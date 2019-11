MotoGP-Meisterfeier in Cervera: Marquez bejubelt "eine perfekte Saison"

Wenn MotoGP-Ass Marc Marquez zur großen Meisterfeier in Cervera einlädt, kommen die Fans in Massen. Das war auch am vergangenen Samstag nicht anders, als der Spanier durch die Straßen seines Heimatortes zog, um seinen insgesamt achten WM-Titel zu begießen. Diesen hatte er bereits beim Großen Preis von Thailand eingefahren.

Doch mit der Feier wartete Marquez, bis auch sein jüngerer Bruder Alex Grund zum Jubeln hatte: Der Moto2-Pilot machte seinen Titel in der mittleren Klasse beim jüngsten Rennen in Malaysia fix, sodass die Marquez-Brüder nun im Doppelpack feiern konnten. Zuletzt war das 2014 der Fall, als Alex in der Moto3 und Marc in der Königsklasse gewann.

Vor der großen Siegerparade durch die Stadt standen beide Brüder diesmal bei einer Pressekonferenz in der Universität von Cervera Rede und Antwort. "Es ist immer schön, Titel in Cervera zu feiern, aber in diesem Jahr freue ich mich besonders, dies mit meinem Bruder Alex tun zu können, da wir beide 2019 Weltmeister geworden sind", sagte Marquez.

"Es sind acht Weltmeisterschaften, die ich jetzt habe, was eine große Leistung ist, die ich genießen muss. 2019 war mein bestes Jahr in der MotoGP und das beste meiner Karriere. Eine perfekte Saison, die nur schwer zu wiederholen sein wird." In den bisher 18 MotoGP-Rennen wurde er mit Ausnahme von Austin immer Erster oder Zweiter.

Damit sicherte sich der 26-Jährige nicht nur einen weiteren Titel, sondern stellte auch einen neuen Punkterekord von 395 auf. Das wird 2020 nur schwer zu toppen sein, weiß Marquez. "Dennoch werden wir im nächsten Jahr die Dinge auf die gleiche Weise und mit dem gleichen Ziel angehen: Um wieder Meister zu werden", versichert er.

Sein Siegeshunger ist längst noch nicht gestillt: "Gewinnen gibt mir mehr Motivation und ich bin nie zufrieden - im Gegenteil, denn ich will immer mehr und mehr. Ich gebe bei allem, was ich tue, hundert Prozent und das hat mich dazu gebracht, hier mit meiner Familie, meinen Freunden und vor allem meinen Fans einen weiteren Titel zu feiern."

Fotostrecke Liste Marc Marquez, MotoGP-Weltmeister 2019 1 / 8 Foto: Repsol Media Marc Marquez, MotoGP-Weltmeister 2019, und Alex Marquez, Moto2-Weltmeister 2019 2 / 8 Foto: Repsol Media Alex Marquez, Moto2-Weltmeister 2019, und Marc Marquez, MotoGP-Weltmeister 2019 3 / 8 Foto: Repsol Media Fans von Marc Marquez und Alex Marquez in Cervera 4 / 8 Foto: Repsol Media Marc Marquez, MotoGP-Weltmeister 2019 5 / 8 Foto: Repsol Media Alex Marquez, Moto2-Weltmeister 2019, und Marc Marquez, MotoGP-Weltmeister 2019 6 / 8 Foto: Repsol Media Marc Marquez, MotoGP-Weltmeister 2019, und Alex Marquez, Moto2-Weltmeister 2019 7 / 8 Foto: Repsol Media Marc Marquez, MotoGP-Weltmeister 2019, und Alex Marquez, Moto2-Weltmeister 2019 8 / 8 Foto: Repsol Media

Mit Bildmaterial von Repsol Media.