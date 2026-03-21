MotoGP-Paddock Inside: Brivio kritisiert MSEG für Probleme in Goiania, zu Recht?

Liebe MotoGP-Fans,

nach dem Trainingstag in Brasilien muss ich sagen, dass mir die Goiania-Strecke ziemlich gut gefällt. Das Layout ist viel besser als ich im Vorfeld anhand der Streckenskizze erwartet hatte. Okay, die Strecke ist jetzt nicht so toll wie Mugello, aber um vieles besser als der Balaton Park.

Leider wird die Premiere beziehungsweise die Rückkehr auf diese Strecke vom Wetter getrübt. Die Überflutungen in den Tagen vor dem Rennwochenende haben medial natürlich für keine guten Schlagzeilen gesorgt.

Es wird seit Tagen mit Hochdruck gearbeitet, um alles zu säubern, damit das Rennwochenende reibungslos über die Bühne gehen kann. Unter den Arbeitern gibt es auch eine Gruppe von rund 30 Personen, die mit gelber Kleidung herausstechen. Es handelt sich dabei um Gefängnisinsassen.

Sie werden jeden Tag von der Polizei zur Strecke gebracht. Dass sie überhaupt eingesetzt werden, liegt an einem Resozialisierungsprogramm des Bundesstaates Goias. Daran dürfen nur Personen teilnehmen, die geringfügige und gewaltfreie Straftaten begangen haben.

Dass das Wetter derzeit in Brasilien regnerisch ist, kann man natürlich als Pech bezeichnen. Allerdings dauert die Regenzeit in dieser Region in der Regel von Oktober bis April. Die Wahrscheinlichkeit für Regentage liegt in diesem Zeitraum bei 42 Prozent.

Die Monate Mai bis September bieten trockenes Wetter und angenehmere Temperaturen. Deswegen könnte man durchaus auch die Kalenderplanung von MSEG (MotoGP Sports Entertainment Group, wie die Dorna jetzt heißt) kritisieren.

Aus logistischen Gründen würde Brasilien allerdings nicht in die Zeit von Mai bis September passen, wenn die Europarennen im Kalender stehen. Ein Double-Header mit Austin in den USA ist natürlich naheliegend. Aber wurde auch die Regenzeit in Brasilien bedacht?

Trackhouse-Teamchef Brivio mit deutlichen Worten

Die Folgen des Regens führten am Freitag dazu, dass die Vormittagstrainings um eine Stunde verschoben wurden. Trackhouse-Teamchef Davide Brivio hat deshalb gegenüber Sky Italien deutliche Worte gefunden.

"Es ist wirklich schade, so etwas zu sehen. Einerseits freuen wir uns, in Brasilien zu sein und die Reichweite der MotoGP weiter auszubauen, indem wir neue Regionen wie Südamerika erschließen. Andererseits bin ich vom Vorbereitungsstand der Strecke für dieses Rennwochenende enttäuscht."

"Es wird viel darüber gesprochen, dass die MotoGP wachsen muss und dass auch die Teams investieren, ihre Sichtbarkeit verbessern und mit Hospitalitys auf hohem Niveau auftreten sollen. Gleichzeitig muss aber auch der Promoter seinen Teil dazu beitragen."

Davide Brivio fand am Freitagmorgen deutliche Worte Foto: Gold & Goose Photography/Getty Images

"Es stimmt, dass es auf einer neuen Strecke immer die typischen Probleme im ersten Jahr gibt. Aber auf dem Niveau, das wir für die MotoGP wollen, dürfen wir uns solche Situationen nicht leisten. Das ist meine Meinung."

Brivio spricht nämlich noch einen weiteren Aspekt an. Die Strecke selbst ist grundsätzlich in Ordnung, auch die Sicherheit ist laut den Fahrern gegeben. Aber drumherum ist die Anlage noch nicht fertig und in vielen Bereichen ist noch alles sehr provisorisch aufgebaut.

