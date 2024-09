MotoGP-Kalender 2025 mit 22 Grands Prix präsentiert

Der Rennkalender für die Saison 2025 der Motorrad-Weltmeisterschaft mit ihrer Königsklasse MotoGP sowie den Aufstiegsklassen Moto2 und Moto3 steht fest.

Am Donnerstag wurde von MotoGP-Promoter (Dorna Sports) und vom Motorrad-Weltverband (FIM) der komplette MotoGP-Kalender 2025 veröffentlicht. Angesetzt sind 22 Rennwochenenden, die für Königsklasse wieder jeweils Sprint (Samstag) und Grand Prix (Sonntag) umfassen.

Saisonauftakt wird im Jahr 2025 zum ersten Mal überhaupt der Grand Prix von Thailand in Buriram. Termin ist das erste März-Wochenende (1./2. März). Hingegen findet das Saisonfinale auch 2025 an dem seit Jahren gewohnten Ort statt, nämlich auf dem Circuit Ricardo Tormo in Valencia (Spanien). Termin ist das Wochenende 15./16. November.

Für die Zeit zwischen dem Saisonauftakt und dem Saisonfinale hat man im Vergleich zum Kalender der noch aktuellen MotoGP-Saison zahlreiche Veränderungen vorgenommen.

Ende August soll es auf dem Balaton Park Circuit den Ungarn-Grand-Prix geben

Foto: Dorna Sports

So gibt es im MotoGP-Kalender 2025 erstmals seit 2020 wieder den Grand Prix von Tschechien in Brünn. Grundlage ist der bis Ende 2029 abgeschlossene Fünfjahresvertrag. Termin für das MotoGP-Comeback im Automotodrom Brno ist das Wochenende 19./20. Juli. Außerdem soll es 2025 erstmals seit 1992 wieder einen Grand Prix von Ungarn geben. Dieser ist für das Wochenende 23./24. August angesetzt.

Als Austragungsort für das Ungarn-Comeback der Motorrad-WM soll der brandneue Balaton Park Circuit dienen, nicht mehr der Hungaroring bei Budapest, der vor der langen Pause befahren wurde. Ob im August 2025 tatsächlich in Ungarn gefahren wird, das wird nicht zuletzt davon abhängen, ob die angekündigten Veränderungen am Streckenlayout des Balaton Park Circuit rechtzeitig und zufriedenstellend fertig werden.

Unabhängig davon kehrt der Grand Prix von Argentinien in Termas de Rio Hondo für 2025 nach einjähriger Pause in den MotoGP-Kalender zurück. Für 2024 wurde das Südamerika-Gastspiel aus politischen Gründen ersatzlos gestrichen.

Der Grand Prix von Indien auf Buddh International Circuit ist nur noch Reserve

Foto: Motorsport Images

Im Gegensatz dazu gibt es 2025 wohl noch keine Rückkehr des Grand Prix von Indien auf dem Buddh International Circuit in Noida. Entgegen der Dorna-Erklärung von Ende Juli nämlich peilt man die zweite Auflage des Indien-Grand-Prix (nach dem Debüt 2023) nämlich peilt man die zweite Auflage des Indien-Grand-Prix (nach dem Debüt 2023) nun erst für 2026 an.

Als Grund für die Verschiebung werden im neuesten Dorna-Statement "betriebliche Umstände" genannt. Allerdings hat Indien den Reserveplatz im Kalender 2025 bekommen und könnte gegebenenfalls einspringen, sollte einer der anderen Grands Prix abgesagt werden müssen.

Der Sokol International Racetrack in Kasachstan taucht für 2025 gar nicht auf

Foto: MotoGP

Und auch den Grand Prix von Kasachstan, der erstmals für 2023 angesetzt war und dann abgesagt wurde, bevor sich genau dieses Szenario für 2024 wiederholte, sucht man im MotoGP-Kalender 2025 vergeblich.

Ob die Motorrad-WM überhaupt jemals auf dem Sokol International Racetrack bei Almaty antreten wird, ist ungewiss. Falls nicht, wäre es kein Einzelfall. Auch der Grand Prix von Finnland auf dem Kymi-Ring, der erstmals für 2020 angesetzt war, ist bis heute nie Realität geworden.

Abgesehen von den erwähnten Veränderungen beschränken sich die Veränderungen an den übrigen Grands Prix für 2025 auf den Termin. So ist der Grand Prix von Deutschland auf dem Sachsenring in Hohenstein-Ernstthal für das Wochenende 12./13. Juli angesetzt. Der Grand Prix von Österreich auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg findet am Wochenende 16./17. August statt.

Der Grand Prix von Katar in Lusail, der in der jüngeren Vergangenheit meistens Saisonauftakt war, rückt für 2025 nach hinten. Termin ist das Wochenende 12./13. April als vierte Saisonstation.

Der Grand Prix von Großbritannien in Silverstone hingegen rückt vom August in den Mai nach vorn, nämlich auf das Wochenende 24./25. Mai. Einen neuen Termin bekommt auch der Grand Prix von Portugal in Portimao. Dort wird 2025 nicht mehr im Frühjahr gefahren, sondern im Herbst. Termin hierfür ist das Wochenende 8./9. November als vorletzte Saisonstation.

Und auch für die Grands Prix Aragon, Italien, Katalonien sowie Japan und Indonesien gibt es 2025 im Vergleich zu 2024 neue Termine. Im Falle der beiden genannten Asien-Rennen ist es lediglich ein direkter Termintausch.

Der MotoGP-Kalender 2025