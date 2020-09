MotoGP in Misano 2: Bagnaia wirft Sieg weg, Vinales triumphiert

Yamaha-Fahrer Maverick Vinales hat einen turbulenten Grand Prix der Emilia-Romagna gewonnen. Francesco Bagnaia (Pramac-Ducati) sah beim zweiten MotoGP-Rennen auf dem Misano-World-Circuit schon wie der sichere Sieger aus, doch der Italiener stürzte nach souveräner Führung.

Hinter Vinales eroberte Joan Mir in der Schlussphase den zweiten Platz und setzte somit seine Serie von Topergebnissen fort. Fabio Quartararo (Petronas-Yamaha) erhielt eine Strafe wegen Track-Limits und verlor deshalb den dritten Platz an Pol Espargaro (KTM).

"Unglaublich", jubelt Vinales. "Wir haben uns diesmal richtig gut auf das Rennen vorbereitet. 'Pecco' war aber sehr schnell. Ich kam ihm näher und dann ist er gestürzt. Wir haben eine etwas bessere Rennabstimmung gefunden. Das freut mich. Vielen Dank an alle, die mich von zu Hause aus unterstützen. Jetzt müssen wir so weitermachen. Das Potenzial haben wir."

Beim Start zum Rennen über 27 Runden setzte sich Jack Miller (Pramac-Ducati) durch, aber Vinales überholte den Australier schon in Kurve 4. Am Ende der ersten Runde lautete die Reihenfolge Vinales, Miller, Bagnaia, Fabio Quartararo (Petronas-Yamaha), Brad Binder (KTM), Pol Espargaro und Rossi.

Valentino Rossi stürzt in der zweiten Runde

Im Laufe der ersten Runde kam es weiter hinten im Feld zu einem Zwischenfall zwischen Aleix Espargaro (Aprilia) und Franco Morbidelli (Petronas-Yamaha). Der Aprilia-Pilot stürzte, während Morbidelli auf den letzten Platz zurückfiel.

In der zweiten Runde spielten sich weitere Dramen ab. Rossi ging in Kurve 4 zu Boden. Er konnte sein 250. Rennen für Yamaha zunächst am Ende des Feldes fortsetzen. 11 Runden vor Rennende gab Rossi an der Box auf.

Binder war in Runde 2 auf dem Vormarsch und schob sich auf Platz drei, aber dann stürzte der Südafrikaner in Kurve 14. Binder fuhr so wie Rossi nach seinem Sturz weiter, aber wenig später stürzte der Brünn-Sieger zum zweiten Mal - diesmal in Kurve 1.

Francesco Bagnaia führt bis zum Sturz souverän

Nach dieser turbulenten Anfangsphase hatten sich Vinales und Bagnaia an der Spitze abgesetzt. Pol Espargaro hielt vor Quartararo den dritten Platz. Bagnaia hielt den Druck auf Vinales hoch. In der fünften Runde griff der Italiener an und konnte Vinales überholen.

Sofort setzte sich Bagnaia von der Yamaha mit der Startnummer 12 ab. Knapp hinter Vinales waren Pol Espargaro und Quartararo in Schlagdistanz. Bagnaia spulte seine Runden wie ein Uhrwerk ab und hielt Vinales auf rund eine Sekunde auf Distanz.

Sieben Runden vor Rennende dann die Entscheidung. Bagnaia stürzte in Kurve 6 und rutschte ins Kiesbett. Enttäuscht stapfte der Italiener davon. Somit erbte Vinales die Führung. Dahinter entwickelte sich ein Duell zwischen Pol Espargaro und Quartararo um Platz zwei.

Joan Mir mit starker Schlussphase

Auch Mir schaffte den Anschluss und machte daraus einen Dreikampf. Drei Runden vor Rennende schnappte sich Mir den dritten Platz von Quartararo. Wenige Kurven später überholte Mir auch Pol Espargaro und sicherte sich den zweiten Platz.

Auch Quartararo fand einen Weg an Pol Espargaro vorbei, aber dann musste der Franzose wegen Missachtung der Track-Limits eine Long-Lap-Penalty-Strafe absolvieren. Quartararo fuhr in der letzten Runde aber nicht durch den weiten Bogen und erhielt nachträglich eine Zeitstrafe von drei Sekunden.

Dadurch erbte Pol Espargaro den dritten Platz. Quartararo wurde als Vierter gewertet. Miguel Oliveira (Tech-3-KTM) fuhr als Fünfter ins Ziel. Die Plätze sechs bis zehn gingen an Takaaki Nakagami (LCR-Honda), Alex Marquez (Honda), Andrea Dovizioso (Ducati), Morbidelli und Danilo Petrucci (Ducati).

Für die Weltmeisterschaft bedeutet dieses Ergebnis, dass Dovizioso trotz Platz acht weiterhin die WM-Wertung anführt. Sein Vorsprung auf Quartararo und Vinales, die punktgleich sind, beträgt einen Zähler. Mir hat nun ebenfalls den Anschluss geschafft und ist nur vier Punkte hinter "Dovi".

Der nächste Grand Prix findet bereits am kommenden Wochenende auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya in Spanien statt.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.