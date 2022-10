MotoGP FT3 Sepang: Martin mit Bestzeit, Bagnaia nach Sturz in Q1

Audio-Player laden

Jorge Martin hat das dritte Freie Training der MotoGP in Sepang als Schnellster beendet. Der Pramac-Ducati-Pilot sicherte sich mit 1:58.583 Minuten die späte Bestzeit vor Markenkollege Marco Bezzecchi (VR46-Ducati) und Maverick Vinales (Aprilia). WM-Leader Francesco Bagnaia (Ducati) stürzte.

Das Wetter in Sepang hielt am Vormittag zunächst stand, sodass alle Fahrer die trockene Strecke nutzen konnten, um zum einen an ihrer Rennpace zu arbeiten und zum anderen den direkten Einzug in Q2 zu schaffen. Bagnaia begann die Session zu diesem Zweck mit einem frischen weichen Hinterreifen.

Den Trainingsfreitag hatte der Ducati-Pilot als Elfter beendet, auch weil er auf eine späte Attacke mit frischen Reifen verzichtet hatte. Diesmal griff er gleich zu Beginn an und bestimmte gemeinsam mit Teamkollege Jack Miller das frühe Tempo.

Francesco Bagnaia attackiert früh

Schon auf seiner zweiten fliegenden Runde markierte Bagnaia eine neue Bestzeit und setzte sich an die Spitze. Auch Miller und Fabio Quartararo konnten sich auf Anhieb steigern.

Letzterer musste sich auf einer seiner schnellen Runden ausgerechnet über Yamaha-Teamkollege Franco Morbidelli ärgern, der auf der Ideallinie bummelte und Quartararo behinderte - nicht das erste Vergehen dieser Art für den Italiener in dieser Saison.

Und es sollte nicht das letzte gewesen sein. Denn in der Schlussphase des Trainings stand Morbidelli der Konkurrenz erneut im Weg. Diesmal mussten Bagnaia und Marc Marquez (Honda) ihre schnelle Runde abbrechen. Gleichzeitig verdunkelte sich der Himmel über der Strecke. Es wurden erste Regenflaggen geschwenkt.

Später Sturz wirft WM-Leader zurück

Für Bagnaia endete die Zeitenjagd mit einem späten Sturz in Kurve 7. Er konnte nicht mehr angreifen und wurde im Klassement bis auf Platz elf durchgereicht, während Martin und Bezzecchi an der Spitze für eine Ducati-Doppelführung sorgten.

Vinales kämpfte sich zum Schluss bis auf Platz drei vor. Luca Marini (VR46-Ducati) und Joan Mir (Suzuki) komplettierten die Top 5. Enea Bastianini (Gresini-Ducati) wurde Sechster, gefolgt von Quartararo, der knapp eine halbe Sekunde Rückstand hatte.

Phillip-Island-Sieger Alex Rins (Suzuki), Aleix Espargaro (Aprilia) und Morbidelli sicherten sich die letzten Plätze für den Direkteinzug in Q2. Dabei markierte Morbidelli exakt dieselbe Rundenzeit wie Bagnaia. Mit der besseren zweitbesten Zeit ging Platz zehn jedoch an den Yamaha-Piloten und nicht Bagnaia.

Er muss später in Q1 unter anderem gegen seine Ducati-Kollegen Miller und Johann Zarco, beide KTM-Werksfahrer sowie Marc Marquez ums Weiterkommen kämpfen. Auch sie schafften den direkten Sprung in Q2 nicht. Marquez' Teamkollege Pol Espargaro stürzte gleich zweimal und landete auf Platz 21.

Neben ihm und Bagnaia kamen im Verlauf des Trainings fünf weitere Fahrer zu Sturz, darunter die Rookies Raul Fernandez, Remy Gardner (beide Tech-3-KTM) und Fabio DiGiannantonio (Gresini-Ducati). Cal Crutchlow (RNF-Yamaha) und Alex Marquez (LCR-Honda) gingen in der Schlussphase zu Boden.

Direkt für Q2 qualifiziert sind:

Jorge Martin (Pramac-Ducati)

Marco Bezzecchi (VR46-Ducati)

Maverick Vinales (Aprilia)

Luca Marini (VR46-Ducati)

Joan Mir (Suzuki)

Enea Bastianini (Gresini-Ducati)

Fabio Quartararo (Yamaha)

Alex Rins (Suzuki)

Aleix Espargaro (Aprilia)

Franco Morbidelli (Yamaha)

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.