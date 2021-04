MotoGP in Portimao FT1: Marc Marquez bei Comeback im Spitzenfeld

Nach neun Monaten Verletzungspause ist Marc Marquez zurück in der MotoGP. Am Freitag drehte der Honda-Fahrer seine ersten Runden auf dem Portimao-Kurs in Portugal. Die Bestzeit im ersten Freien Training sicherte sich Maverick Vinales (Yamaha). Marquez belegte Platz drei. Die Rundenzeiten waren wegen der Streckenverhältnisse nicht repräsentativ.

Alle Augen waren am Vormittag auf die Honda-Box mit der Startnummer 93 gerichtet. Ideal waren die Bedingungen nicht. Nach starken Regenfällen am Donnerstag gab es noch einige feuchte Stellen auf der Strecke. Es schien zwar die Sonne, aber die Fahrer mussten vorsichtig sein.

Marquez fuhr nach einigen Minuten zum ersten Mal seit 265 Tagen mit seinem MotoGP-Bike auf die Strecke. Er ging kein Risiko ein. Der Spanier fuhr vorsichtig, bremste in den ersten Runden aufrecht und tastete sich Schritt für Schritt wieder heran.

Portimao ist für den sechsmaligen MotoGP-Weltmeister eine neue Strecke. Im März hatte er dort einen Tag lang mit einer Serienmaschine getestet. Marquez nutzte am Vormittag die Zeit und drehte in seinem ersten Run sechs Runden.

"Man kann an seiner Körpersprache sehen, dass er es genießt", sagt Honda-Testfahrer Stefan Bradl, der die Geschehnisse von der Box aus beobachtete. "Ich bin mir ziemlich sicher, dass er unter dem Helm ein Lächeln im Gesicht hat. Ich bin mir sicher, dass er es genießt."

Nach seinem ersten Run besprach sich Marquez mit seinem Team und blieb dann länger an der Box. Erst in den letzten zehn Minuten fuhr er wieder auf die Strecke. Er wurde kontinuierlich schneller und hielt vorübergehend sogar die Bestzeit.

Rundenzeiten deutlich langsamer als im Vorjahr

Am Ende schnappte sich Vinales mit 1:42.127 Minuten Platz eins. Als Zweiter folgte Alex Rins (Suzuki). Marquez reihte sich als Dritter ein. Er drehte bei seinem Comeback insgesamt 14 problemlose Runden.

Aussagekräftig waren die Rundenzeiten nicht. Die feuchten Stellen trockneten im Laufe des Vormittags zwar auf, aber man war noch weit weg von absoluten Topzeiten. Zum Vergleich betrug die Pole-Zeit von Miguel Oliveira (KTM) im vergangenen November 1:38.892 Minuten.

Link zum kompletten FT1-Ergebnis MotoGP

Pol Espargaro belegte mit der zweiten Honda Platz vier. WM-Leader Johann Zarco (Pramac-Ducati) rundete die Top 5 ab. Auf den weiteren Positionen folgten Francesco Bagnaia (Ducati), Fabio Quartararo (Yamaha), Jack Miller (Ducati), Alex Marquez (LCR-Honda) und Danilo Petrucci (Tech-3-KTM).

Valentino Rossi (Petronas-Yamaha) verpasste als Elfter knapp die Top 10. Vorjahressieger und Geheimfavorit Oliveira hielt sich bei diesen nicht optimalen Verhältnissen zurück und belegte Platz 17. Zwischenfälle gab es im Vormittagstraining keine.

Das zweite Freie Training beginnt um 15:10 Uhr MESZ. Am Nachmittag könnte es regnen.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.