MotoGP-Paddock Inside: Fahrer uneins über Start ohne Holeshot-System

Liebe MotoGP-Fans,

in Brünn hat sich am Donnerstag und Freitag hinter den Kulissen bereits viel getan. In erster Linie haben sich am Donnerstag die Hersteller und die Satellitenteams mit der MotoGP Sports Entertainment Group über einen neuen kommerziellen Rahmenvertrag für die Jahre 2027 bis 2031 geeinigt.

Bei der Pressekonferenz haben wir zwar nicht viel Neues erfahren, aber es ist prinzipiell gut, dass sich die fünf Hersteller zur MotoGP bekennen. Gemeinsam kann nun mit Liberty Media die Vermarktung weiterentwickelt werden.

Ein weiteres wichtiges Thema betrifft die Starts. MotoGP-Sportdirektor Carlos Ezpeleta hat als Reaktion auf den Startunfall von Johann Zarco in Barcelona mehrere Maßnahmen angekündigt.

Eine Maßnahme ist das Verbot des Holeshot-Systems beim Start. Ducati entwickelte die Absenkung der Vordergabel beim Rennstart zu Beginn des Jahrzehnts, später zogen alle nach.

Im Rahmen des Ungarn-Wochenendes kam es zu einer ersten Besprechung mit den Teams, welche Maßnahmen konkret umgesetzt werden. Dabei wurde beschlossen, dass man in Brünn Übungsstarts ohne das Holeshot-System absolviert.

Nach dem ersten Freitagstraining wurden wie üblich Übungsstarts im Grid-Bereich mit aktivierten Ride-Height-Systemen vorne und hinten absolviert, um das Set-up für die beiden Rennstarts zu optimieren.

Ausnahmsweise wurden nach dem zweiten Freitagstraining ebenfalls Übungsstarts absolviert, diesmal jedoch ohne Holeshot-System bei der Vordergabel. Das war aber nicht verpflichtend, trotzdem machten es die meisten Fahrer.

Da zum Beispiel Marc Marquez nach seinem Sturz am Ende des Vormittagstrainings keine Übungsstarts absolvierte, holte er sie im Nachmittagstraining nach - mit aktivierten Systemen vorne und hinten.

Das Feedback der Fahrer zu den Starts ohne Holeshot-System bei der Vordergabel fiel sehr unterschiedlich aus. Einige würden am Samstag am liebsten so den Sprint starten, andere fordern noch weitere Tests in den kommenden Wochen.

MotoGP-Dragster mit aktivierten Systemen vorne und hinten Foto: Gold & Goose Photography/Getty Images

Speziell die jüngeren Fahrer kennen es nicht, ein MotoGP-Motorrad ohne das Holeshot-System zu starten, außer sie konnten es bei einem Start aus irgendeinem Grund nicht korrekt aktivieren.

Pedro Acosta sagt zum Beispiel nach seinen beiden Übungsstarts: "Ich denke, es ist sogar gefährlicher. Denn am Ende ist das Lösen [des Systems] vorne ziemlich wie im Motocross: Du ziehst kurz, aber hart an der Bremse."

"Jetzt ist das Problem, dass das Heck je nach Set-up unterschiedlich hochkommt. Dieses unnatürliche Manöver dauert dadurch länger." Er meint damit, dass es nun passieren kann, dass sich das hintere System nicht deaktiviert.

Weil eben nicht hart genug mit der Vorderbremse gebremst wird, um das vordere System zu deaktivieren. So fährt man dann wie mit einem Chopper, überspitzt formuliert mit angehobenem Vorderrad und mit dem Hinterrad am Boden weiter.

Pedro Acosta würde beide Systeme verbieten, oder es bis Saisonende so lassen Foto: Mirco Lazzari gp/Getty Images

"Du fährst mit abgesenktem Heck, kannst nicht lenken, die Front ist quasi in der Luft, und du schleifst mit der Verkleidungsunterseite", beschreibt Acosta. "Und wenn du dann ein Loch in der Ölwanne hast, können sie dich disqualifizieren."

