MotoGP-Komponist schwärmt: "Diese Fahrer sind lebende Helden"

Marco Beltrami ist Schöpfer von Filmsoundtracks wie "Scream", "Terminator 3", "Wolverine" und "Le Mans 66". Mit seiner Musik hat sich der 66-Jährige aus New York jetzt auch in der MotoGP verewigt - als Komponist des neues Titelsongs.

Im Gespräch mit der spanischen Ausgabe von 'Motorsport.com' verrät er, warum ihn ausgerechnet der Motorradsport so sehr reizt. Schuld sind quasi seine Eltern: "Sie ließen mich nicht Motorrad fahren", sagt der Komponist, der mittlerweile jede freie Minute nutzt, um sich auf dem Bike einen Adrenalinschub zu holen.

"Sobald ich kann, fahre ich mit meinem Sohn weg", gibt er zu. "Wir fahren Supermotarding in Willow Springs", einer Rennstrecke etwa 80 Meilen nördlich von Los Angeles.

Aus dieser Begeisterung entstand der Wunsch, dem Sport, der ihn schon so lange in seinen Bann gezogen hat, einen eigenen Klang zu geben. "Für mich ist die MotoGP der tollste Sport, also habe ich nicht gezögert. Ich hatte Ideen und dachte: 'OK, ich werde sie angehen." Also schrieb ich der Dorna und schlug eine Idee vor."

Sie seien begeistert gewesen, sodass sich Beltrami sofort an die Arbeit machte und sein Werk - bestehend aus Hauptsoundtrack, Hintergrundmusik und einem weiteren Stück für das Podium - innerhalb weniger Wochen fertig gestellt hatte.

"Es war nicht schwer, diese Musik zu komponieren, da ich viel Inspiration von Motorrädern hatte. Der Sport ist bereits ein Teil von mir", sagt der Musiker und MotoGP-Fan.

Beltrami: "Hier hingegen ist das Drama echt"

Die Fahrer beschreibt er als "unglaubliche Typen". Für ihn seien sie Superhelden. "Und sie haben es verdient, eine Art Soundtrack zu haben, eine Musik, die die Leute dazu bringt, sich all die unglaublichen Dinge vorzustellen, die dahinter stecken."

Der MotoGP-Soundtrack musste heroisch sein - wie der Sport selbst. "Er ist das reine Spektakel. Im Film muss man Drama künstlich erzeugen. Hier hingegen ist das Drama echt. Diese Jungs sind wirklich lebende Helden. Sie sind keine Schauspieler. Sie tun nicht so, als wären sie andere Menschen. Sie sind echte Charaktere."

Um ihnen gerecht zu werden, hat Beltrami Elemente von Beethoven, Blechblasinstrumente und sogar den Hintergrundsound einer Stoppuhr in die Musik eingebaut.

Wie gut der Soundtrack wirklich passt, davon überzeugte sich der oscar-nominierte Komponist beim Grand Prix of the Americas vor knapp zwei Wochen selbst - und ließ dafür sogar eine seiner Premieren sausen. "Ich habe die Musik für 'Renfield' gemacht, der am selben Wochenende veröffentlicht wurde", verrät er.

Seine bis heute anhaltende Liebe zur MotoGP habe er vor allem durch Valentino Rossi entdeckt. "Er war wahrscheinlich derjenige, der mich für die MotoGP begeistert hat. Es hat Spaß gemacht, ihm zuzusehen, er war ein Star der Unterhaltung."

"Dann diese Kämpfe mit Stoner, Hayden, Lorenzo... Das war sehr aufregend. Valentino hat die Welt des Rennsports völlig verändert. Und dann kamen Lorenzo, Pedrosa, Marquez...", erklärt Beltrami. Welche Musik würde er für jeden Fahrer spielen?

Rossi kein Instrument, sondern eine Melodie

"Darüber habe ich noch nie nachgedacht, aber es wäre schön, etwas zu machen. Es ist interessant, denn jeder Charakter hat ein Instrument oder eine Musikalität, die mit ihm verbunden ist. Rossi ist definitiv ein Rockstar, mit einer Mischung aus Übermut und Spaß. Ein Mensch, der das Leben immer genießt."

"Valentino ist mehr als ein Instrument, er ist eine Melodie", sagt der Musiker. Also ein Soundtrack? "Ja, er könnte der Soundtrack der MotoGP an sich sein. Das ist interessant."

Und Marquez? "Bei Marc habe ich das Gefühl, dass er wie eine Gitarre sein könnte, die sehr aggressiv und energisch gespielt wird, denn bei ihm geht es nur um Energie. Ich stelle mir Marc auch als einen Typen aus einem Western vor, einen Sheriff zum Beispiel", beschreibt Beltrami den Honda-Piloten.

Pecco Bagnaia beschreibt er indes als sehr reflektiert und überlegt. "Ich habe das Gefühl, er ist immer sehr konzentriert. Ein eleganter, vornehmer Typ. So etwas wie ein Klassiker." Und Fabio Quartararo sei "jemand sehr Emotionales mit Höhen und Tiefen, was interessant wäre, in einer Melodie einzufangen".

Mit Bildmaterial von MotoGP.com.