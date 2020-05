MotoGP-Plan für Juli: Dorna-Boss hofft auf grünes Licht der Regierung

Nachdem lange spekuliert wurde, dass die MotoGP-Saison 2020 frühestens im August starten könne, soll es nun doch schon im Juli losgehen, und zwar in Jerez. Kurz darauf soll auch die Superbike-WM dort gastieren. In einem Video-Gespräch auf 'MotoGP.com' spricht Dorna-Chef Carmelo Ezpeleta nun über die Details.

"Gestern hatten wir ein Treffen, der Vizepräsident der Regionalregierung von Andalusien, der Bürgermeister von Jerez und ich, und haben uns auf die Bedingungen geeinigt, um vorzuschlagen, dort zwei MotoGP-Events und eine Superbike-Veranstaltung am 19. und 26. Juli beziehungsweise am ersten Wochenende im August abzuhalten."

Man habe sich auf die Bedingungen sowie die Art und Weise, wie die Events durchgeführt werden könnten, geeinigt und das Konzept der spanischen Regierung vorgelegt. "Wir warten auf die offizielle Antwort in dieser Angelegenheit", sagt Ezpeleta. Gespräche über die Ausrichtung der Grands Prix sollen nächste Woche beginnen.

Dabei wird es nicht allein um die Rennen, sondern auch die Möglichkeit eines vorgelagerten Tests gehen. "Unser Vorschlag ist, einen Test am Mittwoch vor dem ersten Wochenende abzuhalten", verrät der Dorna-Boss. Was weitere Updates bezüglich des Saisonkalenders für 2020 angeht, bleibt er jedoch noch zurückhaltend.

"Wir durchlaufen ähnliche Verfahren mit den Regierungen in jedem Land, in das wir gehen wollen", erklärt Ezpeleta die Hürden in Corona-Zeiten. "Wir denken, dass wir vielleicht bis zur ersten Junihälfte einen Kalender vorschlagen können. Wir haben verschiedene Termine im Auge, aber wir warten auch auf den Formel-1-Kalender."

Dieser sieht nach jetzigem Stand einen Saisonstart am 5. Juli in Spielberg vor. Ziel ist es, 15 bis 18 Rennen bis Mitte Dezember zu fahren. Doch noch sind nicht alle Termine gesetzt. Ezpeleta weiß: "Es wird schwierig sein, Zusammenstöße mit der Formel 1 zu vermeiden, weil die Zeit knapp ist und es viele Veranstaltungen geben wird."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.