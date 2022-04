MotoGP FT3 Portimao: Oliveira holt die Bestzeit - Marquez übersteht Highsider

Audio-Player laden

Miguel Oliveira hat das dritte Freie Training der MotoGP bei seinem Heim-Grand-Prix in Portimao als neuer Spitzenreiter beendet. Der KTM-Pilot markierte mit 1:50.552 Minuten die schnellste Zeit des Wochenendes im Regen und verwies Joan Mir (Suzuki) und Fabio Quartararo (Yamaha) auf die Plätze.

Wie am Freitag war es zwar nass und kühl. Dass dennoch Steigerungen möglich waren, bewiesen Jack Miller (Ducati) und Weltmeister Quartararo, die ihre Freitagszeiten nach wenigen Runden unterboten und damit im Gesamtklassement nach oben kletterten.

Wie schwierig die Bedingungen blieben, zeigten zugleich die ersten Stürze: Marc Marquez flog per Highsider in Kurve 8 ab, blieb aber unverletzt und konnte mit seiner Honda zurück an die Box fahren. Kurz darauf ging auch Bruder Alex Marquez zu Boden.

Auf seiner siebten Runde meldete sich dann Lokalmatador Oliveira mit einer neuen Gesamtbestzeit von 1:50.583 Minuten zu Wort. Damit war er 83 Tausendstel schneller als Marc Marquez am Trainingsfreitag. Auch Quartararo legte noch einmal nach und schob sich an Marquez vorbei, um Platz zwei zu übernehmen.

Mir und Brad Binder (KTM) konnten sich ebenfalls steigern, sodass die Reihenfolge bei Halbzeit Oliveira vor Mir, Quartararo und Binder lautete. Währenddessen begann es, in einigen Sektoren wieder stärker zu regnen. Bei Binder äußerte sich das sofort in einem Sturz in Kurve 9, der jedoch glimpflich ausging.

Regen vereitelt späte Zeitenjagd

Angesichts der schlechteren Bedingungen steuerten viele Fahrer die Box an. Verbesserungen waren jetzt ohnehin unwahrscheinlich. Gerade noch rechtzeitig vor dem Regen hatte sich Aprilia-Pilot Aleix Espargaro mit einer Steigerung in die Top 10 gekämpft.

Am Klassement änderte sich in den Schlussminuten nichts mehr, auch wenn einige Piloten noch eine Ausfahrt wagten. Oliveira behielt die Führung vor Mir, Quartararo und Binder. Die beiden Honda-Werkspiloten Marquez und Pol Espargaro rangierten dank ihrer Freitagszeiten auf den Plätzen für und sechs.

Dahinter reihten sich Marco Bezzecchi (VR46-Ducati) und Johann Zarco (Pramac-Ducati) ein, die gestern ebenfalls schneller waren. Aleix Espargaro und Miller komplettierten die Top 10 und ziehen damit als die letzten beiden Fahrer direkt in Q2 ein.

Martin, Bagnaia und Rins in Q2

Maverick Vinales (Aprilia) verpasste den Sprung als Elfer im Gesamtklassement knapp. Ihm fehlten nur 56 Tausendstel. Auch die Ducati-Markenkollegen Jorge Martin und Francesco Bagnaia verpassten auf den Plätzen zwölf und 13 den direkten Einzug in Q2 und müssen auf ein nachträgliches Weiterkommen hoffen.

In Q1 antreten müssen außerdem WM-Leader Enea Bastianini (Gresini-Ducati), der nicht über Platz 19 hinauskam, und Alex Rins (Suzuki), der nur 22. wurde. Neben den Marquez-Brüdern und Brad Binder stürzten in der Schlussphase der Session auch Darryn Binder (RNF-Yamaha) und Bezzecchi, blieben aber unverletzt.

Direkt für Q2 qualifiziert sind:

Miguel Oliveira (KTM)

Joan Mir (Suzuki)

Fabio Quartararo (Yamaha)

Brad Binder (KTM)

Marc Marquez (Honda)

Pol Espargaro (Honda)

Marco Bezzecchi (VR46-Ducati)

Johann Zarco (Pramac-Ducati)

Aleix Espargaro (Aprilia)

Jack Miller (Ducati)

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.