MotoGP in Goiania: Viel Lob für die neue Strecke, aber Zweifel beim Überholen

Erstmals seit dem Jahr 2004 kehrt die MotoGP nach Brasilien zurück. Als 1989 zum letzten Mal auf dem Autodromo Goiania gefahren wurde, war noch keiner der aktuellen MotoGP-Fahrer geboren. Für alle ist diese Strecke somit Neuland.

Da es im Vorfeld weder mit den Testfahrern noch mit den Stammfahrern einen Test gegeben hat, stellt sich die Frage, wie man sich auf eine völlig unbekannte Strecke vorbereitet. "Es gibt kein Spiel für die PlayStation", merkt Raul Fernandez an, "deshalb ist das eine schwierige Situation."

"In unserem Sport ist es schwer, sich auf eine neue Strecke vorzubereiten. Anders als zum Beispiel in der Formel 1, denn dort hat man einen Simulator. Für uns ist das schwierig, aber man kann versuchen, einige Rennen zu analysieren oder sich ein paar Runden auf der Strecke anzuschauen."

Die Goiania-Strecke, die nach Formel-1-Legende Ayrton Senna benannt ist, ist mit 3,84 Kilometern eine der kürzesten im Rennkalender. Nur der Sachsenring in Deutschland ist noch etwas kürzer. Die Strecke besteht aus neun Rechts- und fünf Linkskurven. Die längste Gerade beträgt 994 Meter.

Teams und Fahrer reisten zu Wochenbeginn von Europa nach Brasilien. Am Mittwoch war der Großteil bereits vor Ort und verschaffte sich erste Eindrücke von der Anlage. Auch die Offiziellen begutachteten die Strecke und die Einrichtungen.

Der generelle Tenor lautete, dass das Streckenlayout interessant wirkt und ein wenig "oldschool" ist. Chefkommissar Simon Crafar, der "Schiedsrichter" der MotoGP, teilt seine Eindrücke auf seinem Instagram-Profil.

"Ich habe drei langsame Runden im Auto gedreht, um mir vor ein paar Runden auf der BMW M 1000 den Kurs anzusehen. Die Strecke ist ziemlich technisch, schnell und flüssig zu fahren, und bei manchen Kurveneingängen wird man schon etwas Mut brauchen."

"Der Eingang von Kurve 1 erinnert mich zum Beispiel an Kurve 1 in Eastern Creek", vergleicht der ehemalige Rennfahrer, "oder an den Eingang der letzten Kurve in Aragon, nur eben rechts statt links. Außerdem vermute ich, dass die rechte Seite des Vorderreifens ziemlich leiden wird."

"Es gibt so viele schnelle Kurveneingänge beim Anbremsen, wobei der Hinterreifen ohnehin immer stark beansprucht wird. Der Ausgang der letzten Kurve erinnert mich wiederum an die letzte Kurve in Aragon, nur rechts statt links. Es gibt keine engen Stop-and-go-Haarnadeln."

"Die Strecke hat einen guten Flow. Mein erster Eindruck vom Layout ist großartig!" Die maximale Streckenbreite wird mit zwölf Metern angegeben. Den kurvenreichen Abschnitt zwischen Kurve 4, wo sich auch die Long-Lap-Penalty befindet, und Kurve 12 beschreiben die Fahrer als "technisch".

Bietet das Streckenlayout Überholmöglichkeiten?

Auch wenn der Großteil der Fahrer das Layout nach Trackwalks oder Runden mit dem Fahrrad grundsätzlich lobt, stellt sich die Frage, ob die kurze, kurvige und enge Strecke auch gutes Racing bieten wird oder ob Überholen sehr schwierig sein könnte.

"Eigentlich gibt es nur in der ersten Kurve eine klare Überholstelle", meint Weltmeister Marc Marquez. "An den anderen Stellen wird es wegen des schmutzigen Asphalts außerhalb der Ideallinie und wegen der recht schnellen Kurven schwieriger zu überholen sein."

"Aber Kurve 1 ist auf jeden Fall eine klare Überholstelle. Vielleicht auch die letzte Kurve, aber das hängt sehr stark von der Linie ab. Wenn es abseits der Ideallinie schmutzig und extrem rutschig ist, wird Überholen schwieriger."

Weltmeister Marc Marquez erkennt nur eine wirkliche Überholstelle Foto: Getty Images South America

Der neue Asphalt der Strecke wirkt optisch sehr dunkel. Die starken Regenfälle vor wenigen Tagen, durch die manche Abschnitte überschwemmt wurden, haben viel Schmutz auf den Asphalt befördert. Am Mittwoch und Donnerstag wurde fieberhaft an der Reinigung gearbeitet.

