MotoGP im Free-TV: ServusTV bestätigt 12 ausgewählte Rennen in Deutschland

Gute Nachrichten für MotoGP-Fans in Deutschland, die über kein Sky-Abo verfügen: Zwölf ausgewählte Rennen der Saison 2024 werden frei empfangbar bei ServusTV On und Red Bull TV zu sehen sein, wie ServusTV am Donnerstag bestätigte.

Der österreichische Sender hatte die Motorrad-WM bis 2023 auch in Deutschland im Free-TV gezeigt. Mit der Einstellung des linearen Sendebetriebs hierzulande endete die Übertragung dann aber und Sky übernahm die TV-Rechte an der MotoGP.

Dank einer Vereinbarung mit der Dorna wird ServusTV nun doch einige Rennwochenenden im Free-TV übertragen, beginnend mit dieser Saison bis einschließlich 2026.

Der Deal umfasst die Klassen MotoGP, Moto2 und Moto3. Gezeigt werden "zwölf ausgewählte Live-Rennen sowie die Highlights aller Rennen" ab dem Grand Prix von Portugal an diesem Wochenende in der Mediathek ServusTV On und bei Red Bull TV. Die Fernsehübertragung übernimmt ServusTV-Nachfolger DF1.

Tatsächlich zeigen alle drei Plattformen nicht nur die Sonntagsrennen aller Klassen, sondern auch alle Qualifyings sowie MotoGP-Sprints an den jeweiligen zwölf Wochenenden.

"Nachdem der Wunsch von Motorportfans nach einem Comeback im Free-TV groß war, freut es uns jetzt umso mehr, dass wir uns erneut die Übertragungsrechte für Deutschland sichern konnten", sagt David Morgenbesser von Red Bull Media House.

Dabei setzt ServusTV auf sein altbewährtes Team aus Christian Brugger und Alex Hofmann, die die Rennen kommentieren. Von der Strecke berichten im Wechsel Alina Marzi und Eve Scheer. Als Experten fungieren Stefan Bradl, Gustl Auinger und Sandro Cortese.

Die zwölf MotoGP-Wochenenden bei Red Bull TV/ServusTV On

23./24.03.: GP von Portugal in Portimao

13./14.04.: GP von Amerika in Austin

27./28.04.: GP von Spanien in Jerez

25./26.05.: GP von Katalonien in Barcelona

01./02.06.: GP von Italien in Mugello

15./16.06.: GP von Kasachstan

06./07.07.: GP von Deutschland am Sachsenring

17./18.08.: GP von Österreich in Spielberg

07./08.09.: GP von San Marino in Misano

26./27.10.: GP von Thailand in Buriram

02./03.11.: GP von Malaysia in Sepang

16./17.11.: GP von Valencia

Die Highlights aller 21 Rennen der MotoGP-Saison 2024 werden ebenfalls auf ServusTV On und Red Bull TV gezeigt und sind zudem on Demand sieben Tage lang online abrufbar.

Mit Bildmaterial von ServusTV / Neumayr / Leo.