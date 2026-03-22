MotoGP in Goiania 2026: Aprilia-Doppelsieg - Bezzecchi vor Martin

Aprilia dominierte auch den zweiten Grand Prix in der MotoGP-Saison 2026. Marco Bezzecchi eroberte in Brasilien einen souveränen Start-Ziel-Sieg. Sein Teamkollege Jorge Martin machte als Zweiter den Aprilia-Doppelsieg perfekt. Im Ducati-Duell um Platz drei setzte sich Fabio Di Giannantonio (VR46) gegen Marc Marquez durch.

Rund 60.000 Fans hatten sich an der Rennstrecke in Goiania versammelt, um das Rennen zu verfolgen. Unmittelbar vor dem Start wurde die Renndistanz von 31 auf 23 Runden reduziert. Als Grund wurde "Streckenverschleiß" angeführt. Damit war es kürzer als das Moto2-Rennen.

Mit dieser Entscheidung hatte Michelin nichts zu tun, wie Piero Taramasso bei DAZN Spanien betont: "Der Reifen ist so ausgelegt, dass er das gesamte Rennen hält. Die Rennverkürzung hat mich überrascht."

"Es scheint, dass sich in Kurve 11 nach den Moto2- und Moto3-Rennen der Asphalt auflöst und abbaut. Es war eine Entscheidung von Liberty/Dorna und IRTA." Die Asphalttemperatur betrug etwas mehr als 50 Grad Celsius.

Beim Start beschleunigte Bezzecchi wie eine Rakete und übernahm in Kurve 1 die Führung. Dahinter folgten Di Giannantonio, Marc Marquez und Martin. Pedro Acosta (KTM) war nach der ersten Runde Fünfter.

Zu Beginn der zweiten Runde verbremste sich Di Giannantonio in Kurve 1 und wurde von Marc Marquez überholt. Augenblicke später endete das 200. MotoGP-Rennen von Jack Miller (Pramac-Yamaha) durch einen Sturz.

Bezzecchi erarbeitete sich in der Anfangsphase einen kleinen Vorsprung. Nach vier Runden lag er erstmals eine Sekunde vor der Verfolgergruppe mit Marc Marquez, Di Giannantonio, Martin und Acosta. Bezzecchi fuhr vorne auf und davon.

Bei den Verfolgern wurde munter gekämpft. Di Giannantonio griff Marc Marquez an. Martin profitierte von dieser Situation am meisten und eroberte Platz zwei. Marc Marquez fiel durch diese Situation auch hinter Di Giannantonio auf Platz vier zurück.

Nach zehn Runden führte Bezzecchi 1,7 Sekunden vor seinem Teamkollegen Martin. Knapp dahinter folgten die Ducatis von Di Giannantonio und Marc Marquez. Acosta versuchte, den Anschluss zu finden, schaffte es allerdings nicht.

In der elften Runde stürzte Francesco Bagnaia in Kurve 1. Zu diesem Zeitpunkt war der Ducati-Fahrer Zehnter. Momente später ging Joan Mir (Honda) in Kurve 4 zu Boden. Er war Siebter. Mir schied schon im Sprint durch Sturz aus.

Aprilia ist an der Spitze ungefährdet

Bezzecchis Vorsprung an der Spitze pendelte sich bei rund 1,8 Sekunden ein. Martin setzte sich seinerseits von den beiden Ducatis um über eine Sekunde ab. Damit war der Doppelsieg für Aprilia perfekt.

Inklusive der letzten beiden Rennen Ende 2025 war es Bezzecchis vierter Grand-Prix-Sieg hintereinander. "Ich bin sehr, sehr glücklich", freut sich der Italiener. "Es war ein hartes Wochenende, besonders am Freitag sind wir schlecht gestartet."

