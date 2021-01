MotoGP-Insider: Marc Marquez kehrt nicht vor der Saison-Halbzeit zurück

Marc Marquez' Genesung schreitet voran. In den vergangenen Tagen gewährte der ehemalige MotoGP-Champion über die sozialen Netzwerke einen Einblick in sein Training (mehr Infos). Doch die große Frage steht weiter im Raum: Wann kann der Spanier wieder auf seiner Honda RC213V sitzen?

MotoGP-Fahrermanager Carlo Pernat geht im Gespräch mit 'GPOne' nicht davon aus, dass Marquez bis zum geplanten Saisonstart im März fit ein wird: "Marc wird beim Saisonstart nicht dabei sein, denke ich. Es wäre schon ziemlich gut, wenn er zur Halbzeit der Saison zurückkehren kann."

"Marquez braucht Zeit, um zu trainieren", bemerkt MotoGP-Urgestein Carlo Pernat. "Er saß seit einem Jahr nicht auf dem Motorrad und wird keine Risiken eingehen. Er wird nur dann zurückkehren, wenn er vollkommen fit ist."

Honda hat bisher noch nicht kommuniziert, welcher Fahrer im Falle eines Falles für Marc Marquez einspringen wird. HRC-Testpilot ist die logische Wahl, doch mit Andrea Dovizioso wäre ein MotoGP-Spitzenfahrer verfügbar.

Setzt Honda im Falle des Falles erneut auf Stefan Bradl? Foto: Motorsport Images

Doch Carlo Pernat erwartet nicht, dass sein Landsmann den Job bekommt: "Es ist praktisch offiziell, dass Stefan Bradl der Ersatz für Marc sein wird. Das begrenzt Doviziosos Chancen, wieder zu fahren."

"Ich würde vermuten, dass wir Dovizioso in diesem Jahr nicht mehr fahren sehen. Selbst Santi Hernandez, der Crewchief von Marc, hat gesagt, dass er mit Stefan zufrieden ist. Das zeigt, was wirklich passieren wird", so der MotoGP-Fahrermanager.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.