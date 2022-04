MotoGP FT1 USA: Erste Bestzeit an Alex Rins, Marc Marquez in den Top 5

Audio-Player laden

Alex Rins war im ersten Freien MotoGP-Training zum Grand Prix der USA der Schnellste. Der Suzuki-Fahrer umrundete den Circuit of The Americas in Texas mit 2:04.007 Minuten. Rins war um lediglich acht Tausendstelsekunden schneller als Maverick Vinales (Aprilia). Marc Marquez meldete sich nach seiner Verletzungspause mit Platz fünf zurück.

Seit dem Rennen im vergangenen Oktober wurde die Strecke größtenteils neu asphaltiert. Trotzdem waren in einigen Kurven noch Bodenwellen zu erkennen. Alle Fahrer begannen mit dem weichen Vorderreifen. Hinten wählte nur Brad Binder (KTM) den harten Reifen, der Rest die mittlere Variante.

Nach fünf Minuten gab es bereits den ersten Sturz. Pol Espargaro (Honda) war in Kurve 18 ausgerutscht. Da das letzte Rennen in Austin erst wenige Monate zurücklag, nutzten die meisten Teams das erste Training für Vergleiche bezüglich der Abstimmung.

So hatte beispielsweise Takaaki Nakagami eine Honda mit dem Set-up des Vorjahres aufgebaut und eine mit dem aktuellen. Die neue RC213V hat zwar hinten mehr Grip, aber den Fahrern fehlt das Gefühl für das Vorderrad. Auch Marc Marquez fuhr bei beiden Maschinen komplett andere Set-ups.

Aber der siebenmalige Austin-Sieger meldete sich von Beginn an konkurrenzfähig zurück. Nach dem ersten Run führte Marc Marquez bereits wieder die Zeitenliste an. Technische Probleme gab es bei Suzuki. Rins rollte zu Beginn seines zweiten Runs aus.

In den finalen zehn Minuten nahmen einige Fahrer eine schnelle Runde ins Visier. Der weiche Hinterreifen blieb überall aber noch in der Box. Rins kehrte mit seiner zweiten GSX-RR zurück auf die Strecke. Der Austin-Sieger von 2019 zeigte in den finalen zehn Minuten den besten Rhythmus.

Die Bestzeit von Rins war aber um zwei Sekunden langsamer als der Streckenrekord. Hinter Rins und Vinales sortierte sich Jack Miller als Dritter (Ducati) ein. Weltmeister Fabio Quartararo (Yamaha) war als Vierter im Spitzenfeld dabei.

MotoGP Ergebnis USA: 1. Freies Training

Schlussendlich belegte Marc Marquez bei seiner Rückkehr den fünften Platz. Sein Rückstand betrug eine knappe halbe Sekunde. Teamkollege Pol Espargaro folgte direkt dahinter. Nach dem Fallen der Zielflagge rollte Pol Espargaro noch mit einem Problem aus und blieb stehen.

Die Positionen sieben bis zehn gingen an Enea Bastianini (Gresini-Ducati), Aleix Espargaro (Aprilia), Nakagami und Johann Zarco (Pramac-Ducati). Auch Zarco rollte nach Trainingsende aus. Miller kam zu Hilfe und schob seinen Markenkollegen zurück an die Box.

KTM war nicht im Spitzenfeld dabei. Zum Schluss verbesserte sich Brad Binder noch auf Rang zwölf. Sein Rückstand auf die Spitze betrug eine knappe Sekunde. Miguel Oliveira war mit zweieinhalb Sekunden Rückstand nur 23.

Das zweite MotoGP-Training beginnt um 21:10 Uhr MESZ.

