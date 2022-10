MotoGP Phillip Island: Diese WM-Entscheidungen können vorzeitig fallen

Audio-Player laden

Am kommenden Wochenende (14. bis 16. Oktober) trägt die Motorrad-Weltmeisterschaft mit ihren WM-Klassen MotoGP, Moto2 und Moto3 zum ersten Mal seit drei Jahren wieder einen Grand Prix von Australien aus. Auf dem Phillip Island Grand Prix Circuit können am Sonntag schon sechs WM-Entscheidungen vorzeitig fallen. Der Fahrertitel in der Königsklasse MotoGP gehört allerdings nicht dazu.

Während es im Kampf um den MotoGP-Fahrertitel eng zugeht - drei Rennen vor Schluss der Saison liegen fünf Piloten innerhalb von 40 Punkten - kann der Titel in der MotoGP-Teamwertung auf Phillip Island fixiert werden. Das Ducati-Werksteam tritt mit 75 Punkten Vorsprung auf das Aprilia-Werksteam an. Weil in der Teamwertung (anders als in der Herstellerwertung) die Ergebnisse beider Piloten eines Teams zusammengezählt werden, sind im Anschluss an das Australien-Wochenende noch 90 Punkte zu vergeben.

Das heißt: Sollten die beiden Ducati-Piloten Francesco Bagnaia und Jack Miller am Sonntag auf Phillip Island gemeinsam so viele Punkte einfahren, dass sie die Aprilia-Piloten Aleix Espargaro und Maverick Vinales um weitere 16 oder mehr Punkte distanzieren, dann ist der Ducati-Truppe auch der Teamtitel sicher. In der Herstellerwertung, in der bei jedem Rennen nur das beste Einzelergebnis zählt, hat Ducati den Titel bereits Mitte September im MotorLand Aragon unter Dach und Fach gebracht.

Marco Bezzecchi (VR46-Ducati) steht kurz vor dem Gewinn der MotoGP-Rookie-Wertung Foto: VR46 Media

Ein weiterer Titel, der am Australien-Wochenende in der Königsklasse vorzeitig vergeben werden kann, ist der des punktbesten MotoGP-Rookie des Jahres. Hier steht Marco Bezzecchi (VR46-Ducati) als Spitzenreiter der Rookie-Wertung kurz vor dem zum Titel. Fabio Di Giannantonio (Gresini-Ducati) liegt bereits 57 Punkte zurück. Das heißt: Selbst dann, wenn "Diggia" am Sonntag sechs Punkte mehr einfährt als "Bez", ist Bezzecchi schon zwei Rennen vor Schluss der Saison der Rookie-Titel sicher.

Und noch zwei weitere Titel können im MotoGP-Feld bereits in Australien vergeben werden. Es handelt sich um den punktbesten Fahrer eines Satellitenteams und das punktbeste Satellitenteam. In der Fahrerwertung der MotoGP-Satellitenteams hat Enea Bastianini (Gresini-Ducati) 29 Punkte Vorsprung auf Johann Zarco (Pramac-Ducati). Dass die Entscheidung schon am Sonntag fällt, würde aber nur gelingen, wenn sich Bastianini um weitere 21 oder mehr Punkte von Zarco absetzt. Das heißt, dass Bastianini das Rennen gewinnen müsste.

Etwas enger geht es in der Teamwertung der MotoGP-Satellitenteams zu. Hier sind die Vorzeichen umgekehrt. Pramac-Ducati hat 75 Punkte Vorsprung auf Gresini-Ducati. Legen die beiden Pramac-Piloten Johann Zarco und Jorge Martin am Sonntag 16 oder mehr weitere Punkte zwischen sich und die beiden Gresini-Piloten Enea Bastianini und Fabio Di Giannantonio, dann steht das Pramac-Team schon in Australien als punktbestes Satellitenteam des Jahres fest.

Izan Guevara kann auf Phillip Island Moto3-Weltmeister werden - ebenso das Aspar-Team Foto: Motorsport Images

Abgesehen von den vier Titelszenarien in der MotoGP-Klasse gibt es in der Moto3-Klasse zwei Titelszenarien, die am Australien-Wochenende entschieden werden können. Es handelt sich um den Moto3-Fahrertitel und um den Moto3-Teamtitel.

In der Moto3-Fahrerwertung hat Izan Guevara (Aspar-GasGas) 49 Punkte Vorsprung auf Dennis Foggia (Leopard-Honda). Das bedeutet, dass Guevara nur noch zwei Punkte zum WM-Titel fehlen. Holt der Spanier auf Phillip Island zwei oder mehr Punkte mehr als sein italienischer Verfolger, ist ihm der Titel schon sicher. Das bedeutet auch: Gewinnt Guevara am Sonntag das Rennen, ist er vorzeitig Weltmeister.

In der Moto3-Teamwertung hat die Aspar-Truppe mit Izan Guevara und Sergio Garcia satte 130 Punkte Vorsprung auf die Leopard-Truppe mit Dennis Foggia und Tatsuki Suzuki. Die Chancen stehen gut, dass Aspar den Gewinn der Teamwertung schon am Sonntag feiern darf. Denn um das zu verhindern, müsste das Leopard-Duo im Rennen mehr als 41 Punkte mehr einfahren als das Aspar-Duo.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.