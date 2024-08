MotoGP FT1 Silverstone: Martin vorn, Marc Marquez und Acosta stürzen!

Pramac-Ducati-Pilot Jorge Martin hat sich bei der MotoGP in Silverstone (Großbritannien) die Bestzeit im ersten Freien Training (FT1) gesichert. Der spanische Ducati-Pilot umrundete den Kurs in 1:59.383 Minuten und war damit 0,090 Sekunden schneller als Aprilia-Werkspilot Maverick Vinales. Aleix Espargaro (Aprilia) hatte als Dritter bereits 0,336 Sekunden Rückstand.

Die beiden Werks-Aprilias führten die Wertung zu Beginn des FT1 an. Maverick Vinales behauptete sich in der Anfangsphase vor Teamkollege Aleix Espargaro. Das flüssige und schnelle Layout der Traditionsstrecke in England lag der Aprilia RS-GP bereits in der Vergangenheit.

Unabhängig von der Spezial-Lackierung für den Grand Prix in Silverstone sieht man bei Trackhouse-Aprilia eine neue Lackierung. Das US-Team verwendet ab dem Großbritannien-GP neue Farben, die an die des ehemaligen Suzuki-Werksteams erinnern.

Wie angekündigt erhält Trackhouse-Pilot Raul Fernandez ab sofort 2024er-Material. Somit befinden sich alle vier Aprilias auf einheitlichem Stand. Fernandez sollte das FT1 aber nur auf P21 beenden. Und auch sein Trackhouse-Teamkollege Miguel Oliveira war weit von den Rundenzeiten der Werks-Aprilias entfernt.

Aprilia von Beginn an stark, Missgeschick von Marco Bezzecchi

Nach gut einer Viertelstunde führte Aleix Espargaro die Wertung mit einer 1:59.769er-Runde an. Und auch Weltmeister Francesco Bagnaia (Ducati) hatte die Schallmauer von 2:00 Minuten bereits gebrochen. Dahinter folgten mit Enea Bastianini, Alex Marquez und Franco Morbidelli drei weitere Ducatis.

Marco Bezzecchi (VR46-Ducati) leistete sich zu Beginn seines zweiten Stints ein kleines Missgeschick. Beim Aufsteigen auf seine 2023er-Desmosedici kam der Italiener mit seinem Bein an die Flügel auf dem Höcker und brach einige Elemente auf der rechten Seite ab. Bezzecchi bekam davon nichts mit und absolvierte den Stint.

Nach der Halbzeit der Session schob sich Jorge Martin mit einer 1:59.627er-Runde an die Spitze der Wertung. Zehn Minuten vor Schluss konnten die Top 6 Zeiten unter zwei Minuten vorweisen. Ducati und Aprilia gaben das Tempo vor.

Stürze von Pedro Acosta und Marc Marquez

Rookie Pedro Acosta landete sieben Minuten vor dem Ende des FT1 in Kurve 6 im Kies. Der Spanier hatte sich beim Anbremsen verschätzt, fuhr geradeaus ins Kiesbett und verlor die Kontrolle über seine KTM RC16. Er kam in den Airfences zum Stehen. Acosta versuchte, mit Hilfe der Marshalls die KTM wieder in Gang zu bekommen, um die finalen Minuten des Trainings zu nutzen.

In der Schlussphase sah man einige schnelle Rundenzeiten. Jorge Martin verbesserte seine eigene Bestmarke auf 1:59.509 Minuten. Zum gleichen Zeitpunkt landete die Ducati mit der Nummer 93 in Kurve 15 im Kies: Marc Marquez (Gresini-Ducati) stürzte zwei Minuten vor Schluss und konnte sich damit nicht mehr verbessern. Der achtmalige Champion konnte die Unfallstelle aus eigener Kraft verlassen.

Starke Schlussoffensive von Jorge Martin

Jorge Martin legte noch einmal nach und drückte die Bestmarke auf 1:59.383 Minuten. Maverick Vinales schob sich bei seinem finalen Versuch auf die zweite Position. Aprilia-Teamkollege Aleix Espargaro rundete die Top 3 im FT1 ab.

Jack Miller war als Vierter bester KTM-Pilot. In der Schlussphase zog sich der Australier den Zorn von Yamaha-Werkspilot Fabio Quartararo auf sich. In der Zielkurve lief Quartararo auf Miller auf und schimpfte, weil ihm die KTM mit der Nummer 43 im Weg stand. Quartararo beendete das FT1 auf der neunten Position und war damit bester Fahrer mit einem japanischen Motorrad.

Mit Werksmaterial von Ducati: Fabio Di Giannantonio für 2025 bestätigt!

Franco Morbidelli (Pramac-Ducati) bestätigte die starke Form vom Sachsenring und beendete das FT1 in den Top 5. Ducati-Werkspilot Enea Bastianini landete auf P6. Fabio Di Giannantonio folgte auf P7 und wurde von Ducati-Manager Davide Tardozzi für 2025 im VR46-Team bestätigt. Tardozzi erklärte, dass "Diggia" mit einer Werks-Ducati für Rossis Team fahren wird. Eine offizielle Bestätigung dürfte demnächst folgen.

Fabio Di Giannantonio wird laut Davide Tardozii eine 2025er-Ducati erhalten Foto: Motorsport Images

Takaaki Nakagami schnellster der vier Honda-Piloten

Pedro Acosta wurde auf Grund seines Sturzes aus den Top 10 gespült und landete auf P11. Dahinter folgte Alex Marquez (Gresini-Ducati). Brad Binder (KTM) landete auf P13 vor Marco Bezzecchi. Alex Rins (Yamaha) komplettierte die Top 15.

Takaaki Nakagami (LCR-Honda) war als 16. bester der vier Honda-Piloten. Der Japaner lag 1,118 Sekunden zurück. Teamkollege Johann Zarco wurde auf P19 geführt, die beiden Werks-Hondas lagen auf P20 (Luca Marini) und P22 (Joan Mir).

Am Nachmittag folgt um 16:00 Uhr (MESZ) das Training der MotoGP.