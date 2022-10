MotoGP Phillip Island: Warm-up im Regen - Zarco vorn, Marquez gestürzt

Audio-Player laden

Johann Zarco hat das Warm-up zum Grand Prix von Australien als Schnellster beendet. Bei feuchten Bedingungen fuhr er in der Anfangsphase eine Bestzeit von 1:36.804 Minuten und gab diese nicht mehr ab. Maverick Vinales (Aprilia) belegte Rang zwei. Fabio Quartararo (Yamaha) wurde Dritter.

Nachdem es in der Nacht geregnet hatte, war die Strecke am Vormittag noch feucht. Mit dem Start der Session begann es, wieder zu tröpfeln, sodass alle, die es auf Slicks riskierten wollten, schnell wieder an die Box fuhren. Denn der Regen nahm zu, weshalb Regenreifen die Reifen der Wahl waren.

Erst in den Schlussminuten herrschte reger Fahrbetrieb. Die meisten Runden absolvierte Miguel Oliveira (KTM) mit elf Umläufen. Marc Marquez (Honda) kam nur auf zwei Runden. Er stürzte auf seiner Outlap bei niedrigem Tempo in Kurve 2 und wurde im Klassement ohne gezeitete Runde als Letzter geführt.

Zarcos Bestzeit entstand gleich zu Beginn der Session, als die Bedingungen noch besser waren. Das erklärt auch den großen Vorsprung von 1,427 Sekunden, den der Pramac-Pilot auf den zweitplatzierten Vinales hatte. Quartararo lag bereits 2,4 Sekunden zurück.

Auch der WM-Leader kam einmal von der Strecke ab und musste durchs Gras fahren, konnte einen Sturz aber abwenden. Oliveira beendete das Warm-up als Vierter. Suzuki-Pilot Alex Rins wurde Fünfter, gefolgt von Jack Miller (Miller) und Darryn Binder (RNF-Yamaha).

Pol Espargaro (Honda), Polesetter Jorge Martin (Pramac-Ducati) und Joan Mir (Suzuki) komplettierten die Top 10. Die beiden Ducati-Piloten und künftigen Teamkollegen Francesco Bagnaia und Enea Bastianini belegten die Plätze elf und zwölf. In Kurve 10 wurde es einmal eng zwischen den beiden.

Aleix Espargaro (Aprilia) riskierte im Nassen nichts und schloss das Aufwärmtraining abgeschlagen auf Rang 22 ab. Er kam auf einen Rückstand von 8,780 Sekunden. Langsamer waren nur Cal Crutchlow (RNF-Yamaha) und Marc Marquez ohne Rundenzeit.

