MotoGP-Qualifying am Samstag abgesagt! Zu viel Wind in Australien

Nachdem der Wind auf Phillip Island den Piloten aller Klassen schon den ganzen Tag über das Leben schwer gemacht hatte, entschied sich die Rennleitung nach einer Unterbrechung des vierten Freien Trainings zur Absage des Qualifyings am Samstag. Der Entscheidung war ein schwerer Sturz von Miguel Oliveira im FT4 vorausgegangen.

Der Tech-3-KTM-Pilot war in Kurve 1 bei hoher Geschwindigkeit von einer Windböe von der Strecke aufs Gras abgedrängt worden und konnte einen Sturz nicht mehr verhindern. Wenig später wurde die Session aus Sicherheitsgründen unterbrochen, weil der Wind Nummern der Boxentafeln auf die Start-Ziel-Gerade geweht hatte.

Das MotoGP-Feld fand sich daraufhin zu einer Sondersitzung der Sicherheitskommission ein. Dort entschied man gemeinsam, dass die Bedingungen aufgrund des anhaltend starken Windes zu gefährlich seien, um weiter zu fahren. Das vierte Freie Training wurde nicht wieder aufgenommen, das Qualifying für Samstag gestrichen.

Wie die Rennleitung mitteilte, werde man die Wettersituation am Sonntagmorgen abwarten, um zu bewerten, ob die Qualifying-Sessions gegebenenfalls nachgeholt werden können. Sollte das nicht der Fall, werden voraussichtlich die kombinierten Ergebnisse der ersten drei Trainings für die Startaufstellung ausschlaggebend sein.

Die Qualifyings der Moto3 und Moto2 fanden trotz schwieriger Bedingungen statt. Wind und teilweise auch Regen störten die Zeitenjagd zwar, am Ende gab es in beiden Klassen aber einen neuen Pole-Setter. In der Moto3 heißt dieser zum ersten Mal Marcos Ramirez, in der Moto2 sicherte sich Jorge Navarro seine dritte Pole-Position der Saison.

Auch morgen soll das Wetter auf Phillip Island unbeständig bleiben. Es sind erneut Regen und teils starker Wind vorhergesagt. Ob das MotoGP-Qualifying wie anvisiert tatsächlich nachgeholt werden kann, wird sich also erst noch zeigen müssen. Das Rennen ist für 15:00 Uhr Ortszeit angesetzt. Das entspricht 5 Uhr deutscher Winterzeit.

Update: Bereits kurz nach der Entscheidung, das Qualifying abzusagen, wurde für Sonntag ein neuer Zeitplan veröffentlicht, der Q1 und Q2 vorsieht. Die beiden Sessions sind für 10:20 und 10:45 Uhr Ortszeit (1:20 und und 1:45 Uhr unserer Zeit) anberaumt. Das Warm-up rückt deshalb um fast eine Stunde auf 9:50 Uhr (00:50 Uhr) vor.

Mit Bildmaterial von GP-Fever.de.