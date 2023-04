MotoGP-Kalender 2024: Datum für Saisonauftakt in Katar bekannt

Die ersten Eckpunkte für die MotoGP-Saison 2024 stehen. Der erste Grand Prix des Jahres wird vom 8. bis 10 März stattfinden. Schauplatz wird wieder das traditionelle Nachtrennen auf dem Losail-International-Circuit in Katar sein.

Seit 2007 fand der Saisonauftakt auf dieser Strecke statt und seit 2008 wird am Abend unter Flutlicht gefahren. In diesem Jahr wird Katar ausnahmsweise im Herbst (19. November) besucht, weil es umfassende Modernisierungsarbeiten bei der Boxenanlage und den Tribünen gibt.

Diese Arbeiten werden hauptsächlich für die Formel 1 durchgeführt, die im Oktober wieder auf dieser Strecke gastiert. Um genügend Zeit zu haben, musste das MotoGP-Event ebenfalls in den Herbst verlegt werden.

Neben dem Saisonauftakt 2024 stehen auch die Wintertestfahrten fest. Am Dienstag (28. November) nach dem Saisonfinale 2023 in Valencia findet ein Testtag statt. Im Februar 2024 geht es dann traditionell nach Malaysia.

Vom 1. bis 3. Februar ist in Sepang der Shakedown-Test für die Testfahrer und die Rookies geplant. Anschließend dürfen vom 6. bis 8. Februar alle Stammfahrer drei Tage lang testen. Der zweite Vorbereitungstest findet dann am 19. und 20. Februar in Katar statt.

Im Laufe der Saison 2024 wird es drei offizielle Testtage geben. Das ist um einen mehr als in diesem Jahr. Diese Testtage finden in der Regel am Montag nach einem Grand Prix statt. Die Schauplätze und die Daten sind derzeit noch nicht bekannt.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.