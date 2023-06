MotoGP-Qualifying Assen 2023: Bezzecchi auf Pole - nächster Marquez-Zwischenfall

Marco Bezzecchi hat bei der Dutch TT in Assen seine zweite Poleposition in der MotoGP erobert. Mit 1:31.472 Minuten stellte der Italiener vom VR46-Team im Qualifying neuen Rundenrekord auf. Weltmeister Francesco Bagnaia musste sich um lediglich 0,061 Sekunden geschlagen geben.

"Ich freue mich sehr über diese Poleposition", jubelt Bezzecchi. "Am Sachsenring war ich nahe dran, aber mit der Gelben Flagge konnte ich nichts mehr tun, um die Poleposition noch zu holen. Hier ist es mir gelungen. Deshalb bin ich sehr happy. Ich fühle mich auf dem Motorrad sehr wohl, das Team arbeitet sehr gut. Dieser Ort ist für mich fantastisch."

Mit Luca Marini, der in seinem letzten Versuch gestürzt ist, auf Platz drei starten beide Fahrer von Valentino Rossis Team aus der ersten Reihe. Die erste Startreihe ist einmal mehr in kompletter Ducati-Hand und auch in komplett italienischer Hand - und in kompletter Hand der VR46-Akademie.

Fabio Quartararo (Yamaha) schaffte zum ersten Mal in dieser Saison den Sprung in die zweite Startreihe. Von Startplatz vier hat der Ex-Weltmeister seine beste Ausgangsposition in diesem Jahr. Mit Brad Binder (KTM) und Aleix Espargaro (Aprilia) sind drei Marken in Reihe zwei vertreten.

Maverick Vinales qualifizierte sich mit der zweiten Aprilia als Siebter. Johann Zarco (Pramac-Ducati), der in Q1 Bestzeit aufstellte, und Alex Marquez (Gresini) komplettierten die dritte Startreihe.

Sachsenring-Sieger Jorge Martin (Pramac-Ducati) stürzte in seiner ersten fliegenden Runde in Kurve 5. Das Hinterrad war dem Spanier beim Beschleunigen weggerutscht. Martin fuhr mit seinem zweiten Motorrad auf Platz zehn.

Die vierte Startreihe rundeten Miguel Oliveira (RNF-Aprilia) und Jack Miller (KTM) ab. Der Australier konnte sich in seinem zweiten Versuch nicht verbessern. In seiner ersten Runde hatte "Thriller" Miller über eine Sekunde Rückstand.

Q1: Marc Marquez kracht ans Hinterrad von Bastianini

In Q1 gab es wieder Taktikspiele. Zarco wartete lange in der Box und deutete an, dass er keinen zweiten Versuch fahren würde. Marc Marquez hängte sich für den finalen Versuch an das Hinterrad von Bastianini, aber der Ducati-Fahrer brach die Runde ab, weil er in Kurve 1 einen Rutscher hatte.

Somit fuhren Bastianini und Marc Marquez eine langsame Runde. Dann kam es in Kurve 1 zum Auffahrunfall. Bastianini drehte das Gas zu und blickte sich um. Marc Marquez blickte sich ebenfalls um, prallte ans Hinterrad der Ducati und stürzte ins Kiesbett. Bastianini fuhr weiter.

"Marc ist immer sehr knapp am Fahrer davor dran", kommentiert Ducati-Sportdirektor Paolo Ciabatti in einer ersten Reaktion. "Ich möchte aber noch kein Urteil abgeben und die Situation noch besser verstehen. Offenbar waren sie neben der Ideallinie. Ich weiß es nicht."

Schließlich stellte Zarco in Q1 mit 1:31.993 Minuten vor Oliveira die Bestzeit auf. Für Honda war Feierabend. Takaaki Nakagami landete auf Platz fünf, Marc Marquez auf Rang sieben und Stefan Bradl, der im Training davor gestürzt ist, wurde Zehnter.

Schlusslicht war Jonas Folger, der voraussichtlich seinen letzten Grand Prix für Tech3-GasGas fährt. Pol Espargaro ist in Assen auf Besuch und peilt sein endgültiges Comeback für Silverstone nach der Sommerpause an.

Der Sprint über 13 Runden wird um 15:00 Uhr gestartet.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.