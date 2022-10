MotoGP FT2 Phillip Island: Zarco führt enges Feld am Freitag an Johann Zarco fährt am Nachmittag in Australien erneut Bestzeit - Marco Bezzecchi starker Zweiter - Pol Espargaro beste Honda auf P3 - Enge Abstände im Feld

Autor: Juliane Ziegengeist Audio-Player laden Perfekter Freitag für Johann Zarco: Der Pramac-Ducati-Pilot setzte sich auch im zweiten Freien Training der MotoGP auf Phillip Island gegen die Konkurrenz durch und sicherte sich mit 1:29.475 Minuten die Bestzeit. Marco Bezzecchi sorgte als Zweiter für die eine Ducati-Doppelführung. Pol Espargaro (Honda) belegte Rang drei. Trotz eines kurzen Regenschauers in der Mittagspause konnte das Feld gleich zu Beginn der Session auf Slicks ausrücken, da die Strecke bereits wieder abgetrocknet war. Die meisten starteten das Training mit frischen Medium-Reifen. Nur vereinzelt kamen die Mischungen soft und hard zum Einsatz. Marc Marquez (Honda) fuhr vorne hard, Enea Bastianini (Gresini-Ducati) setzte zu Beginn auf den weichen Hinterreifen. Frühe Steigerung der Vormittagszeiten Es dauerte nicht einmal zehn Minuten, da war die Bestzeit von Zarco aus dem ersten Freien Training bereits Geschichte. Marc Marquez und auch Maverick Vinales (Aprilia) waren bereits schneller unterwegs. Marquez verzichtete diesmal auf die neuen Heckflügel, die er am Vormittag zum ersten Mal getestet hatte. Im zweiten Run konzentrierten sich die Fahrer wie so oft auf die Arbeit mit gebrauchten Reifen und ihre Rennpace. Erst mit Anbruch der letzten Trainingsminuten kam wieder mehr Bewegung ins Klassement. Alle zogen noch einmal frische Reifen auf, um sich für einen Platz unter den Top 10 zu empfehlen. Im Kampf um die Bestzeit setzte sich wie schon am Vormittag schließlich Zarco durch, der die Session mit einem hauchdünnen Vorsprung von 0,038 Sekunden auf Bezzecchi anführte. Auch Pol Espargaro auf Platz drei fehlten nur 52 Tausendstel. Mir beim Comeback mit Fortschritten Überhaupt waren die Abstände im Feld denkbar eng: Zwölf Fahrer lagen innerhalb einer halben Sekunde. WM-Leader Fabio Quartararo beendete den Freitag als Vierter mit nur 0,139 Sekunden Rückstand. Vinales komplettierte die Top 5, gefolgt von Marc Marquez und Aprilia-Teamkollege Aleix Espargaro. Mit Francesco Bagnaia, Enea Bastianini und Jorge Martin schlossen drei Ducati-Piloten die Top 10 ab. KTM-Fahrer Miguel Oliveira belegte Rang elf. Joan Mir (Suzuki) zeigte als Zwölfter bei seinem Comeback Fortschritte. Sein lädierter rechter Knöchel bereitet ihm laut Teammanager Livio Suppo deutlich weniger Probleme als zuletzt. Jack Miller (Ducati) konnte seine Form aus dem ersten Training am Nachmittag nicht bestätigen. Statt Platz zwei wurde es nur Rang 13. Auch Alex Marquez (LCR-Honda) und Alex Rins (Suzuki) landeten auf den Plätzen 14 und 16 weiter hinten als am Vormittag. Mit Bildmaterial von Motorsport Images.