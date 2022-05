MotoGP Jerez: Nakagami toppt Warm-up vor Quartararo und Bagnaia

Audio-Player laden

LCR-Honda-Pilot Takaaki Nakagami hat das Warm-up zum Grand Prix von Spanien als Schnellster beendet. Mit einer Bestzeit von 1:37.442 Minuten distanzierte der Japaner Rennfavorit Fabio Quartarari (Yamaha) um 0,227 Sekunden. Polesetter Francesco Bagnaia (Ducati) wurde Dritter.

In der letzten Session vor dem Rennen herrschen trockene und sonnige Bedingungen. Die meisten Fahrer rückten mit dem Medium-Reifen am Vorder- und Hinterrad aus. Einige wenige, darunter Jack Miller (Ducati) und Miguel Oliveira (KTM) wählten hinten soft. Der Hinterreifen war bei den meisten gebraucht.

Nach den ersten Runden setzte sich zunächst Quartararo an die Spitze, der bereits in den Freien Trainings am Samstag eine starke Pace gezeigt hatte. Der Weltmeister wurde dann aber von Nakagami verdrängt, der bis zur karierten Flagge vorne blieb.

Bagnaia, der mit etwas Verspätung auf die Strecke und insgesamt nur acht Runden drehte, um seine angeschlagene Schulter zu schonen, schob sich zum Schluss noch auf Platz drei. Das Rennen am Nachmittag wird er von der Poleposition in Angriff nehmen.

Hinter ihm reihten sich mit Jorge Martin und Johann Zarco zwei weitere Ducati-Piloten auf den Plätzen vier und fünf ein. Marc Marquez (Honda) wurde Sechster. Sein Teamkollege Pol Espargaro belegte hinter Joan Mir (Suzuki) Rang acht. Franco Morbidelli (Yamaha) und Alex Rins (Suzuki) rundeten die Top 10 ab Ergebnis.

Aleix Espargaro (Aprilia) beendete das Warm-up auf dem 13. Platz. Jack Miller (Ducati) war als 17. der letzte Fahrer im Abstand von einer Sekunde zur Bestzeit. Honda-Tester Stefan Bradl wurde 21. und Letzter. Sein Rückstand lag bei 1,711 Sekunden.

