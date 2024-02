Die MotoGP-Saison 2024 live: Alle Infos zur TV-Übertragung auf Sky & Co.

21 Wochenenden, 42 Rennen: Das gibt es nur in der MotoGP-Saison 2024. Weltmeister Francesco Bagnaia und seine Konkurrenten kämpfen auch im neuen Jahr sowohl am Samstag in den Sprints als auch am Sonntag in den Grand-Prix-Rennen um wertvolle WM-Punkte, um sich am Ende den Titel zu sichern.

Wer die MotoGP 2024 im TV oder Livestream verfolgen will, muss sich allerdings umstellen - zumindest in Deutschland. Denn mit dem linearen Sendebetrieb hat ServusTV hierzulande auch seine MotoGP-Berichterstattung eingestellt.

Diese findet künftig nur noch in Österreich statt. Für Deutschland hat der Pay-TV-Sender Sky die exklusiven Übertragungsrechte an der MotoGP erworben - empfangbar im flexiblen Monatsabo mit WOW oder bequem im Jahresabo mit Sky.

Wie Sie die Königsklasse 2024 empfangen können sowie alle Details zum Zeitplan und der Möglichkeit, die Rennen via Livestream und Liveticker zu verfolgen, erfahren Sie hier.

Der Zeitplan zum MotoGP-Wochenende in Katar (in MEZ)

Freitag, 8. März

12:00-12:35 Uhr: Moto3 Training 1

12:50-13:30 Uhr: Moto2 Training 1

13:45-14:30 Uhr: MotoGP Freies Training 1

16:15-16:50 Uhr: Moto3 Training 2

17:05-17:45 Uhr: Moto2 Training 2

18:00-19:00 Uhr: MotoGP Training

Samstag, 9. März

10:30-11:00 Uhr: Moto3 Training 3

11:15-11:45 Uhr: Moto2 Training 3

12:00-12:30 Uhr: MotoGP Freies Training 2

12:40-12:55 Uhr: MotoGP Q1

13:05-13:20 Uhr: MotoGP Q2

14:50-15:05 Uhr: Moto3 Q1

15:15-15:30 Uhr: Moto3 Q2

15:45-16:00 Uhr: Moto2 Q1

16:10-16:25 Uhr: Moto2 Q2

17:00 Uhr: MotoGP Sprint

Sonntag, 10. März

13:40-13:50 Uhr: MotoGP Warm-up

15:00 Uhr: Moto3 Rennen (18 Runden)

16:15 Uhr: Moto2 Rennen (20 Runden)

18:00 Uhr: MotoGP Rennen (22 Runden)

Der MotoGP-Saisonauftakt kostenlos auf YouTube

Für das erste Rennwochenende der Saison stellt Sky die Übertragung der Grand-Prix-Rennen von MotoGP, Moto2 und Moto3 am 10. März in Katar im kostenlosen Livestream auf skysport.de sowie auf dem YouTube-Kanal von Sky Sport allen frei zur Verfügung. Alle Informationen dazu haben wir hier zusammengefasst.

Die MotoGP-Übertragung durch Sky in Deutschland

Sky hat sich die Übertragungsrechte der MotoGP für Deutschland, Österreich und die Schweiz gesichert. In Österreich bleibt die MotoGP zusätzlich bei ServusTV im Free-TV. Gleiches gilt für die Übertragung im SRF in der Schweiz.

Wer die MotoGP in Deutschland via Sky verfolgen will, muss ein Abonnement abschließen. Neukunden können das Sport-Paket von Sky für 20 Euro monatlich im Jahres-Abo erwerben. Im Streaming-Dienst WOW gibt es das komplette Live-Sport-Angebot inklusive MotoGP ab 24,99 Euro pro Monat: Streame alle Rennen live nur mit WOW.

Dafür bietet Sky alle Sprints und Grand-Prix-Rennen live. Auch alle Qualifyings und Trainingssessions der MotoGP werden live gezeigt. Zudem umfasst das Paket alle Rennen der kleinen Klassen Moto2 und Moto3 sowie der Elektroserie MotoE.

Zur Verfügung stehen Abonnenten verschiedene Onboard-Kameras, Daten-Kanäle und die Helikopter-Perspektive, um das MotoGP-Erlebnis zu komplettieren. Als Verbreitungswege bietet Sky Satellit, Kabel, IPTV, Web und Mobile an.

Als Kommentator für seine MotoGP-Übertragungen hat Sky Edgar Mielke an Bord geholt, der die Königsklasse bereits in der Vergangenheit für verschiedene Sender kommentierte.

Die MotoGP-Übertragung durch ServusTV in Österreich

In Österreich wird die MotoGP wie in den vergangenen Jahren weiterhin durch ServusTV übertragen. Dort laufen alle Rennen live im Free-TV und im kostenlosen Livestream.

Während im linearen Fernsehen die Qualifyings aller Klassen, das Sprintrennen der MotoGP sowie die Grand-Prix-Rennen aller Klassen zu sehen sind, liefert die Mediathek ServusTV On zusätzlich die gesamten Sessions aller Klassen, also auch die Freien Trainings, allerdings nur mit englischem Original-Kommentar.

Als MotoGP-Experte begleitet die ServusTV-Übertragungen wie in den Jahren zuvor auch weiterhin Alex Hofmann, der trotz des Sender-Aus in Deutschland sein Verbleib bis einschließlich 2026 bereits mit Ende der Saison 2023 bestätigte.

Die MotoGP-Übertragung durch den SRF in der Schweiz

In der Schweiz werden die Rennen der MotoGP vom Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) gezeigt, wobei die Live-Übertragungen in der Regel auf dem Kanal SRF zwei stattfinden. Einige Rennen sind auch im Livestream von SRF Sport zu sehen.

Der offizielle MotoGP-Livestream der Dorna

MotoGP-Promoter Dorna bietet auf der offiziellen Website der Rennserie motogp.com einen VideoPass an, der nicht nur alle Sessions der Saison umfasst. Er bietet darüber hinaus auch die Möglichkeit, die Rennen On-Demand nachzuschauen.

Zudem erhalten Abonnenten Zugang zu einem umfangreichen Videoarchiv mit Dokumentationen, Rennklassikern, Interviews und vielem mehr. Auch die offiziellen Pressekonferenzen am Sonntag nach den Rennen können hier gestreamt werden. Allerdings stehen sämtliche Streams und Videos nur auf Englisch zur Verfügung.

Für die MotoGP-Saison 2024 kostet der VideoPass mit unbegrenztem Zugang zu den Rennen - live und On-Demand - sowie exklusiven Inhalten 139,99 Euro.

Die MotoGP im Liveticker auf Motorsport.com

An jedem Rennwochenende begleiten wir das Geschehen auf und auch abseits der Strecke in unserem MotoGP-Liveticker. Ab dem 1. Training am Freitag halten wir Sie mit allen wichtigen Informationen und Ergebnissen auf dem Laufenden.

Darüber hinaus versorgen wir Sie mit den wichtigsten Reaktionen und Hintergrundberichten zu den Trainings, Qualifyings und Rennen. Alle News können Sie auf unserer Website oder in unserer App (für Android und iOS) kostenlos abrufen.

