1 Portimao: Marc Marquez auf schmutziger Strecke Schnellster

Das erste Freie MotoGP-Training für den Grand Prix von Portugal in Portimao ging bei nicht optimalen Streckenverhältnissen über die Bühne. Marc Marquez (Gresini-Ducati) fuhr Bestzeit, blieb aber mehr als drei Sekunden über seinem eigenen Rundenrekord aus dem Vorjahr.

Nachdem es am Donnerstag stark geregnet hatte, war die Strecke am Morgen sehr schmutzig. Mit Reinigungsarbeiten wurde die Situation verbessert, aber die Gripverhältnisse waren noch nicht ideal. Stellenweise waren noch feuchte Flecken auf dem Asphalt zu erkennen.

Die Moto2-Klasse davor war knappe drei Sekunden über dem Rundenrekord. Die Königsklasse begann das Freie Training geschlossen mit dem härteren Medium-Hinterreifen. Nach dem ersten Run fehlten rund fünf Sekunden auf den Rundenrekord.

In seiner elften Runde setzte sich Pedro Acosta (Tech3-GasGas) an die Spitze des Klassements. Aber da dieses Training nicht für das Qualifying zählte und die Verhältnisse nicht optimal waren, riskierte niemand etwas. Mit den Runden wurde die Ideallinie sauber gefahren.

Bei KTM gab es kleine Aerodynamik-Updates zu sehen. Links und rechts bei der Vordergabel gab es kleine Leitelemente, die an die Lösungen von Aprilia und Ducati erinnern. Zudem gab es neue Elemente im Bereich links und rechts hinter dem Sitz.

Außerdem rückten Jack Miller und Brad Binder mit einer weißen Felge beim Vorderreifen für das Temperaturmanagement aus. Honda soll ein neues Chassis dabei haben. Ob es im ersten Training gefahren wurde, wurde noch nicht bekannt.

In seiner 13. Runde fuhr Marc Marquez erstmals Bestzeit. Niemand rückte in der Schlussphase mit einem weichen Hinterreifen aus. Alle blieben beim gebrauchten Medium. Die Zeiten wurden noch etwas schneller, blieben aber weit über dem Rundenrekord von 1:37.226 Minuten.

Nicht komplett wohl fühlte sich Maverick Vinales. Wie Aprilia bestätigte, wurde bei ihm Donnerstagabend eine leichte Magen-Darm-Entzündung festgestellt. Vinales hat aber kein Fieber und nur milde Symptome. Eingebremst wurde er davon nicht.

Mit Ablauf der Zeit fuhr Marc Marquez in seiner 18. Runde schließlich mit 1:40.484 Minuten die finale Bestzeit. Vinales reihte sich auf dem zweiten Platz ein. Dahinter folgte das KTM-Duo Binder und Miller.

Auf den Positionen fünf und sechs landete das Pramac-Ducati-Duo Franco Morbidelli und Jorge Martin. Die Top 10 rundeten Alex Rins (Yamaha), Lokalmatador Miguel Oliveira (Trackhouse-Aprilia), Alex Marquez (Gresini-Ducati) und Joan Mir (Honda) ab.

Dass die Aussagekraft dieses Trainings sehr bedingt war, zeigte auch die Zeit von Vorjahressieger und Weltmeister Francesco Bagnaia. Der Ducati-Werksfahrer hatte 0,8 Sekunden Rückstand und sortierte sich als 13. ein. Acosta beendete die Session schließlich auf dem 15. Platz.

Zwischenfälle gab es in diesem Training nicht. Am Ende durften wie gewohnt in der Startaufstellung Startübungen absolviert werden.

Das zweite Training beginnt um 16:00 Uhr MEZ. Dann geht es um die Q2-Plätze.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.