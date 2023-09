MotoGP-Piloten uneins: Ist die Startphase gefährlicher geworden?

Haben technische Entwicklungen wie das Holeshot-Device dafür gesorgt, dass die Startphase in MotoGP-Rennen heutzutage gefährlicher ist als es in der Vergangenheit der Fall war? Wird heutzutage von den Fahrern direkt am Start ein höheres Risiko eingegangen, weil man im Rennverlauf nur noch schwer überholen kann? Darüber sind sich die Stars der MotoGP-Szene uneins.

Dani Pedrosa, der allein in der Königsklasse mehr als 220 Starts absolviert hat, sagt: "Es scheint so als ob all die technischen Starthilfen, die beispielsweise die Tendenz zum Wheelie verringern und die helfen, einen besseren Start hinzulegen, zur Folge haben, dass alle Fahrer gleichzeitig in der erste Kurve ankommen."

"Früher war das anders", erinnert sich Pedrosa. "Da kam es schon mal vor, dass es größere Lücken im Feld gab, weil ein Fahrer besser gestartet ist als ein anderer. Heutzutage aber starten alle gut. Das bedeutet, dass alle gleichzeitig am Bremspunkt für die ersten Kurve ankommen."

"Deshalb könnte es schon sein, dass diese [technische] Entwicklung dazu geführt hat", so Pedrosa, dass das Einfädeln in die erste Kurve nach dem Start "ein bisschen den Effekt eines Trichters hat".

Grand-Prix-Start gefährlicher als Sprint-Start?

Zu Saisonbeginn wurden in der MotoGP-Klasse für alle Rennwochenenden die kurzen Sprintrennen am Samstag eingeführt. Somit gibt es für die Piloten der Königsklasse jetzt immer zwei Starts anstatt nur einen wie es früher der Fall war. Ist der Start zum Grand Prix am Sonntag womöglich gefährlicher als der Start zum Sprint am Samstag, weil noch mehr riskiert wird?

"Das glaube ich eigentlich nicht", sagt Francesco Bagnaia und begründet: "Punkte gibt es in beiden Rennen. Da bist du natürlich bemüht, in beiden Rennen gut abzuschneiden. Wenn überhaupt, dann glaube ich, dass der erste Start gefährlicher ist, weil du beim zweiten schon mehr Referenzen hast. Aber es kommt natürlich immer auf die jeweilige Situation an."

Sollte es an jedem Wochenende einen Probestart geben?

Aleix Espargaro regt an: "Wir sollten das, was wir in Silverstone gemacht haben, auch anderswo machen, nämlich einen Probestart auf der Start/Ziel-Gerade. Das kann helfen, eine bessere Referenz zu bekommen."

In Silverstone gab es einen solchen Übungsstart nur deshalb, weil man Start/Ziel nun auch für die Motorrad-WM wieder auf die Gerade verlegt hat, auf der die Formel 1 startet (zwischen den Kurven Club und Abbey). In den vergangenen paar Jahren starteten die Motorräder auf der alten Start/Ziel-Gerade (zwischen den Kurven Woodcote und Copse).

"Ich glaube", so Binder, "wenn 22 oder wie viele Fahrer auch immer gleichzeitig in eine Kurve einbiegen, dann kommt es schon mal vor, dass man übereinander stolpert. Das ist einfach Racing. Schwer zu sagen, ob sich so etwas vermeiden lässt oder ob man irgendwas tun könnte, um so etwas zu verhindern. Es ist ja nicht so, dass so etwas Woche für Woche passieren würde. Wenn es mal vorkommt, dann ist es einfach Pech".

Maverick Vinales findet die von seinem Aprilia-Teamkollegen Aleix Espargaro vorgebrachte Idee eines regelmäßigen Probestarts "interessant". Fabio Quartararo hingegen sieht es wie Binder und sagt: "Das kann gut, aber auch schlecht sein. Ich glaube, es kommt immer auf den Einzelfall und auf die Bedingungen an. Letzten Endes wird man es wohl nie ganz ausschließen können, weil wir immer ans Limit gehen."

Nach zwei Verwicklung in zwei Startunfälle: Bezzecchi ändert Taktik

Marco Bezzecchi, der kürzlich bei einem Startunfall in einem Sprint und auch bei einem Startunfall in einem Grand Prix unverschuldet abgeräumt wurde, sagt daher aus seiner Erfahrung: "Ich finde, beide Starts sind gleichermaßen gefährlich."

Weil Bezzecchi sowohl im Sprint in Spielberg als auch im Grand Prix in Barcelona jeweils auf der Außenseite der ersten Kurve fuhr, als er von innen abgeräumt wurde, will er seine Taktik nun, wenn möglich, ändern. "Ich werde ab jetzt versuchen, in der ersten Kurve weiter innen zu sein, sodass ich nicht mehr von anderen getroffen werde", sagt der VR46-Pilot.

"Würde es etwas größere Lücken im Feld geben oder eine Chance, über die Strategie Positionen gutzumachen", so Pirro, "dann würde ich sagen: Ich riskiere nicht gleich alles in der ersten Kurve. Weil es auch später noch Gelegenheiten gibt, bremse ich mal lieben einen Meter früher."

Genau diese Gelegenheiten bieten sich heutzutage aber kaum noch, wobei es von Strecke zu Strecke unterschiedlich ist, wie viele beziehungsweise wie wenige Überholmanöver es gibt. Als Grund dafür sehen die MotoGP-Piloten neben der Aerodynamik auch die neue Reifendruck-Regel, die seit Anfang August gilt.

