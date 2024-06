MotoGP-Knalleffekt: Martin geht zu Aprilia! Marquez im Ducati-Werksteam

Einen Tag nach dem Grand Prix von Italien ist die große Bombe im MotoGP-Fahrerlager geplatzt. Jorge Martin hat Sonntagabend Ducati abgesagt und am Montag bei Aprilia einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Der Spanier wird ab der MotoGP-Saison 2025 den Platz von seinem Kumpel Aleix Espargaro übernehmen, der seine aktive Karriere als Vollzeitrennfahrer beenden wird.

Doch der Reihe nach. Vor dem Rennwochenende hat Martins Manager Albert Valera von Ducati die Zusage erhalten, dass Martin im nächsten Jahr den Platz neben Weltmeister Francesco Bagnaia im Ducati-Werksteam erhalten wird.

Martin selbst sprach am Donnerstag noch von "positiven Gesprächen" mit Ducati. Sein Manager würde sich im Laufe des Wochenendes weiter mit den Verantwortlichen von Ducati unterhalten, um die restlichen Vertragsdetails zu klären.

Allerdings ist es nie dazu gekommen. Laut Gerüchten im Paddock hat Valera nie Gesprächstermine mit dem Ducati-Management erhalten. Auch bis Montag wurde nichts vorgelegt. Martin hatte von dieser Hinhaltetaktik genug. Er sagte Ducati komplett ab.

Montagabend hat Aprilia auf Instagram ein Video gepostet, das Martin mit Aprilia-Motorsportchef Massimo Rivola zeigt. "Ich stelle den neuen Aprilia-Fahrer vor, der Aleix Espargaro ersetzen wird", sagt Rivola. Und dann tritt Martin in den Raum.

"Jorge ist ein Baustein, um das Ziel zu erreichen, das wir alle bei Aprilia mit großem Hunger anstreben", sagt Rivola. Er bestätigt, dass in Mugello nach dem Rennen alles schnell ging: "Wir haben gestern Abend gesprochen und ohne Zeit zu verlieren, haben wir uns entschieden."

Montagnachmittag hatte sich bereits Aprilias Technikchef Romano Albesiano über den Spanier geäußert. Auf die Frage, ob Martins Fahrstil gut zur RS-GP passen würde, antwortet er: "Mit Sicherheit. Martin ist einer der schnellsten Fahrer auf der Strecke. Also definitiv ja."

Diese Entwicklungen am Montag haben zahlreiche Folgewirkungen. Der Platz im Ducati-Werksteam wird voraussichtlich an Marc Marquez gehen. Enea Bastianini soll sich in Gesprächen mit KTM für einen Platz im Tech3-Team befinden.

Da Pramac im nächsten Jahr weder Martin noch Marquez als Fahrer bekommt, ist ein Wechsel zu Yamaha wieder wahrscheinlicher geworden. Ducati könnte in diesem Szenario zwar Marquez ins Team bekommen, verliert aber Martin, Bastianini und womöglich auch ein Satellitenteam.

