MotoGP-Logistik: Kampf gegen die Uhr, um Mandalika rechtzeitig zu erreichen

Die Bekanntgabe eines zweiten Misano-Grands-Prix in letzter Minute, der eine Woche vor dem Rennen in Indonesien stattfindet, hat die Logistikabteilung der MotoGP dazu veranlasst, einen speziellen, auf die Minute genau berechneten Plan aufzustellen. Damit soll sichergestellt werden, dass die Fracht, verteilt auf fünf Boeing 777, drei Tage später in Lombok ankommt.

Grob gesagt beträgt die Entfernung zwischen der Rennstrecke von Marco Simoncelli und Mandalika etwa 12.000 Kilometer. Das ist nicht sehr beeindruckend, aber die Wahrnehmung ändert sich ein wenig, wenn man die gesamte Ausrüstung berücksichtigt, die transportiert werden muss, einschließlich der Motorräder der Teams der drei Kategorien und der Ausrüstung von Rechteinhaber Dorna, dem Veranstalter der Weltmeisterschaft.

Die Absage des Grand Prix von Kasachstan vor weniger als zwei Monaten und die Verpflichtungen gegenüber den Fernsehanstalten zwangen die Verantwortlichen der Meisterschaft, eine Ersatzveranstaltung für Almati zu suchen. Nach der Prüfung verschiedener Alternativen war ein zweiter Lauf in Misano die am wenigsten schlechte Option.

Die Notwendigkeit, diese Veranstaltung mit der nächsten zu verbinden, die nur eine Woche später in Indonesien stattfindet, bedeutete jedoch, dass die Logistikabteilung eine minutengenaue Route planen musste, um sicherzustellen, dass die Motorräder am Freitag in Lombok auf die Strecke gehen können.

Strenger Zeitplan beginnt bereits vor dem Rennstart in Misano

Das MotoGP-Transportteam ist sehr gut eingespielt, aber dieser Umzug ist eine Herausforderung, wenn man die damit verbundenen Einschränkungen bedenkt. Carles Jorba, Dorna-Einsatzleiter, ist jedoch ein Experte für diese Art von "Umzügen".

Er ist zuversichtlich, was den Plan angeht, der kurz vor dem Ende des MotoGP-Rennens in Misano, etwa zehn Minuten vor 14:00 Uhr, in Gang gesetzt wird. Glücklicherweise wird in diesem Fall das Hauptereignis des Wochenendes um eine Stunde vorverlegt - eine Entscheidung, die getroffen wurde, um eine Überschneidung mit dem Formel-1-Rennen von Singapur zu vermeiden.

Die Zeit läuft ab 14:30 Uhr, 45 Minuten nach dem Ende des MotoGP-Rennens. Zu diesem Zeitpunkt werden die Fans, die an der traditionellen Streckeninvasion teilgenommen haben, evakuiert.

"Wir wollten das Vergnügen des Publikums nicht beeinträchtigen", sagt Jorba gegenüber unserer Schwesterplattform Motorsport.com, bevor er begann, die verschiedenen Etappen der Reise zu beschreiben, die mit dem Beladen der Trucks auf der Rennstrecke von Misano beginnt, und zwar in der Reihenfolge und nach einer Choreographie, um die Zeit zu optimieren.

"Das Beladen eines Lastwagens dauert eine Stunde, und dann sind wir weitere sechs Stunden auf dem Weg zum Flughafen Malpensa in Mailand. Wir sprechen schon seit Wochen mit den dortigen Behörden, die die Reihenfolge für den Empfang der Kisten festgelegt haben. Alles muss kontrolliert werden, bevor wir ins Flugzeug steigen", sagt Jorba, der an dieser Stelle eine Pause einlegt, um einige in diesem Jahr eingeführte Neuerungen zu erläutern, die ihm und seinen Leuten das Leben erleichtern sollen.

Spezielle Frachtkisten erleichtern die Abläufe erheblich

"Im Jahr 2023 haben wir definierte Maße für die Herstellung der Transportkisten für die Ausrüstung festgelegt, mit spezifischen Formen, die an die Konturen der von uns verwendeten Flugzeuge angepasst sind. Jetzt brauchen wir etwa sechs Stunden, um die Ladung eines Flugzeugs vorzubereiten, letztes Jahr dauerte es etwa doppelt so lange", erklärt Jorba.

"Dadurch können wir viel effizienter arbeiten. Es ist wie ein Puzzle, wenn man weiß, wie die Kisten angeordnet sind. Wir wissen zum Beispiel schon, dass die Moto2- und Moto3-Teams in ein Flugzeug passen", fährt der Dorna-Logistiker fort, bevor er den zweiten der Hauptaspekte dieses ersten Stopps der Asien-Tour hervorhebt, die durch Indonesien, Japan, Australien, Thailand und Malaysia führt, bevor sie Anfang November nach Europa zurückkehrt, um den letzten Stopp im Kalender in Valencia (16. November) zu absolvieren.

Mehr Flugzeuge, aber geringere Emissionen

"Bislang haben wir vier Boeing 747 eingesetzt, aber dank der Vereinbarung mit Qatar Airways werden wir nun fünf Boeing 777 verwenden. Dadurch können wir die Schadstoffemissionen um etwa 30 Prozent reduzieren, da wir von Flugzeugen mit vier Triebwerken (747) auf solche mit zwei Triebwerken (B777) umsteigen. Wir gehen also von 16 auf zehn Triebwerke über", berichtet der Katalane.

In der Vergangenheit wurde die Fracht mit der Boeing 747 transportiert

Foto: Motorsport Images

Natürlich hängt das alles mehr oder weniger stark von den Mitarbeitern an der Strecke, den Be- und Entladern und den Fahrern ab, die ihren Job machen. Aber das alles liegt natürlich auch in den Händen externer Akteure, die einen direkten Einfluss darauf haben können, ob der Zeitplan eingehalten wird oder nicht. "Im Jahr 2022 hatten wir ein technisches Problem mit einem Flugzeug, das uns zwang, den Freitag in Argentinien zu streichen", erinnert sich der Mann aus Santpedor, einer Stadt anderthalb Stunden von Barcelona entfernt.

Wenn alles nach Plan läuft, wird die erste B777 am Montag um 13.00 Uhr in Mailand-Malpensa abheben, in Doha zwischenlanden und von dort nach Lombok fliegen, wo sie am Dienstag um 11.15 Uhr landen soll. Das letzte der fünf Flugzeuge verlässt Malpensa am Dienstag um 17.00 Uhr und wird am Mittwoch um 15.00 Uhr in Lombok erwartet. "Dort wird alles ausgeladen und auf der Straße mit kleinen Lastwagen - die Straßen der Insel sind nicht wie die von Mailand - nach Mandalika transportiert", fügt Jorba hinzu.