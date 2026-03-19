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MotoGP in Brasilien: Sie gewannen Premierenrennen auf neuen Strecken

Neue Strecke, neue Chancen: Beim MotoGP-Debüt in Goiania kennt keiner der Fahrer den Kurs - Ein Blick in die Statistik zeigt, welchen Stars Premierenrennen liegen

Juliane Ziegengeist
Veröffentlicht:
MotoGP in Brasilien: Sie gewannen Premierenrennen auf neuen Strecken

Wer wird beim Premierenrennen in Goiania triumphieren?

Foto: Motogp.com

Mit dem Grand Prix von Brasilien 2026 steht der MotoGP ein besonderes Wochenende bevor. Der neu gestaltete Kurs in Goiania feiert seine Premiere im modernen Kalender - für alle Fahrer im aktuellen Feld ist die Strecke völliges Neuland.

Wenn die Königsklasse zum ersten Mal auf einem neuen Kurs fährt, entstehen häufig besondere Geschichten. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt: Bestimmte Fahrer haben ein besonderes Talent dafür, neue Strecken sofort zu meistern.

Marc Marquez - Spezialist für neue Strecken

Wenn es um Premierenrennen auf neuen Strecken geht, führt kaum ein Weg an Marc Marquez vorbei. In der modernen MotoGP-Ära ist der Spanier rein statistisch gesehen der erfolgreichste Fahrer, wenn ein Kurs erstmals im Kalender auftaucht. So gewann Marquez gewann bereits vier solcher Premierenrennen.

Sein erster Erfolg dieser Art gelang ihm 2013 auf dem Circuit of the Americas in Austin, der zu einer Art Paradestrecke für den neunfachen Weltmeister wurde.

Ein Jahr später setzte er sich in Termas de Rio Hondo in Argentinien durch. Weitere Premieren-Erfolge folgten 2018 auf dem Chang International Circuit in Thailand und zuletzt 2025 auf dem Balaton Park Circuit in Ungarn. Diese Bilanz zeigt eindrucksvoll, wie schnell sich Marquez an neue Streckenlayouts anpassen kann.

Marco Bezzecchi als aktueller Herausforderer

Neben Marquez gibt es im aktuellen MotoGP-Starterfeld nur einen weiteren Fahrer, der bereits ein Premierenrennen auf einer neuen Strecke gewonnen hat: Marco Bezzecchi.

Der Italiener triumphierte 2023 beim ersten MotoGP-Rennen auf dem Buddh International Circuit in Indien. Sollte Bezzecchi auch in Brasilien gewinnen, würde er nicht nur erneut ein Debütrennen für sich entscheiden, sondern auch seine aktuelle Siegesserie ausbauen. Denn er gewann die letzten drei Grands Prix.

In der jüngeren Vergangenheit gab es allerdings auch Beispiele dafür, dass andere Fahrer solche Premierenrennen für sich entscheiden konnten. So gewann Miguel Oliveira sowohl das erste Mal auf dem Algarve International Circuit 2020 als auch beim Debüt des Pertamina Mandalika International Circuit 2022.

Legendäre Premieren in der MotoGP-Geschichte

Neue Strecken haben in der Vergangenheit immer wieder besondere Kapitel in der MotoGP-Geschichte geschrieben. Beim ersten Grand Prix von Katar im Jahr 2004 setzte sich Sete Gibernau auf dem Losail International Circuit durch.

Nur ein Jahr später gewann Valentino Rossi die Premiere auf dem Shanghai International Circuit, während Marco Melandri 2005 beim ersten Rennen im Istanbul Park triumphierte.

Auch später sorgten neue Strecken für besondere Sieger: Rossi gewann 2008 das Debütrennen auf dem Indianapolis Motor Speedway, Casey Stoner holte 2010 den ersten MotoGP-Sieg im MotorLand Aragon und Andrea Iannone triumphierte 2016 beim ersten Rennen auf dem modernisierten Red Bull Ring.

Wer schreibt Geschichte beim Debüt in Goiania?

Mit dem neuen Kurs in Goiania bekommt die MotoGP 2026 eine weitere Strecke, auf der niemand aus dem aktuellen Feld Rennerfahrung besitzt. Genau solche Situationen sorgen oft für überraschende Ergebnisse oder für dominante Auftritte von Fahrern, die sich besonders schnell auf neue Bedingungen einstellen.

Die Statistik spricht klar für Marc Marquez, doch auch Marco Bezzecchi oder andere Titelkandidaten könnten in Brasilien ein neues Kapitel MotoGP-Geschichte schreiben.

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