"Aber das Team hat großartig gearbeitet. Ich habe mich selbst ans Limit gebracht, um alles rauszuholen. Am Ende haben wir einen Weg gefunden, das Bike perfekt abzustimmen. Ich habe auch ein paar Dinge an meinem Fahrstil geändert, und ab heute Morgen lief es besser."

Für Martin war es das erste Grand-Prix-Podium, seit er beim Finale 2024 den Weltmeistertitel gewonnen hat. "Marco war sehr, sehr stark", lobt er seinen Teamkollegen. "Zeitweise dachte ich, ich könnte ihn noch einholen."

"Zum Glück hat Fabio Marc überholt, so konnte ich nachziehen. In dieser Phase war ich schneller und habe versucht, alles am Motorrad zu managen. Für mich sind Longruns immer schwer vorhersehbar, jede Runde ist anders."

"Gegen Ende hatte ich etwas zu kämpfen, aber ich habe es gut kontrolliert. Ich wollte gewinnen, aber es war sehr schwierig, an Marco heranzukommen. Trotzdem bin ich superhappy - ein starkes Wochenende."

Enges Duell um Platz drei

Marc Marquez setzte lange keinen Angriff auf Di Giannantonio und war Vierter. Ab der 18. Runde erhöhte der Weltmeister den Druck auf den Italiener. Fünf Runden vor Rennende griff Marc Marquez im Infield an und schnappte sich den dritten Platz.

Doch eine Runde später überholte Di Giannantonio wieder zurück, weil Marc Marquez einen kleinen Fehler machte. Das war die Entscheidung um den dritten Platz, denn Marc Marquez konnte keinen Angriff mehr starten.

"Ich habe wirklich hart gepusht", sagt "Diggia", "allerdings habe ich mir heute Morgen [beim Sturz im Warm-up] wieder die linke Schulter angeschlagen. Ich wollte nicht daran denken, aber beim Start, vor allem beim harten Anbremsen nach links, hatte ich große Probleme."

"Aprilia war insgesamt etwas stärker als wir. Aber das Duell mit Marc hat richtig Spaß gemacht. Er war wie immer sehr aggressiv innen - aber das ist normal, die Strecke ist ziemlich eng. Diesmal war es ein echtes 'entweder er oder ich'. Gestern war er vorne, heute habe ich das Podium geholt."

Die weiteren Platzierungen

Hinter Marc Marquez wurde Ai Ogura (Trackhouse-Aprilia) Fünfter. Somit waren drei Aprilia-Fahrer in den Top 5. Alex Marquez (Gresini-Ducati) wurde Sechster, gefolgt von Acosta. Er war der einzige Fahrer im Spitzenfeld, der sich für den weichen Hinterreifen entschieden hatte.

Die Top 10 komplettierten Fermin Aldeguer (Gresini-Ducati), Johann Zarco (LCR-Honda) und Raul Fernandez (Trackhouse-Aprilia). Die Plätze elf bis 15 gingen an Luca Marini (Honda), Franco Morbidelli (VR46-Ducati), Diogo Moreira (LCR-Honda), Alex Rins (Yamaha) und Enea Bastianini (Tech3-KTM).

Außerhalb der WM-Punkteränge kamen Fabio Quartararo (Yamaha), Toprak Razgatlioglu (Pramac-Yamaha) und Maverick Vinales (Tech3-KTM) ins Ziel (zum Ergebnis). Neben Miller, Bagnaia und Mir schied auch Brad Binder (KTM) durch Sturz aus.

Mit diesem Ergebnis übernahm Bezzecchi auch die WM-Führung. Er hat elf Punkte Vorsprung auf Martin. Marc Marquez verbesserte sich auf den fünften Platz und hat 22 Punkte Rückstand. In der Herstellerwertung führt Aprilia 17 Punkte vor Ducati (zur WM-Wertung).

Der nächste Grand Prix findet bereits am kommenden Wochenende statt. Dann macht die Motorrad-WM in den USA Station und fährt auf dem Circuit of The Americas in Austin im Bundesstaat Texas.