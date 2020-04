MotoGP-Kalender 2020: Auch Finnland-Comeback muss verschoben werden

Wie erwartet wurde nun auch das MotoGP-Rennen in Finnland aufgrund der Coronavirus-Pandemie auf unbestimmte Zeit verschoben. Der Grand Prix auf dem neuen KymiRing hätte am 12. Juli stattfinden sollen. Die finnische Regierung hat empfohlen, dass bis August keine Veranstaltungen mit mehr als 500 Personen stattfinden sollen.

Die Verschiebung des Rennens wurde von MotoGP-Promoter Dorna Sport und den Streckenbetreibern gemeinsam getroffen. Es gab noch ein zusätzliches Problem, denn die Strecke ist bisher nicht von der FIM homologiert.

Offiziell wurde die Strecke am 19. August 2019 mit einem Test der MotoGP-Fahrer eröffnet. Der KymiRing befindet sich rund 110 Kilometer nordöstlich von Finnlands Hauptstadt Helsinki. Die Strecke ist 4,6 Kilometer lang und befindet sich auf einem rund 1,8 Quadratkilometer großen Areal.

In diesem Jahr hätte die Motorrad-WM zum ersten Mal seit fast 40 Jahren in Finnland gastieren sollen. 1962 und 1963 wurde auf dem Tampere-Kurs gefahren, der aus öffentlichen Straßen bestand. Erster 500er-Sieger war Alan Shepherd mit einer Matchless.

Von 1964 bis 1982 war dann Imatra der Schauplatz. Das war ebenfalls eine Strecke auf öffentlichen Straßen. 1982 fehlte die 500er-Klasse, da Imatra als zu gefährlich eingestuft wurde. Im letzten Jahr waren nur noch die Klassen 350ccm, 250ccm und 125ccm in Finnland zu Gast.

Einen neuen Termin für den KymiRing gibt es noch nicht. Aufgrund des Wetters könnte in Finnland nur im Sommer gefahren werden. Derzeit steht Brünn in Tschechien am 9. August als erstes MotoGP-Rennen im Kalender.

Anschließend würde Spielberg in Österreich am 16. August folgen. Ob diese Grands Prix plangemäß stattfinden können, ist derzeit ungewiss. MotoGP-Promoter Dorna fasst aber einen Saisonstart im August ins Auge.

Mit Bildmaterial von MotoGP.com.