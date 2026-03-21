MotoGP in Brasilien: Loch im Asphalt! Sprint soll mit Verzögerung stattfinden

Die Probleme beim neuen MotoGP-Rennen in Brasilien rissen auch am Samstag nicht ab. Unmittelbar nach dem Qualifying der Königsklasse tauchte auf der Start-Ziel-Geraden des Autodromo Internacional de Goiania - Ayrton Senna ein Loch auf.

Der Asphalt hatte sich plötzlich abgesenkt. Bauarbeiter rückten an, um das Loch zu schließen. Die Qualifyings der Klassen Moto3 und Moto2 wurden zunächst um eine Stunde verschoben, damit die Offiziellen des Motorrad-Weltverbands FIM die Lage beurteilen konnten.

Tome Alfonso, Sicherheitsbeauftragter der FIM, sagte in einer ersten Reaktion: "Aufgrund der starken Regenfälle der vergangenen Tage hat sich eine Absenkung der Streckenoberfläche gebildet, die durch Bodenbewegungen verursacht wurde."

"Sie liegt außerhalb der Ideallinie, und wir arbeiten bereits daran, das Problem zu beheben. Wenn alles gut geht, sollten wir den MotoGP-Sprint noch heute austragen können." Im Hintergrund gab es ein Meeting mit den MotoGP-Teams, um das weitere Vorgehen zu besprechen.

Kurz nach 14:00 Uhr Ortszeit (18:00 Uhr MEZ) gab es weitere Informationen. Der Sprint soll stattfinden, aber etwas verspätet. Statt um 15:00 Uhr Ortszeit (19:00 Uhr MEZ) ist der Start nun für 15:20 Uhr Ortszeit (19:20 Uhr MEZ) geplant.

Im Qualifying hat sich Fabio Di Giannantonio (VR46-Ducati) die Poleposition gesichert. Marco Bezzecchi (Aprilia) und Weltmeister Marc Marquez (Ducati) starten daneben aus der ersten Startreihe (zur kompletten Startaufstellung).

Nach dem Sprint sind die beiden Qualifyings der kleinen Klassen geplant. Das Moto3-Qualifying startet um 16:10 Uhr Ortszeit (20:10 Uhr MEZ). Anschließend findet ab 17:05 Uhr Ortszeit (21:05 Uhr MEZ) das Moto2-Qualifying statt.

Das Loch im Asphalt war nicht das erste Problem in Goiania. Am vergangenen Dienstag zog ein Sturm mit Starkregen über die Strecke, wodurch einige Bereiche überschwemmt wurden. Die Drainagen konnten das Wasser zwar rasch abführen, aber es blieb viel Schmutz auf der Strecke.

Am Mittwoch und Donnerstag wurde die Strecke gereinigt. Auch Tankwagen wurden benutzt, um mit Wasserschläuchen den Schmutz wegzuwaschen. Freitagmorgen schüttete es ebenfalls. Dadurch begannen die Vormittagstrainings eine Stunde später.

Auch rundherum ist die Anlage noch nicht fertiggestellt. Abgesehen vom Boxengebäude stehen im Paddock Zelte für das Media Center sowie Container für die Büros der Teams. Auch die Toiletten sollen nicht ausreichend funktionieren.