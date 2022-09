MotoGP-Qualifying Aragon 2022: Drei Ducati-Fahrer vorne - Bagnaia auf Pole

Audio-Player laden

Ducati setzte auch im MotorLand Aragon (Spanien) die Dominanz im Qualifying fort. Francesco Bagnaia sicherte sich mit 1:46.069 Minuten seine fünfte Poleposition in der MotoGP-Saison 2022. Sein Teamkollege Jack Miller musste sich als Zweiter nur um 0,090 Sekunden geschlagen geben. Die erste Startreihe komplettierte Enea Bastianini (Gresini) als Dritter.

Aleix Espargaro musste die Hürde Q1 meistern. Mit nur einem frischen weichen Hinterreifen hatte der Aprilia-Fahrer in Q2 nur eine Chance auf eine fliegende Runde. Diese brachte den WM-Dritten auf den vierten Startplatz.

Mit Johann Zarco (Pramac) ist auf Startposition fünf der nächste Ducati-Fahrer zu finden. Fabio Quartararo (Yamaha) verpasste sein Ziel von der ersten Reihe. Der Weltmeister hatte sieben Zehntelsekunden Rückstand und qualifizierte sich als Sechster.

Bagnaia hat somit die optimale Ausgangsposition für seinen fünften Sieg in Folge, mit dem er seinen Rückstand (30 Punkte) auf Quartararo weiter reduzieren könnte. "Ich glaube, das ist meine beste Rundenzeit überhaupt", jubelt der Italiener. "Ich bin wirklich sehr zufrieden."

"Nie zuvor ist mir eine so perfekte Runde gelungen. Der Samstag hätte für uns nicht besser zu Ende gehen können. Mit Blick auf das Rennen muss ich sagen, wir sind sehr stark, aber auch Fabio ist sehr stark. Von ganz vorne zu starten, ist da sicherlich ein Vorteil."

Die Plätze sieben bis neun in Reihe drei gingen an Rookie Marco Bezzecchi (VR46-Ducati), Jorge Martin (Pramac-Ducati) und an Alex Rins (Suzuki). Nachdem sich KTM im Freien Training souverän für Q2 qualifiziert hatte, mischten die Österreicher im Qualifying nicht vorne mit.

Brad Binder war in den finalen Minuten des Vormittagstraining gestürzt. Im Medical Center ist sein rechter Knöchel geröntgt worden. Es wurden keine Brüche festgestellt. Er hatte aber Schmerzen. Der Südafrikaner biss auf die Zähne, aber im Qualifying fehlten 0,855 Sekunden auf die Spitze.

Damit qualifizierte sich Brad Binder als Zehnter. Sein Teamkollege Miguel Oliveira wird sich morgen direkt daneben in Reihe vier aufstellen. Als Zwölfter und Letzter war Takaaki Nakagami (LCR) der beste Honda-Fahrer.

Marc Marquez und Maverick Vinales scheitern in Q1

In Q1 stellte Aleix Espargaro mit 1:46.569 Minuten die Bestzeit auf. Der Aprilia-Fahrer hielt Zarco um 0,274 Sekunden in Schach. Beide zogen ins Q2 ein. Marc Marquez (Honda) scheiterte bei seinem Comeback knapp. Nur 0,66 Sekunden fehlten auf die Zarco-Zeit.

Platz drei in Q1 bedeutet für Marc Marquez Startplatz 13. Sein Repsol-Teamkollege Pol Espargaro stürzte in seiner letzten fliegenden Runde in Kurve 5 und landete direkt hinter Alex Marquez (LCR) auf Startplatz 18.

Nachdem der Freitag für Maverick Vinales positiv verlaufen ist, erlebte der zweite Aprilia-Fahrer einen schwierigen Samstag. In seinem zweiten Versuch stürzte Vinales in Kurve 2. Es war sein erster Crash in dieser Saison überhaupt! Vinales steht morgen auf Startplatz 16.

Yamaha-Werksfahrer Franco Morbidelli konnte seinen jüngsten Aufwärtstrend nicht bestätigen. Im Qualifying wurde er sogar von Testfahrer Cal Crutchlow (RNF) um eine Zehntelsekunde geschlagen. Die beiden M1 stehen auf den Positionen 19 und 20.

Während Marc Marquez sein Comeback fortsetzte, musste Joan Mir nach dem dritten Training aufhören. Der Suzuki-Fahrer hat sich beim Spielberg-Rennen bei einem Highsider in Runde 1 den rechten Knöchel verletzt. Deshalb musste Mir das Wochenende in Misano auslassen.

Nun probierte es der Ex-Weltmeister wieder. Aber nach wenigen Runden wurden die Schmerzen im Knöchel zu stark. Er konnte die Hinterradbremse auch nicht optimal bedienen und deswegen das Motorrad nicht gut am Limit bewegen. Mir wird auch nächstes Wochenende in Japan pausieren.

Der Grand Prix über 23 Runden wird am Sonntag um 14:00 Uhr gestartet.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.