Deshalb spricht sich Acosta dafür aus, entweder die Verwendung der vorderen und hinteren Systeme komplett zu verbieten oder es bis zum Saisonende so zu belassen. 2027 sind die Systeme ohnehin verboten.

Motorleistung wird ohne Holeshot-System reduziert

Insgesamt beschrieben die Fahrer die Beschleunigung ohne das Holeshot-System als langsamer, weil die Motorleistung über die Elektronik reduziert werden muss. Denn sonst würde es extreme Wheelies geben.

Im Prinzip haben die Ingenieure die alten Einstellungen aus den Schubladen wieder hervorgeholt, bevor es das Holeshot-System bei der Vordergabel gab. Es ist gewissermaßen eine kurze Zeitreise in die Vergangenheit.

Alex Marquez kehrte in Brünn nach seiner Genesungspause zurück Foto: Gold & Goose Photography/Getty Images

"Langsamer, ohne ist es langsamer", bestätigt Alex Marquez. "Ob es sicherer ist oder nicht, weiß ich nicht. Ich denke, wir haben mehr Wheelies, also ist es schwieriger, das Motorrad am Boden zu halten."

"Aber für den ersten Bremspunkt sind wir vielleicht etwas sicherer, weil wir deutlich langsamer ankommen." In den vergangenen Jahren wurde auch sehr viel Entwicklung in die Kupplung investiert.

Das Spiel mit der Kupplung wird wieder wichtiger

Ohne Holeshot-System kommt es wieder mehr darauf an, wie der Fahrer die Kupplung bedient. Das betont vor allem Fabio Quartararo: "Bei mir ist beim ersten Versuch der Motor fast ausgegangen, weil das Heck so niedrig war."

"Beim zweiten habe ich die Kupplung zu lange gehalten. Es geht um die Strategie, also wie ich die Kupplung loslasse. Wenn wir das ändern, können wir es nicht sofort perfekt umsetzen. Wir müssen noch etwas üben."

"Wenn das Verbot bereits beim nächsten Grand Prix eingeführt werden soll, müssen wir ab FT1, FT2 daran arbeiten. Wir brauchen etwas mehr Zeit zur Anpassung. Ich weiß nicht, ob es gut oder schlecht ist. Es ist jedenfalls eine Frage der Gewöhnung."

Dieser Stoppie dient dazu, das Holeshot-System zu aktivieren Foto: Gold & Goose Photography/Getty Images

Fahrer, die bei ihren Übungsstarts von einem sehr guten Gefühl gesprochen haben, waren Francesco Bagnaia und Luca Marini. Ihnen zufolge könnte man bereits in Brünn ohne Holeshot-System starten.

Diese Episode zeigt einmal mehr, dass die Fahrer nicht mit einer Stimme sprechen. Dass jeder eine eigene Ansicht hat und unterschiedliche Meinungen bestehen, ist normal und richtig.

Aber im Endeffekt wäre es für die Fahrer selbst gut, wenn sie sich untereinander einigen würden, um dann der FIM und der MotoGP SEG den aus ihrer Sicht sinnvollsten Vorschlag auf den Tisch zu legen.

"Jeder achtet auf seine eigenen Interessen", sagt Bagnaia. "Es ist normal, dass es so ist. Ich hoffe zumindest, dass die Fahrer zur Sicherheitskommission gehen, damit wir das besprechen können."

Es bleibt abzuwarten, was am späten Freitagnachmittag in der Sicherheitskommission besprochen wurde. Die ursprüngliche Überlegung war, das vordere Holeshot-System ab Silverstone bei den restlichen Rennen zu verbieten.

Dann würde nach Brünn auch noch in Assen und auf dem Sachsenring damit gestartet werden. Ob sich an diesen Plänen etwas ändert, müssen wir abwarten. Wir bleiben bei diesem Thema für euch am Ball.

Euer

Gerald Dirnbeck

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