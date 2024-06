MotoGP-Kalender 2024: Jack Miller kritisiert wiederholte Änderungen

In der MotoGP gab es 2024 bereits drei große Kalenderänderungen, was KTM-Pilot Jack Miller mittlerweile als ziemlich lästig empfindet - zumal die Königsklasse in den letzten Jahren immer wieder Absagen und Verschiebungen erlebt hat.

"Zu Beginn des Jahres legt man einen Plan für die Grands Prix fest, auf den man hintrainiert", erklärt Miller und sagt in Bezug auf die Kalenderanpassungen: "Das war nicht nur in diesem Jahr der Fall. In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Unterbrechungen, was langsam etwas nervig wird."

"Sowohl für uns als Fahrer als auch für die Fans. Man erwartet eine bestimmte Anzahl von Grands Prix und dann werden zwei oder drei aus der Meisterschaft geworfen."

Die diesjährige Meisterschaft sollte ursprünglich aus 21 Grands Prix bestehen, aber schon bevor die Saison begonnen hatte, gab es Änderungen. Argentinien - als drittes Saisonrennen vorgesehen - wurde wegen fehlender finanzieller Mittel unter der neuen Regierung abgesagt. Damit waren es nur noch 20 Grands Prix.

Als Nächstes musste die MotoGP-Premiere in Kasachstan wegen extremer Überschwemmungen verschoben werden. Sie hätte vom 14. bis 16. Juni stattfinden sollen, übernahm aber schließlich den Termin des abgesagten Grands Prix von Indien.

Dieser war auf den 20. bis 22. September terminiert, wurde aber für 2024 wegen "operativer Überlegungen" gänzlich abgesagt. Im nächsten Jahr soll er wieder stattfinden.

Damit gab es in dieser Saison bereits drei große Kalenderänderungen. "Ich drücke die Daumen, dass das das Ende ist, aber wir werden abwarten und sehen", hofft Miller, dass die verbleibenden Termine in der laufenden Saison stabil bleiben.

Auch wenn die wiederholten Änderungen nicht gut für die Serie seien, hätten sie keinen großen Einfluss auf seine Vorbereitungen, sagt der Australier weiter: "Ich versuche einfach, ein Rennen nach dem anderen zu nehmen. Das ist alles, was wir tun können."

"Wäre ich in den Punkten weiter vorne, würde man sich vielleicht mehr oder weniger wünschen, ich weiß es nicht. Von meiner Position aus ist es schwer zu sagen, aber zum jetzigen Zeitpunkt hat es mich nicht wirklich beeinflusst", so Miller, der 2025 nicht mehr KTM fahren wird. Seine Zukunft bleibt vorerst unklar.

Die Verschiebung des Kasachstan-Grand-Prix bedeutete, dass im Kalender eine dreiwöchige Lücke zwischen Mugello (20. Mai bis 01. Juni) und Assen (28. bis 30. Juni) entstand. Die MotoGP wird dann wieder einen Doubleheader fahren, bevor es eine weitere dreiwöchige Pause zwischen dem Sachsenring und Silverstone gibt.

Vergangenes Jahr wurde der Kasachstan-Grand-Prix abgesagt, weil die Strecke in Sokol noch nicht fertig war, während der im Kalender 2022 vorgesehene Finnland-Grand-Prix - der ursprünglich 2020 stattfinden sollte - ersatzlos gestrichen wurde.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.