MotoGP-Kalender 2024: 22 Rennen von Anfang März bis Mitte November

Die Saison 2024 der Motorrad-Weltmeisterschaft mit ihrer Königsklasse MotoGP wird 22 Rennwochenenden umfassen. Das geht aus dem am Mittwoch herausgegebenen MotoGP-Kalender 2024 hervor.

Der Grand Prix von Deutschland auf dem Sachsenring findet 2024 am Wochenende 5. bis 7. Juli statt (ANZEIGE: Hier Tickets für Sachsenring sichern!). Der Grand Prix von Österreich auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg ist für 16. bis 18. August angesetzt (ANZEIGE: Hier Tickets für Spielberg sichern!).

Der MotoGP-Saisonauftakt kehrt 2024 nach Katar zurück. Für 2023 hat man das Rennwochenende im Golfstaat ausnahmsweise in den November verlegt. Grund sind Modernisierungsarbeiten an der Strecke mitsamt Boxenanlage und Fahrerlager. Die Arbeiten sind mittlerweile abgeschlossen.

Am Wochenende 17. bis 19. November 2023 wird der modernisierte Losail International Circuit in Katar erstmals von den Motorrädern unter die Räder genommen. Der Termin für den MotoGP-Saisonauftakt 2024 in Katar ist das Wochenende 8. bis 10. März.

Die ursprünglich für 2023 vorgesehen gewesene Premiere in Kasachstan hat man für 2024 neu angesetzt, und zwar für das Wochenende 14. bis 16. Juni. In der laufenden Saison 2023 hätte der Grand Prix auf dem Sokol International Racetrack erstmals stattfinden sollen, wurde aber abgesagt.

Im Zuge der Rotation der MotoGP-Rennen auf der Iberischen Halbinsel musste 2023 das MotorLand Aragon aussetzen. 2024 ist die Strecke wieder im Kalender, und zwar vom 30. August bis 1. September.

Der Grand Prix von Katalonien in Barcelona rückt 2024 wieder in die erste Saisonhälfte, nachdem er 2023 ausnahmsweise im September stattfand. Das MotoGP-Saisonfinale findet auch 2024 wieder auf dem Circuit Ricardo Tormo in Valencia statt, und zwar am Wochenende 15. bis 17. November.

Mit Jerez, Barcelona, Aragon und Valencia stehen 2024 wieder alle vier spanischen Strecken im Kalender. Auch Portugal ist wieder dabei. In Portimao findet das zweite Saisonrennen vom 22. bis 24. März statt.

Der brandneue Balaton Park Circuit in Ungarn wird als Reserveveranstaltung geführt.

Genau wie 2023, so gilt für die MotoGP-Klasse als Königsklasse der Motorrad-WM auch 2024: Es gibt an jedem Rennwochenende zwei Rennen, nämlich den Sprint am Samstag und den Grand Prix am Sonntag.

Die offiziellen MotoGP-Testfahrten im Winter 2023/24 sind angesetzt für 28. November (Valencia), 1. bis 3. Februar (Sepang), 6. bis 8. Februar (Sepang) und 19./20. Februar (Losail). Beim ersten der beiden Sepang-Tests handelt es sich wie üblich um den sogenannten Shakedown-Test, an dem nur die Testfahrer und die Rookies teilnehmen.

Der MotoGP-Kalender 2024:

10.03.: Grand Prix von Katar (Losail)

24.03.: Grand Prix von Portugal (Portimao)

07.04.: Grand Prix von Argentinien (Austin)

14.04.: Grand Prix von Amerika (Circuit of The Amerias)

28.04.: Grand Prix von Spanien (Jerez)

12.05.: Grand Prix von Frankreich (Le Mans)

26.05.: Grand Prix von Katalonien (Barcelona)

02.06.: Grand Prix von Italien (Mugello)

16.06.: Grand Prix von Kasachstan (Almaty)

30.06.: Grand Prix der Niederlande (Assen)

07.07.: Grand Prix von Deutschland (Sachsenring)

04.08.: Grand Prix von Großbritannien (Silverstone)

18.08.: Grand Prix von Österreich (Spielberg)

01.09.: Grand Prix von Aragonien (MotorLand Aragon)

08.09.: Grand Prix von San Marino (Misano)

22.09.: Grand Prix von Indien (Noida)

29.09.: Grand Prix von Indonesien (Mandalika)

06.10.: Grand Prix von Japan (Motegi)

20.10.: Grand Prix von Australien (Phillip Island)

27.10.: Grand Prix von Thailand (Buriram)

03.11.: Grand Prix von Malaysia (Sepang)

17.11.: Grand Prix von Valencia (Valencia)

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.