Unter anderem fuhren Tankwagen über die Strecke und verspritzten Wasser, um den Schmutz wegzuspülen. Trotzdem erwarten alle Fahrer, dass sich im Laufe der Freitagstrainings nur eine saubere Ideallinie bilden wird und es daneben schmutzig bleibt.

Längere Trainings und mehr Reifen von Michelin

Da die Strecke für alle neu ist, wurden die Freitagstrainings verlängert. Die Klassen Moto3 und Moto2 erhalten in jeder ihrer beiden Sessions zehn zusätzliche Minuten. Die beiden MotoGP-Trainings wurden um je 15 Minuten verlängert.

Auch Michelin konnte die Streckenverhältnisse im Vorfeld nur simulieren. Deshalb wurde das Reifenkontingent im Vergleich zu einer Strecke, die man bestens kennt, deutlich erweitert, um auf der sicheren Seite zu sein.

Am Donnerstag wurde versucht, den Asphalt zu reinigen Foto: Getty Images South America

Es gibt drei Vorderreifen (Soft, Medium, Hard), wobei die rechte Reifenflanke härter ist. Am Hinterrad werden ebenfalls drei asymmetrische Optionen verfügbar sein. Zwei davon werden über eine verstärkte Karkasse verfügen, die mit der auf dem Red-Bull-Ring eingesetzten identisch ist.

Bei diesen beiden Hinterreifen ist auch die Mischung auf der rechten Flanke härter. Zusätzlich gibt es einen dritten Hinterreifen. Dieser hat ebenfalls eine härtere Mischung auf der rechten Seite, nutzt jedoch eine andere Karkasse, die bereits in Buriram eingesetzt wurde.

Michelin wird mehr Reifen als üblich bereitstellen: sechs Soft, sechs Medium und sechs Hard vorne sowie acht Soft, sechs Medium und fünf Hard hinten. Jedem Fahrer werden am Wochenende zwölf Vorderreifen und 14 Hinterreifen zur Verfügung stehen.

"Ich denke", grübelt Johann Zarco im Vorfeld, "der weiche Vorderreifen ist eigentlich schon außen vor, weil die linke Seite zu weich ist. Für einen Qualifying-Versuch kann man ihn verwenden, aber bei normalen Temperaturen ist er links definitiv zu weich und hält nicht viele Runden."

Aber auch am Donnerstag gab es wieder starke Regenschauer Foto: Getty Images South America

"Was den Hinterreifen angeht, haben wir noch keine Ahnung. Michelin geht davon aus, dass das die Strecke mit der höchsten Belastung auf der rechten Seite sein könnte. Deshalb haben wir diese drei Reifen mit unterschiedlichen Karkassen, um herauszufinden, was wir verwenden werden."

"Das macht die Entscheidung schwierig, denn selbst wenn wir am Freitagvormittag und Freitagnachmittag jeweils 15 Minuten mehr haben, kann man sich nicht wirklich die Zeit nehmen, mit jedem Reifen 25 Runden zu fahren."

"Und selbst wenn du 20 Runden fährst, ist die Strecke am nächsten Tag schon anders, weil mehr Gummi liegt. Der Grip wird also besser, und das macht es schwierig. Denn manchmal bedeutet mehr Grip nicht, dass wir auf einen härteren Reifen wechseln können."

"Wenn der Grip zunimmt, können wir manchmal sogar auf einen weicheren Reifen wechseln, weil es dann weniger Spin gibt. Dadurch können wir die Reifen besser nutzen." Dazu kommt für das gesamte Wochenende eine wechselhafte Wetterprognose.

Mehr Rennrunden als auf jeder anderen Strecke

Der Sprint am Samstag ist für 15 Runden angesetzt und der Grand Prix am Sonntag für 31 Runden. Beide Rennen starten um 19:00 Uhr deutscher Zeit. Auf keiner anderen Rennstrecke werden so viele Rennrunden wie in Goiania absolviert.

Ist das für die Fahrer besonders anstrengend? "Ganz ehrlich", antwortet Fabio Quartararo, "mental ist es viel angenehmer, auf einer Strecke wie Silverstone 20 Runden zu fahren als auf einer kürzeren Strecke 30."

"Wenn du schon 10 Runden gefahren bist und weißt, dass noch 20 oder 21 vor dir liegen, zieht sich das im Kopf, und es ist ein bisschen langweilig." Diese Einschätzung teilt auch Bagnaia: "Ich bevorzuge eine längere Strecke mit weniger Runden gegenüber einer kürzeren mit mehr."

"31 Runden in einem Rennen sind viel. Wirklich viel. Irgendwann gerät man gedanklich in einen Kreislauf und darf nicht anfangen, über die Runden nachzudenken. Man muss einfach nur fahren. Mal sehen. Die Rennzeit ist dieselbe. Aber für uns ändert sich dadurch schon einiges."