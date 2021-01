MotoGP-Kalender 2021 angepasst: Zwei Rennen in Katar & Portimao-Comeback

Der Motorrad-Weltverband FIM, die Teamvereinigung IRTA und MotoGP-Rechteinhaber Dorna haben bekanntgegeben, dass der Kalender für die Saison 2021 angepasst werden muss. Auf Grund der Coronavirus-Pandemie werden die Rennen in Austin (USA) und Termas de Rio Hondo (Argentinien) auf unbestimmte Zeit verschoben.

Ein zweites Rennen auf dem Losail International Circuit in Katar und das Comeback von Portimao (Portugal) sollen die entstandene Lücke im MotoGP-Kalender schließen.

Nach dem Saisonauftakt am 28. März soll der MotoGP-Zirkus in Katar bleiben und am darauf folgenden Wochenende ein zweites Event durchführen. Nach dem zweiten Katar-Rennen am 4. April kehrt die MotoGP nach Europa zurück.

Am 18. April soll erneut auf der Berg- und Talbahn in Portimao gefahren werden. Im vergangenen Jahr feierte die Strecke an der Algarve ihr MotoGP-Debüt. Als einer der potenziellen Nachrücker-Kurse konnte sich Portimao gute Chancen auf ein weiteres MotoGP-Event ausrechnen.

Die nach wie vor angespannte Lage in Sachen Corona führt nun zum Comeback des Algarve International Circuit. Für KTM-Werkspilot Miguel Oliveira dürfte das eine gute Nachrichtig sein. Der Portugiese gewann im vergangenen Jahr souverän seinen Heim-Grand-Prix.

