MotoGP Katar (1): Francesco Bagnaia auf der Pole, Valentino Rossi starker Vierter!

Ducati-Werkspilot Francesco Bagnaia wird den Grand Prix von Katar in Losail von der Pole-Position in Angriff nehmen. Im Qualifying fuhr der Italiener einen neuen Streckenrekord und verwies die Yamaha-Werkspiloten Fabio Quartararo und Maverick Vinales auf die Positionen zwei und drei (zum Ergebnis).

Altmeister Valentino Rossi (Petronas-Yamaha) sorgte im Qualifying mit Startplatz vier (zur Startaufstellung) für eine Überraschung. Für Stefan Bradl (Honda) war das Qualifying schon nach dem Q1 vorbei.

Francesco Bagnaia jubelte nach dem Q2 über seine erste MotoGP-Pole: "Ich bin so glücklich. Ich dachte mir schon gestern, dass eine 1:52er-Zeit möglich sein wird. In meinem zweiten Versuch sah es dann auch wirklich gut aus, nach dem dritten Sektor war ich schon sehr nah dran."

"Es ist meine erste Pole-Position und mein erstes Rennen mit diesem Team. Ich möchte morgen das Bestmögliche herausholen und denke, wir können ein wirklich gutes Ergebnis einfahren", freut sich der Pole-Setter auf das erste Rennen der MotoGP-Saison 2021.

Yamaha macht an Fabio Quartararos M1 zu viele Änderungen

Fabio Quartararo war mit Startplatz zwei nicht restlos zufrieden. "Es ist schade, dass ich nicht noch einen Versuch hatte", bemerkt der Yamaha-Pilot. "Die karierte Flagge kam etwas zu früh. Trotzdem bin ich zufrieden, uns ist eine gute Runde gelungen."

Fabio Quartararo war mit den Änderungen an seiner Yamaha M1 nicht zufrieden Foto: Motorsport Images

"Im vierten Freien Training haben wir etwas ausprobiert, das schlecht war. Ich fühlte mich nicht gut. Aber wir haben für morgen ein gutes Potenzial. Ich werde das Bike verwenden, mit dem ich auch jetzt gefahren bin. Wir haben heute vielleicht zu viel am Motorrad verändert", grübelt Quartararo. "Aber im Qualifying haben wir gute Arbeit geleistet. Jetzt fehlt nur noch das Rennen."

Keine perfekten Bedingungen für Maverick Vinales

Yamaha-Teamkollege Maverick Vinales hat mit Startplatz drei sein Ziel erreicht. "Ich bin sehr glücklich. Unser Ziel war die erste Reihe", bemerkt der Spanier. "Auf meiner letzten Runde war es in Kurve 1 irgendwie schmutzig, deshalb habe ich nicht so gepusht, wie ich wollte. Mir ist aber eine 1:53.0er-Runde gelungen und damit bin ich zufrieden."

"Das Motorrad hat an diesem Nachmittag super funktioniert. Ich habe das vierte Freie Training sehr genossen. Aber wir können uns noch steigern. Insgesamt sind wir aber schon jetzt sehr schnell. Gratulation an das Team, wir sind bereit für morgen", so Vinales.

Yamaha-Pilot Maverick Vinales komplettiert die erste Startreihe Foto: Motorsport Images

Bereits in der Session vor dem Qualifying wurde Geschichte geschrieben. Pramac-Pilot Johann Zarco stellte im FT4 einen neuen Topspeed-Rekord auf. Der Franzose erreichte mit seiner Ducati Desmosedici dank Windschatten 362,4 km/h und pulverisierte damit den alten Rekord von Ducati-Pilot Andrea Dovizioso (356,7 km/h).

Weltmeister Joan Mir zittert sich ins Q2

Unmittelbar nach dem FT4 machten sich zwölf der 22 Fahrer bereit für das Q1. Im ersten Qualifying-Durchgang trafen mit Weltmeister Joan Mir (Suzuki), den Laufsiegern Miguel Oliveira, Brad Binder (beide KTM), Danilo Petrucci (Tech-3-KTM) sowie Honda-Ersatzpilot Stefan Bradl einige prominente Namen aufeinander.

LCR-Honda-Pilot Takaaki Nakagami holte sich in letzter Sekunde die Q1-Bestzeit und sicherte sich mit seiner 1:53.577er-Runde den Aufstieg ins Q2. Suzuki-Pilot Joan Mir beendete das Q1 auf Position zwei und stieg zusammen mit Takaaki Nakagami ins Q2 auf.

