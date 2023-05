MotoGP-Kalender 2024: Die Übersicht

Die MotoGP-Saison 2024 wirft ihre Schatten voraus. Mit Bekanntgabe der ersten Daten für den Rennkalender des nächsten Jahres stehen einige Termine schon fest. Und anhand der Laufzeiten der aktuellen Rennstrecken-Verträge lässt sich bereits ein grobes Bild davon zeichnen, wie der Kalender 2024 aussehen wird.

Der offizielle Startschuss für die nächste Saison der Motorrad-WM soll am 8. bis 10. März 2024 auf dem Losail International Circuit in Katar fallen. Den Termin hat die Dorna als vorläufiges Datum für den Saisonauftakt 2024 bestätigt.

Damit kehrt die MotoGP für ihr Eröffnungsrennen wieder nach Katar zurück, nachdem der diesjährige Saisonauftakt in Portimao stattfand. Grund waren umfangreiche Renovierungsarbeiten an der Rennstrecke in Losail, wo die Meisterschaft mit Ausnahme von 2023 in den vergangenen 16 Jahren immer eröffnet wurde.

2023 ist der Grand Prix von Katar auf den 19. November datiert und markiert die vorletzte Saisonstation des Jahres. Nur vier Monate später geht die neue Saison dort wieder los.

Termine für MotoGP-Wintertests bereits fixiert

Zuvor sind offizielle Testfahrten angesetzt. Sie werden bereits am 28. November dieses Jahres mit einem eintägigen Test auf dem Circuit Ricardo Tormo in Valencia beginnen, wo vorher das Saisonfinale der MotoGP stattfindet.

Die eigentliche Vorsaison beginnt dann im Februar 2024 mit dem Shakedown-Test (1. bis 3. Februar) und dem offiziellen Test (6. bis 8. Februar) auf dem Sepang International Circuit. Während am Shakedown nur Testfahrer und Rookies teilnehmen, ist der offizielle Test für sämtliche Stammfahrer vorgesehen.

Ein zweiter und letzter Wintertest ist noch im selben Monat in Katar geplant, nämlich vom 19. bis 20. Februar. In der Saison selbst wird es außerdem drei Testtage geben, was einen zusätzlichen Testtag gegenüber dem Jahr 2023 bedeutet. Die Austragungsorte für die saisoninternen Tests werden noch bekannt gegeben.

Kasachstan 2023 raus, für 2024 aber fest eingeplant

Das gilt auch für die Grand-Prix-Veranstaltungen, von denen es 2023 ursprünglich 21 geben sollte. Der Grand Prix von Kasachstan wurde jedoch ersatzlos gestrichen. Laufende Homologationsarbeiten machten die Absage erforderlich. 2024 soll die Rennpremiere auf der Sokol International Racetrack aber stattfinden.

Und auch sonst haben die meisten Strecken, auf denen in der MotoGP in dieser Saison fährt, einen gültigen Vertrag für das nächste Jahr oder sogar darüber hinaus. Ein paar wenige Austragungsstätten warten noch auf die Verlängerung.

Eine Besonderheit gibt es bei Aragon, Barcelona, Jerez, Portimao und Valencia. Ihr aktueller Vertrag mit der Dorna läuft zwar jeweils bis 2026. Das bedeutet aber nicht, dass dort auch jedes Jahr ein Grand Prix stattfindet. Im Fünfjahreszeitraum 2022 bis 2026 sind "mindestens drei Rennen" pro Strecke vorgesehen.

Bis 2026 maximal 22 Grands Prix vorgesehen

Fand 2022 noch auf allen fünf Strecken ein Rennen statt, setzt Aragon 2023 aus. Bis 2026 könnten also auch Barcelona, Jerez, Portimao und Valencia ein oder mehrmals pausieren.

Das Rotationsprinzip trägt der Absicht Rechnung, die maximale Anzahl der Grands Prix pro Saison bis 2026 auf nicht mehr als 22 zu beschränken. Dorna-Boss Carmelo Ezpeleta hat mit den Herstellern und der FIM eine entsprechende Vereinbarung.

Perspektivisch sollen neue Strecken den MotoGP-Kalender ergänzen. 2022 unterzeichneten die Dorna und die Saudi Motorsport Company eine Absichtserklärung mit dem Ziel, die Motorrad-WM nach Saudi-Arabien zu bringen. Dafür soll eine neue Rennstrecke entstehen. Einen genauen Zeitplan gibt es noch nicht.

MotoGP-Austragungsorte 2024 (alphabetisch, nach Ländern):

Aragon, Alcaniz, MotorLand Aragon (bis 2026) *

Argentinien, Termas de Rio Hondo: Autodromo Termas de Rio Hondo (bis 2025)

Australien, Phillip Island: Phillip Island Circuit (bis 2026)

Deutschland, Hohenstein-Ernstthal: Sachsenring (bis 2026)

Frankreich, Le Mans: Circuit Bugatti (bis 2026)

Indien, Noida: Buddh International Circuit (bis 2029)

Indonesien, Mandalika: Mandalika International Street Circuit (bis 2024)

Kasachstan, Almaty: Sokol International Racetrack (bis 2027)

Katalonien, Barcelona: Circuit de Barcelona-Catalunya (bis 2026) *

Katar, Losail: Losail International Circuit (bis 2031)

Malaysia, Sepang: Sepang International Circuit (bis 2024)

Niederlande, Assen: TT Circuit Assen (bis 2026)

Österreich, Spielberg: Red Bull Ring (bis 2025)

Portugal, Portimao: Autodromo Internacional do Algarve (bis 2026) *

Spanien, Alcaniz: MotorLand Aragon (bis 2026) *

Spanien, Jerez: Circuito de Jerez - Angel Nieto (bis 2026) *

Spanien, Valencia: Circuit Ricardo Tormo (bis 2026) *

Thailand, Buriram: Chang International Circuit (bis 2026)

* Die aktuellen Verträge mit Aragon, Barcelona, Jerez, Portimao und Valencia umfassen jeweils mindestens drei Grands Prix in fünf Jahren (2022 bis 2026).

Aktuelle MotoGP-Strecken ohne Vertrag für 2024:

Großbritannien, Silverstone: Silverstone Circuit (bis 2023)

Italien, Mugello: Autodromo Internazionale del Mugello (bis 2023)

Japan, Motegi: Twin Ring Motegi (bis 2023)

San Marino, Misano: Misano World Circuit Marco Simoncelli (bis 2023)

USA, Austin: Circuit of The Americas (bis 2023)

Mit Bildmaterial von Gold and Goose / Motorsport Images.