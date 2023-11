MotoGP FT1 Valencia: Bestzeit Zarco, Joan Mir nach Sturz im Krankenhaus

Ducati hat das erste Training für das MotoGP-Saisonfinale 2023 in Valencia bestimmt. Die ersten vier Plätze gingen an Desmosedici-Fahrer. Johann Zarco (Pramac) stellte mit 1:30.191 Minuten Bestzeit auf. Jorge Martin (Pramac) klassierte sich als Dritter, während Francesco Bagnaia wie so oft auf eine Zeitattacke verzichtete. Der WM-Führende beendete den Trainingsauftakt als 13.

Der Circuit Ricardo Tormo ist neu asphaltiert worden. Am Vormittag schien zwar die Sonne, aber es wurden bei etwas mehr als zehn Grad Celsius Lufttemperatur lediglich neun Grad Celsius Asphalttemperatur gemessen.

Aufgrund der niedrigen Temperaturen wurde vorne mit dem weichen Reifen gefahren, aber hinten mit der härteren Medium-Mischung. Temperatur in die Reifen zu bekommen, war speziell in den ersten Runden wichtig.

Aber schon nach den ersten Minuten hatte Honda-Fahrer Joan Mir in der schnellen Kurve 9 einen Sturz. Der Spanier brauchte einige Momente, um wieder auf seine Beine zu finden. Sein Motorrad hatte sich im Kiesbett mehrfach überschlagen.

Momente später flog Alex Marquez in Kurve 1 ab. Dem Spanier war das Vorderrad seiner Gresini-Ducati eingeklappt. Er war sofort wieder auf seinen Beinen. Mir wurde nach ersten Untersuchungen im Medical Center für weitere Checks nach Valencia in ein Krankenhaus gebracht.

In den letzten fünf Minuten des Trainings lag in Kurve 9 eine weitere Honda im Kiesbett. Takaaki Nakagami (LCR) hatte an der gleichen Stelle den exakt gleichen Crash wie Mir. Der Japaner fand rasch wieder auf seine Beine und war unverletzt geblieben.

Bagnaia begann das Wochenende wieder mit Arbeit am Set-up. Die Geometrie seiner beiden Motorräder war unterschiedlich. Bei einer Ducati waren die Flügel an der Vordergabel montiert. Martin fuhr wie gewohnt mit seiner Standard-Abstimmung.

Und so wie an den meisten ersten Freitagstrainings gab Martin in seinem letzten Run Gas. Er rückte mit einem frischen Medium-Hinterreifen aus. Eine Runde, die die Bestzeit bedeutet hätte, wurde ihm wegen der gelben Flaggen für den Nakagami-Sturz gestrichen.

Auch Martins Teamkollege Zarco wählte zum Schluss einem frischen Medium-Hinterreifen und fuhr Bestzeit. Katar-Sieger Fabio Di Giannantonio (Gresini) setzte seine starke Form fort und sortierte sich zwischen dem Pramac-Duo als Zweiter ein.

Das Ducati-Quartett an der Spitze komplettierte Marco Bezzecchi (VR46). Erster Ducati-Verfolger war Maverick Vinales (Aprilia) als Fünfter. Fabio Quartararo (Yamaha) bewies mit der sechstschnellsten Zeit erneut Potenzial, wenn er alleine auf der Strecke unterwegs ist.

Marc Marquez begann sein letztes Honda-Wochenende als Siebter. Dahinter komplettierten Augusto Fernandez (Tech3-GasGas), Enea Bastianini (Ducati) und Alex Marquez die Top 10. Generell waren die Zeitabstände wieder eng. 15 Fahrer befanden sich in einer Sekunde.

Das KTM-Werksteam war nicht im Spitzenfeld zu finden. Jack Miller wurde Zwölfter und Brad Binder 16. Alex Rins meldete sich beim Saisonfinale wieder auf seiner LCR-Honda zurück. Der verletzte Miguel Oliveira wird im RNF-Team von Aprilia-Testfahrer Lorenzo Savadori vertreten.

Das Nachmittagstraining beginnt um 15:00 Uhr. Dann geht es um die Q2-Plätze für das letzte Qualifying des Jahres.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.