Joan Mir startet nur von der zehnten Position ins erste Rennen der Saison Foto: Motorsport Images

Der Titelverteidiger hatte Glück, denn MotoGP-Rookie Enea Bastianini (Esponsorama-Ducati) war als Drittplatzierter nur 0,005 Sekunden langsamer und scheiterte somit knapp am Q2-Aufstieg.

Enea Bastianini wird sein erstes MotoGP-Rennen von Startplatz 13 aus starten. Er teilt sich die fünfte Startreihe mit Jorge Martin (Pramac-Ducati) und Miguel Oliveira (KTM). Rookie Jorge Martin befand sich beim finalen Versuch auf Bestzeitkurs, stürzte aber. Stefan Bradl beendete das Q1 auf Position sieben.

Vier Fahrer unterbieten beim ersten Versuch den Streckenrekord

Im Q2 war Yamaha mit vier Fahrern der am stärksten vertretene Hersteller. Ducati brachte drei Fahrer in den finalen Qualifying-Durchgang. Honda und Suzuki hatten jeweils zwei Fahrer im Q2 und Aprilia war mit Speerspitze Aleix Espargaro vertreten. KTM brachte keinen der vier Fahrer in den finalen Durchgang.

Bereits beim ersten Schlagabtausch unterbot Ducati-Werkspilot Francesco Bagnaia mit einer 1:53.273er-Runde den Streckenrekord von Marc Marquez. Wenig später umrundete Ducati-Teamkollege Jack Miller den Kurs in 1:53.215 Minuten. Zur Halbzeit des Q2 schraubte Yamaha-Werkspilot Fabio Quartararo die Bestzeit auf 1:53.038 Minuten herunter.

Jack Miller kämpfte um die Pole-Position, verpasste die erste Reihe aber Foto: Motorsport Images

Die Reihenfolge nach dem ersten Stint: Fabio Quartararo (Yamaha) vor Jack Miller (Ducati), Maverick Vinales (Yamaha), Francesco Bagnaia (Ducati), Franco Morbidelli (Petronas-Yamaha), Aleix Espargaro (Aprilia), Johann Zarco (Pramac-Ducati), Joan Mir, Alex Rins (beide Suzuki), Takaaki Nakagami (LCR-Honda), Valentino Rossi (Petronas-Yamaha) und Pol Espargaro (Honda).

Francesco Bagnaia zieht Mentor Valentino Rossi zu einer Fabelrunde

Francesco Bagnaia fuhr beim zweiten Versuch die erste 1:52er-Zeit. Mit einer 1:52.772er-Runde übernahm der Ducati-Werkspilot die Führung im Q2. Mentor Valentino Rossi fuhr im Windschatten seines Schützlings eine 1:53.114er-Runde und schob sich auf die dritte Position. Doch das letzte Wort war noch nicht gesprochen.

Beinahe alle Fahrer notierten persönliche Bestzeiten, doch Francesco Bagnaias Fabelzeit wurde nicht weiter unterboten. Somit startet der Ducati-Werkspilot am Sonntag erstmals in seiner MotoGP-Karriere von der Pole-Position. Die erste Startreihe wird von den beiden Werks-Yamahas von Fabio Quartararo und Maverick Vinales komplettiert.

Jubelstimmung beim "Doctor": Valentino Rossi wurde Vierter Foto: Motorsport Images

Valentino Rossi wird den Grand Prix von Katar vom vierten Startplatz in Angriff nehmen. Der 42-jährige Italiener verpasste die Pole-Zeit um lediglich 0,342 Sekunden. Rossi führt die zweite Reihe an, in der mit Jack Miller und Johann Zarco zwei Ducati-Piloten stehen.

Franco Morbidelli, Aleix Espargaro und Alex Rins bilden beim Saisonauftakt die dritte Startreihe. Weltmeister Joan Mir steht nur in Reihe vier. Der Spanier lag im Q2 mehr als neun Zehntelsekunden zurück. Die Honda-Piloten Takaaki Nakagami und Pol Espargaro komplettieren die vierte Startreihe.

Der Grand Prix von Katar wird am Sonntag um 19:00 Uhr gestartet. Es wird aber ein starker Wind erwartet, der den Zeitplan durcheinander bringen könnte (mehr Infos).

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.