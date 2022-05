MotoGP Jerez: Bagnaia mit Rekordzeit auf Pole - Marquez in Reihe zwei

Mit einer Bestzeit von 1:36.170 Minuten markierte der Ducati-Pilot einen neuen Streckenrekord und ließ der Konkurrenz keine Chance. Fabio Quartararo (Yamaha) musste sich mit einem Rückstand von 0,453 Sekunden mit Platz zwei begnügen. Aleix Espargaro (Aprilia) schaffte es als Dritter erneut in die erste Startreihe.

"Ich bin richtig happy, denn wir haben an diesem Wochenende wirklich gut gearbeitet", resümiert der Polesetter, der sich in Portimao die Schulter prellte. "Rückblickend bin ich froh, dass ich das Rennen in Portimao fahren durfte. Denn dank dieses Rennens habe ich mein Gefühl wiedergefunden, um pushen zu können."

Quartararo lauert mit starker Rennpace

Für das Rennen ist er entsprechend zuversichtlich: "Meine Pace im FT4 war auch ganz gut. Das ist ein richtig guter Tag für uns." Den hatte allerdings auch Quartararo. "Das ist eine super Ausgangsposition für morgen", sagt er über Startplatz zwei.

"'Pecco' war im Qualifying heute unschlagbar. Er war eine halbe Sekunde schneller als alle anderen. Das muss also eine richtig starke Runde gewesen sein. Was mich betrifft, so war meine Pace im FT4 richtig gut. Ich glaube, für das Rennen sind wir gut gerüstet und das ist nun mal das Wichtigste. Ich bin sehr zuversichtlich."