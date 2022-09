MotoGP Misano FT2: Bastianini führt Ducati-Quartett am Freitag an Enea Bastianini toppt den Trainingsfreitag in Misano vor drei weiteren Ducatis - Fabio Quartararo als Fünfter erster Verfolger - Honda und KTM wieder nicht in den Top 10

Autor: Juliane Ziegengeist Audio-Player laden Enea Bastianini hat den MotoGP-Freitag in Misano als Schnellster beendet. Der Gresini-Ducati-Pilot setzte sich mit einer späten Bestzeit von 1:31.517 Minuten gegen seine Markenkollegen Francesco Bagnaia und Jack Miller durch. Der erste Nicht-Ducati-Fahrer folgte mit Fabio Quartararo auf Platz fünf. Bei etwas höheren Temperaturen und Sonnenschein entschieden sich viele Fahrer am Nachmittag für den harten Vorderreifen. Am Hinterrad wurde weiter der Medium gefahren. Gleich in der Anfangsphase stürzten zwei Ducati-Fahrer. Erst rutschte Johann Zarco in Kurve 1 aus. Wenig später ging Bagnaia in Kurve 13 zu Boden. In der betreffenden Runde lag der Italiener auf Bestzeitkurs, um Quartararo von der Spitze zu verdrängen. Der Weltmeister unterbot bereits nach wenigen Umläufen seine Bestmarke aus dem ersten Freien Training und führte das Klassement früh an, fiel dann aber auf Platz drei zurück. Denn sowohl Aleix Espargaro als auch Maverick Vinales zogen auf ihrer jeweils zehnten Runde am Yamaha-Piloten vorbei. Die Aprilia-Doppelführung hielt jedoch nicht lang, denn Vinales wurde seine schnellste Runde wegen der Tracklimits wieder gestrichen. Diese entpuppten sich am Freitag vor allem in Kurve 11 für eine ganze Reihe von Fahrern als Stolperstein. Doch Vinales legte nach und knackte als Erster die 1:32 Minuten. Damit ging er in Führung, bis Quartararo zehn Minuten vor dem Sessionende diese Marke ebenfalls knackte. Mit frischen weichen Hinterreifen gelang das im letzten Run weiteren Fahrern, sodass Quartararo bis auf Platz fünf zurückfiel. Die ersten vier Plätze sicherten sich mit Bastianini, Bagnaia, Miller und Zarco vier Ducati-Piloten, wobei die Top 3 nur knapp zwei Zehntel trennten. Zarco lag 0,320 Sekunden zurück. Hinter Quartararo reihte sich das Aprilia-Duo Vinales und Espargaro auf den Plätzen sechs und sieben ein, gefolgt von Jorge Martin und Marco Bezzecchi. Damit waren sechs Ducatis in den Top 10 vertreten. Yamaha-Pilot Franco Morbidelli rundete diese ab. Demgegenüber schaffte es einmal mehr kein Honda- und auch kein KTM-Pilot unter die schnellsten Zehn. Pol Espargaro wurde Elfter. Miguel Oliveira und Brad Binder landeten auf den Plätzen zwölf und 13. Oliveira und Alex Rins stürzten im Verlauf der Session. Der Suzuki-Fahrer kam nicht über Rang 14 hinaus. Alex Marquez war als 15. der letzte Fahrer innerhalb einer Sekunde von der Spitze. Sein Honda-Markenkollege Stefan Bradl beendete den Freitag auf Platz 21. Suzuki-Ersatz Kazuki Watanabe, der in Misano für den verletzten Joan Mir einspringt, wurde erneut Letzter, verkürzte den Rückstand aber auf 4,5 Sekunden.