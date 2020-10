MotoGP Le Mans FT2: Jack Miller holt Freitags-Bestzeit, Dovizioso nur 19.

Pramac-Ducati-Pilot Jack Miller hat sich im zweiten Freien Training zum Frankreich-Grand-Prix in Le Mans die Bestzeit geholt. Miller fuhr am Freitagnachmittag eine 1:34.133er-Runde und war damit knapp vier Zehntelsekunden schneller als Yamaha-Werkspilot Maverick Vinales.

Diese Runde wurde nach dem FT2 gestrichen. Doch Miller blieb trotzdem vorn, denn sein zweitschnellster Umlauf war eine 1:34.356er-Runde.

Zu Beginn des FT2 trauten sich nur sechs Fahrer auf die Strecke. Valentino Rossi (Yamaha) und Fabio Quartararo (Petronas-Yamaha) nahmen die Session mit Slicks in Angriff, doch Regenreifen waren in den ersten Minuten des FT2 die bessere Wahl. Am Ende des FT3 hatte sich bereits eine trockene Linie gebildet. Ein leichter Nieselregen verschlechterte die Bedingungen zwischenzeitlich wieder.

Lokalmatador Johann Zarco (Avintia-Ducati) gab beim ersten Versuch das Tempo vor. Der Franzose lag nach zehn Minuten mit einer 1:40.943er-Runde vorn. Damit war Zarco bereits knapp drei Sekunden schneller als Bradley Smith (Aprilia) im FT1. Später wurde Zarco durch technische Probleme zurückgeworfen.

Jack Miller schiebt sich mit Slicks an die Spitze

Kurz vor der Halbzeit des FT2 zog Jack Miller die Aufmerksamkeit auf sich, als er mit einem Satz weicher Trockenreifen einige beeindruckende Runden fuhr. Zu diesem Zeitpunkt fuhr Miller über drei Sekunden pro Runde schneller als die anderen Fahrer. Es zeichnete sich ab, dass der Kurs trocken genug war, um Slicks zu verwenden.

Miller lag mit einer 1:36.432er-Runde vorn. Jetzt wechselten auch die anderen Fahrer auf Trockenreifen. Beinahe alle Fahrer notierten persönliche Verbesserungen, doch an Millers Zeit bissen sich die Gegner minutenlang die Zähne aus.

Erst 15 Minuten vor dem Ende des FT2 konnte Millers Zeit unterboten werden. Zuerst schob sich Takaaki Nakagami (LCR-Honda) auf die erste Position, wurde nach wenigen Sekunden aber von Alex Rins (Suzuki) verdrängt. Nakagami legte nach und übernahm erneut die Spitzenposition. Doch das letzte Wort war noch lange nicht gesprochen.

Auf der beinahe komplett trockenen Piste purzelten die Rundenzeiten. Zehn Minuten vor dem Ende des FT2 lag Nakagami mit einer 1:35.612er-Runde vorn. Alex Rins und Iker Lecuona (Tech-3-KTM) folgten auf den Positionen zwei und drei.

Aprilia-Drama und Dovizioso-Sturz

Nach dem Erfolgserlebnis im FT1 dank der Session-Bestzeit von Bradley Smith erlebte Aprilia in der Schlussphase des FT2 binnen weniger Minuten zwei Rückschläge. Zuerst stürzte Aleix Espargaro und wenig später flog Bradley Smith via Highsider im hohen Bogen von seiner Aprilia.

Neun Minuten vor dem Ende des FT2 erwischte es Andrea Dovizioso. Der Ducati-Werkspilot stürzte in Kurve 3. Zu diesem Zeitpunkt lag der Vize-Weltmeister nur auf der 19. Position der Wertung und hatte über drei Sekunden Rückstand.

Takaaki Nakagamis Zeit wurde sechs Minuten vor dem Ende des FT2 von LCR-Teamkollege Cal Crutchlow unterboten. Wenig später übernahm Petronas-Yamaha-Pilot Franco Morbidelli die Führung. Doch dann meldete sich Jack Miller zurück und übernahm mit einer 1:34.566er-Runde erneut die Spitzenposition.

Vinales und Mir tauschen Nettigkeiten aus

Yamaha-Pilot Maverick Vinales musste zwischenzeitlich die Strecke verlassen, weil er über das Limit gegangen war. Bei der Rückkehr auf die Strecke fuhr Vinales etwas unvorsichtig zurück auf die Linie und zog sich damit den Zorn von Suzuki-Pilot Joan Mir zu. Die beiden Spanier tauschten sich mit Gesten einige Freundlichkeiten aus.

Takaaki Nakagami brachte sich mit einem Sturz um die Chance, seine Zeit weiter zu verbessern. Jack Miller behauptete sich an der Spitze der Wertung. Bei den Bedingungen war der Australier klar der schnellste Fahrer. Im Verkehr konnte Miller nicht frei fahren, holte sich mit einer 1:34.356er-Runde dennoch die Bestzeit.

Maverick Vinales hatte 0,144 Sekunden Rückstand und reihte sich auf der zweiten Position ein. Takaaki Nakagami behauptete sich trotz des Sturzes in den Top 3. Auf Position vier folgte Lokalmatador Johann Zarco, doch auch die Runde des Franzosen wurde gestrichen. Zarco rutschte deshalb bis auf die zehnte Position ab.

Valentino Rossi schafft den Sprung in die Top 5

Valentino Rossi schob sich beim finalen Versuch in die Top 5 und hatte 0,879 Sekunden Rückstand auf Millers Zeit. Auch Rossis Runde wurde gestrichen. Der Italiener rutschte dadurch aus den Top 10 und wurde nur Zwölfter. Dadurch rückte Danilo Petrucci (Ducati) auf die vierte Position vor. Cal Crutchlow (LCR-Honda) wurde Fünfter.

Alex Marquez (Honda), Franco Morbidelli (Petronas-Yamaha), Pol Espargaro (KTM), Joan Mir (Suzuki) und Johann Zarco komplettierten die Top 10.

WM-Leader Fabio Quartararo beendete das FT2 nur auf Position elf und wäre damit nicht direkt für das Q2 qualifiziert, sollte es am Samstagvormittag regnen.

Stefan Bradl (Honda) fuhr im FT2 insgesamt 16 Runden und reihte sich auf Position 17 ein. Der Rückstand des Deutschen betrug 2,122 Sekunden. Andrea Dovizioso (Ducati) konnte nach seinem Sturz nicht mehr ins Geschehen eingreifen und beendete den Freitag deshalb nur auf Position 19. Brad Binder (KTM) stürzte in der Schlussphase und wurde mit 6,069 Sekunden Rückstand Letzter.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.