Gerüchten zufolge wollte die Strecke erst 2027 das erste MotoGP-Rennen austragen und davor in diesem Jahr die Superbike-WM als Probelauf zu Gast begrüßen. Aber MSEG soll Druck gemacht haben, dass die MotoGP-Premiere bereits jetzt stattfindet.

Unsere Eindrücke von der Anlage

Ich bin an diesem Wochenende nicht vor Ort, aber mein spanischer Kollege German Garcia Casanova sammelt an der Strecke Stimmen, Informationen und Eindrücke für uns. Er hat uns folgende Eindrücke mitgeteilt:

"Alles ist nagelneu und ein bisschen hastig zusammengebaut. Man sieht, dass hier noch überall gebaut wird. Selbst die Abflüsse im Fahrerlager sind noch nicht fertig. Alle Einrichtungen sind über den Boxen, es gibt nur dieses Bauwerk."

"Der Rest besteht aus Containern, die als Büros oder provisorische Hospitality-Bereiche genutzt werden - keine festen Gebäude. Der Presseraum und der Konferenzraum befinden sich in einem großen, provisorischen Zelt im Fahrerlager."

Am Donnerstag war die Unterführung ins Fahrerlager noch überflutet Foto: Getty Images South America

"Die Internetverbindung ist schlecht. Im Presseraum gibt es etwa 200 Sitzplätze. Das Gelände rund um das Fahrerlager ist etwas chaotisch. Überall stehen Maschinen und Baumaterial, und der Boden besteht stellenweise aus Erde, die sich bei Regen in Schlamm verwandelt."

Trotzdem betont mein Kollege: "Die Leute hier haben unglaublich hart gearbeitet, um alles rechtzeitig fertigzubekommen. Der Regen hat allerdings vieles komplizierter gemacht. Aber trotzdem: Sie haben hart gearbeitet, um alles rechtzeitig fertigzubekommen. Das merkt man."

Fahrer loben Layout: Gibt es gutes Racing?

Warten wir ab, wie sich das Fahrerlager im nächsten Jahr präsentieren wird. Die Strecke und das Layout erhält von den Fahrern nach den Trainings viel Lob. Bei 30 Grad Celsius trocknete der neue Asphalt in vielen Bereichen relativ schnell, aber an anderen Stellen blieben feuchte Flecken.

Trotzdem sagt Marc Marquez: "Auf nasser Strecke war der Grip gut und es war sicher." Über das wahre Kräfteverhältnis können wir nach diesem wechselhaften Tag natürlich nichts sagen. Die Fahrer machten am Freitag den Unterschied.

Jorge Martin bezeichnet das Layout als "fantastisch" und beschreibt: "Ich denke, es ist sehr anders als das, was wir gewohnt sind. Kurz, aber richtig schnell. Das ist super. Nur der dritte Sektor ist etwas langsamer, dafür aber gut zum Überholen, ein richtig guter Überholpunkt."

Aprilia-Fahrer Jorge Martin schwärmt vom Layout der neuen Strecke im Kalender Foto: Getty Images South America

"Und ich glaube, es ist eine Strecke, auf der du an vielen verschiedenen Stellen überholen kannst. Es gibt zwar vielleicht viele sehr schnelle, längere Strecken, aber dort ist das Überholen extrem schwierig. Hier ist sie kurz, aber du kannst wirklich kreativ sein und die Linien verändern."

Obwohl Goiania nach dem Sachsenring die zweitkürzeste Strecke im Kalender ist, fühlt sie sich laut Fabio Quartararo beim Fahren größer als der Sachsenring an: "Sie fühlt sich nicht so an, als wäre sie wirklich klein."

Wenn die Fahrer vom Layout begeistert sind, dann lässt das auf unterhaltsame Rennen hoffen. Das Wochenende soll auch ausverkauft sein. Den Rummel um Lokalmatador Diogo Moreira merkt man. Deshalb freue ich mich darauf, wie sich der Rest des Wochenendes entwickeln wird.

Euer

Gerald Dirnbeck

Lust auf mehr Einschätzungen und Hintergründe? Dann folge mir gerne auf Facebook und Bluesky für weitere Einblicke und aktuelle Updates - ich freue mich über dein Like!