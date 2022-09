MotoGP-Kalender 2023 mit 21 Rennen präsentiert: Indien und Kasachstan neu

Audio-Player laden

Die Motorrad-Weltmeisterschaft mit ihren Rennklassen MotoGP, Moto2 und Moto3 plant für die bevorstehende Saison 2023 mit 21 Rennen. Im Vergleich zur Saison 2022 ist das ein Rennen mehr. Allerdings waren ursprünglich schon für 2022 deren 21 Rennen geplant, bevor der Grand Prix von Finnland abgesagt wurde.

Einen Grand Prix von Finnland sucht im MotoGP-Kalender 2023 nun vergeblich. Grund sind finanzielle Schwierigkeiten rund um das Projekt am Kymi-Ring. Dafür gibt es zwei andere Neuzugänge für Fans, Fahrer und Teams der Motorrad-WM.

Zum einen ist es der Grand Prix von Kasachstan auf dem komplett neu errichteten Sokol International Racetrack in Almaty am 9. Juli. Zum anderen ist es der Grand Prix von Indien auf der ehemaligen Formel-1-Rennstrecke, dem Buddh International Circuit in Noida, wo nun doch schon 2023 gefahren werden soll, und zwar am 24. September. MotoGP-Promoter Dorna Sports hat in Indien einen Siebenjahresvertrag bis einschließlich 2029 unterzeichnet.

Der brandneue Sokol International Racetrack in Almaty, Kasachstan Foto: MotoGP

Insgesamt dauert die Saison 2023 der Motorrad-WM genau acht Monate, und zwar vom erstmals in Portugal (Portimao) ausgetragenen Saisonauftakt am 26. März bis zum traditionellen Saisonfinale in Valencia, das im neuen Jahr erst für den 26. November angesetzt ist.

Abgesehen von den zwei Neuzugängen Kasachstan und Indien gibt es im MotoGP-Kalender 2023 viel Bekanntes, aber auch ein paar Verschiebungen. So rücken die Grands Prix von Katar (Losail) und Indonesien (Mandalika) für 2023 vom Anfang der Saison ans Ende der Saison. Auch der Grand Prix von Katalonien (Barcelona) rückt aus der ersten in die zweite Saisonhälfte.

Der Grand Prix von Deutschland auf dem Sachsenring ist für den 18. Juni angesetzt. Der Grand Prix von Österreich auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg steht für den 20. August im Kalender.

Im MotorLand Aragon wird 2023 gar nicht gefahren. Der aktuelle Vertrag mit der Dorna sieht im Fünfjahreszeitraum 2022 bis 2026 nicht zwingend fünf Rennen, sondern "mindestens drei" vor. Auch Barcelona, Jerez, Portimao und Valencia haben einen solchen Vertrag und könnten im Zeitraum 2024 bis 2026 mal aussetzen.

Übrigens: Finnland ist nicht das einzige Land, was für den MotoGP-Kalender 2023 mal vorgesehen war, nun aber doch nicht auftaucht. Für Ungarn gilt das ebenfalls. Dort wurde im Frühjahr 2021 ein ehrgeiziges Projekt vorgestellt. Die Rennstrecke Magyar Nemzetközi Motordrome, die bei Debrecen hätte errichtet werden sollen, wurde (im Gegensatz zum Kymi-Ring in Finnland) aber bis heute nicht gebaut.

Wie bereits vor einigen Wochen verkündet wurde, finden an den Grand-Prix-Wochenenden im MotoGP-Kalender 2023 nicht nur sonntags Rennen statt. Samstags gibt es jeweils ein Sprintrennen über die Hälfte der Distanz vom Sonntag. Die Sprints gibt es an allen 21 Rennwochenenden.

Der MotoGP-Kalender 2023:

Datum Land Strecke 26. März Portugal Portimao 2. April Argentinien Termas de Rio Hondo 16. April USA Austin 30. April Spanien Jerez 14. Mai Frankreich Le Mans 11. Mai Italien Mugello 18. Juni Deutschland Sachsenring 25. Juni Niederlande Assen 9. Juli Kasachstan Almaty 6. August Großbritannien Silverstone 20. August Österreich Spielberg 3. September Katalonien Barcelona 10. September San Marino Misano 24. September Indien Noida 1. Oktober Japan Motegi 15. Oktober Indonesien Mandalika 22. Oktober Australien Phillip Island 29. Oktober Thailand Buriram 12. November Malaysia Sepang 19. November Katar Losail 26. November Valencia Valencia

