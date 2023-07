MotoGP-Premiere: Tickets für Grand Prix von Indien schon ab 35 Euro erhältlich

Zum ersten Mal in der Geschichte wird die MotoGP vom 22. bis 24. September nach Indien reisen. Auf dem Buddh International Circuit, ehemaliger Austragungsort des Formel-1-Grand-Prix von Indien, werden die besten Motorradfahrer der Welt um den Sieg kämpfen. Seien Sie live dabei und erleben Sie, wie Geschichte geschrieben wird! Sichern Sie sich jetzt hier Ihre Tickets!

Der Buddh International Circuit, nur eine Stunde Fahrt von der Hauptstadt Neu-Delhi entfernt, ist eine beeindruckende Rennstrecke mit einer Kapazität von über 100.000 Zuschauern. Hier erleben Sie hautnah, wie die Bikes mit atemberaubender Geschwindigkeit die 16 Kurven auf der 5 km langen Strecke meistern. Die Streckencharakteristik ähnelt dem legendären Spa-Francorchamps in Belgien, was spektakuläre Überholmanöver und Nervenkitzel garantiert.

Stehplätze

Die Strecke bietet eine Vielzahl von Bereichen mit Stehplätzen und auch Tribünen, von denen aus Sie das Rennen aus verschiedenen Perspektiven verfolgen können. Beginnen wir mit den preisgünstigen Optionen, den Stehplätzen.

Die "Picnic Stand North" ist ein ebenfalls nicht überdachtes Zuschauerareal innerhalb des Bogens der Kurven 1, 2 und 3. Hier tauchen Sie mitten in die Action ein, sehen den Kampf um die Positionen beim Start und den Anfang der Ehrenrunde des Rennsiegers. Dieses Ticket ist ebenfalls für 35 Euro erhältlich und berechtigt Sie zum Zugang an allen drei Renntagen.

Tribünen

Mit den nicht überdachten Tribünen "Classic 1 West" ( zwischen Kurven 12 und 13), "Classic 2 East" (an der Geraden zwischen Kurve 6 und 7), "Classic 2 West" (an der Geraden zwischen Kurve 13 und 14), "Star 1 East" (an Kurve 5), "Star 3 East" (zwischen Kurve 5 und 6) und "Classic North" (an Kurve 4) bietet Motorsport Tickets auch im mittleren Preissegment zwischen 84 und 167 Euro attraktive Sitzplatz-Optionen an. Wenn Sie aber den Komfort einer überdachten Tribüne bevorzugen, gibt es mit den Tribünen "Premium North" (209 Euro; an Kurve 1) und "Premium South" (139 Euro; an Kurven 9 und 10) preisgünstige Optionen für Sie. Mehr Informationen zu allen Tribünen finden Sie hier.

Premium-Tickets

Für die ultimative MotoGP-Erfahrung bietet die "Main Grand Stand Lower"-Option die Möglichkeit, hautnah am Geschehen auf der Strecke zu sein. Mit einem Ticketpreis von 348 Euro genießen Sie den Luxus von Sitzplätzen in unmittelbarer Nähe zur Rennstrecke, mit Sicht auf die Action in der Boxengasse und dem einmaligen Gefühl, wenn die Fahrer in atemberaubender Geschwindigkeit an Ihnen vorbeirauschen.

Ganz gleich für welche Tribünenoption Sie sich entscheiden, der Indien-Grand-Prix der Motorrad-WM 2023 verspricht Motorsport auf höchstem Niveau und unvergessliche Momente für alle Motorradsportbegeisterten. Sichern Sie sich noch heute Ihre Indien-GP-Tickets bei Motorsport Tickets und erleben Sie die Faszination und das einzigartige Flair dieser historischen Premiere in Indien.

