MotoGP-Kalender 2025: Saisonauftakt findet in Buriram (Thailand) statt

Die MotoGP wird in den beiden kommenden Jahren auf dem Chang International Circuit in Buriram (Thailand) in die neue Saison starten. Das gaben die Verantwortlichen der Motorrad-Weltmeisterschaft heute bekannt. Zum ersten Mal seit mehr als 25 Jahren erfolgt der MotoGP-Saisonauftakt in Südostasien.

Im kommenden Jahr wird das erste Freie Training der neuen Saison bereits im Februar gestartet. Das erste Rennwochenende findet vom 28. Februar bis zum 2. März statt. Mit dem Auftakt in Thailand unterstreichen die MotoGP-Verantwortlichen die Bedeutung des thailändischen Markts für die Serie.

Seit 2018 gastiert die Motorrad-WM in Buriram. Bei den bisherigen vier Grands Prix (2020 und 2021 fiel der Thailand-GP auf Grund der Coronavirus-Pandemie aus) wurden mehr als 800.000 Fans gezählt.

"Südostasien ist einer unserer wichtigsten Märkte, sowohl für den Sport als auch für die beteiligten Hersteller und Partner", unterstreicht Carmelo Ezpeleta, der Geschäftsführer von MotoGP-Rechteinhaber Dorna und fügt hinzu: "Thailand spielt dabei eine führende Rolle."

Carmelo Ezpeleta freut sich über die Leidenschaft der thailändischen Fans Foto: Motorsport Images

Die bisherigen MotoGP-Gastspiele in Thailand stuft Ezpeleta als Erfolg ein: "Nachdem Buriram in den Kalender aufgenommen wurde, hat sich das Event sofort zu einem Favoriten entwickelt."

"Es ist leicht zu verstehen, warum: Es ist ein fantastischer Ort, um die MotoGP zu genießen. Das Streckenlayout ist so gestaltet, dass es spannende und enge Rennen ermöglicht. Die unglaubliche Show, die wir in den vergangenen Jahren auf dieser Strecke erleben durften, verdeutlicht das", so der Dorna-CEO.