MotoGP-Kalender 2022: Mit 21 Rennen die bisher längste Saison der Geschichte

Der MotoGP-Kalender für das Jahr 2022 sieht insgesamt 21 Rennen vor. Damit wird es die längste Saison in der Geschichte der Motorrad-Weltmeisterschaft. Mit Indonesien und Finnland gibt es zwei neue Grands Prix. Der Sachsenring (Deutschland) ist für 19. Juni geplant und Spielberg (Österreich) für den 21. August.

Anfang 2022 finden zur Vorbereitung zwei Wintertests statt. Vom 31. Januar bis 2. Februar ist der Shakedown-Test in Sepang vorgesehen. Anschließend folgen dort drei offizielle Testtage. Den neuen Mandalika-Kurs in Indonesien werden die MotoGP-Fahrer vom 11. bis 13. Februar kennenlernen.

Los geht die Saison am 6. März 2022 mit dem traditionellen Nachtrennen auf dem Losail International Circuit in Katar. Anschließend steht die Premiere von Indonesien auf dem neuen Mandalika-Kurs auf der Insel Lombok auf dem Programm.

Es folgen die beiden Amerika-Rennen in den USA (Circuit of The Americas in Austin, Texas) und Argentinien (Termas de Rio Hondo). Schließlich beginnt Ende April die lange Europa-Saison mit zwölf Rennen.

Portugal hat mit Portimao am 24. April nun einen fixen Platz im Kalender erhalten. Die Reihenfolge der weiteren Rennen entsprechen weitestgehend dem Verlauf von vor der Coronavirus-Pandemie.

Der Sachsenring steht am 19. Juni im Kalender Foto: Motorsport Images

Spanien (Jerez), Frankreich (Le Mans), Italien (Mugello) und Katalonien (Barcelona) sind in der bekannten Reihenfolge vorgesehen. Das Deutschland-Gastspiel auf dem Sachsenring findet am 19. Juni wieder vor dem Klassiker in Assen (Niederlande) statt.

2019 und 2020 musste das Comeback in Finnland wegen Corona abgesagt werden. Nun steht der neue KymiRing am 10. Juli im Kalender. Anschließend folgt die knapp vierwöchige Sommerpause. Die zweite Saisonhälfte wird am 7. August in Großbritannien (Silverstone) eingeläutet.

Am 21. August macht die MotoGP Station in Österreich (Spielberg). Es folgen im September die klassischen Herbstrennen in San Marino (Misano) und Aragonien (Alcaniz). Für Ende September und Oktober sind die vier Asien-Rennen geplant, die 2019 und 2020 abgesagt werden mussten.

Japan (Motegi) eröffnet die Übersee-Tour, gefolgt von Thailand (Buriram), Australien (Phillip Island) und Malaysia (Sepang). Das traditionelle Saisonfinale ist für den 6. November in Valencia (Spanien) geplant.

Der MotoGP-Kalender 2022:

Datum Land Strecke 6. März Katar Losail 20. März Indonesien Mandalika 3. April Argentinien Termas de Rio Hondo 10. April USA Austin 24. April Portugal Portimao 1. Mai Spanien Jerez 15. Mai Frankreich Le Mans 29. Mai Italien Mugello 5. Juni Katalonien Barcelona 19. Juni Deutschland Sachsenring 26. Juni Niederlande Assen 10. Juli Finnland KymiRing 7. August Großbritannien Silverstone 21. August Österreich Spielberg 4. September San Marino Misano 18. September Aragonien Aragon 25. September Japan Motegi 2. Oktober Thailand Buriram 16. Oktober Australien Phillip Island 23. Oktober Malaysia Sepang 6. November Valencia Valencia

