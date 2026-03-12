MotoGP-Legende Agostini: "Marc Marquez kann meine Rekorde brechen"

Wenn über die größten Legenden des Motorradrennsports gesprochen wird, fällt sein Name immer zuerst: Giacomo Agostini. 15 WM-Titel, 122 Siege: Zahlen, die seit Jahrzehnten als Maßstab gelten. Doch eine Frage begleitet in inzwischen bei fast jedem Auftritt: Kann jemand seinen Titelrekord brechen?

Im Interview mit Moto.it blickt Agostini auf die Gegenwart und Zukunft der MotoGP und vor allem auf den Fahrer, der seinem historischen Rekord am nächsten kommen könnte.

Muss Agostini um seine Rekorde bangen?

Agostini weiß, dass selbst die größten Bestmarken nicht für die Ewigkeit gemacht sind. "Rekorde sind dazu da, gebrochen zu werden", sagt er offen. Alles sei möglich im Motorsport, auch dass jemand seine Zahlen irgendwann übertreffe. Und wenn ein Fahrer derzeit die Fähigkeit dazu habe, dann sei es Marc Marquez.

"Marquez ist heute derjenige, der sich meinen Rekorden annähern oder sie schlagen könnte", erklärt Agostini. Der Spanier sei noch immer relativ jung und verfüge über das Talent und die Entschlossenheit, die nötig sind, um Geschichte zu schreiben.

Gleichzeitig relativiert der Rekordweltmeister die Chancen: Die Zeit arbeite auch gegen Marquez. Die Karrierefenster im modernen Rennsport seien begrenzt, und viele Jahre habe der Ducati-Pilot nicht mehr, um an die Marke von 15 Titel heranzukommen.

Er hoffe natürlich, dass seine Rekorde bestehen bleiben, sagt Agostini mit einem Lächeln. "Aber wenn er sie wirklich bricht, dann sollen sie mich wenigstens zur Feier einladen."

Marc Marquez der Favorit auf den Titel

Sportlich sieht Agostini Marquez derzeit in einer starken Position. Für ihn bleibt der Spanier trotz der starken Konkurrenz der Mann, den es im Titelkampf zu schlagen gilt.

"Er ist Weltmeister, und er ist der Mann, den man fürchten muss", ist der Italiener überzeugt. Zwar habe Marquez nach seiner Verletzung im vergangenen Jahr einen schwierigen Winter gehabt und sei lange ausgefallen. "Aber er ist ein sehr starker Fahrer", der mit seiner Erfahrung in entscheidenden Momenten den Unterschied mache.

Bezzecchi als Italiens Hoffnungsträger

Doch so sehr Agostini Marquez respektiert, emotional schlägt sein Herz weiterhin für die italienischen Fahrer. Besonders positiv hebt er Marco Bezzecchi hervor, der zuletzt mit Aprilia überzeugte: "Er fährt im Moment sehr gut."

Der Italiener habe mit seinem Sieg beim Saisonauftakt in Thailand gezeigt, welches Potenzial in ihm stecke, und bestätige seine Fähigkeiten auf höchstem Niveau.

Auch Francesco Bagnaia traut Agostini ein Comeback zu. Nach einer enttäuschenden Saison habe dem Doppelweltmeister möglicherweise etwas Biss gefehlt. Vielleicht habe er zu viele Gedanken im Kopf gehabt, vermutet der erfahrene Ex-Pilot.

Entscheidend sei jetzt, wieder die alte Aggressivität und den unbedingten Siegeswillen zu finden. Bagnaia dürfe nicht darüber nachdenken, dass vielleicht jemand anderes schneller sei. "Er hat die Qualität, um wieder zu gewinnen", betont Agostini.